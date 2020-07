Six ans après le crash du MH17 dans le Donbass, alors que la RPD (République Populaire de Donetsk) commémore la mémoire des 298 personnes qui y ont perdu la vie, Bellingcat a piégé un témoin qui a vu des avions de chasse le 17 juillet 2014 afin de discréditer son témoignage. La méthode utilisée ressemble fort à celle utilisée par Bellingcat dans un autre dossier : celui de la tentative de corruption de plusieurs journalistes russes pour les faire témoigner au sujet de l’usine à trolls de Saint-Pétersbourg.

Bellingcat tend un piège à un témoin ayant vu des avions de chasse au moment du crash du MH17

Alors que le procès du MH17 se poursuit, la défense d’un des quatre accusés, Oleg Poulatov, a présenté des témoignages de personnes ayant déclaré face caméra avoir vu des avions de chasse à proximité de la zone du crash au moment où l’avion de ligne a été abattu.

Bellingcat décide alors de discréditer les différents témoins cités, continuant de jouer son rôle d’équipe d’enquête non-officielle qui fournit les « preuves » et les arguments de l’accusation.

Parmi ces témoins, il y a Artiom, qui avait été interviewé par le journaliste britannique Graham Phillips en juillet 2015. Dans cette interview, Artiom raconte qu’il a vu deux avions de chasse partir dans deux directions différentes après que le MH17 soit tombé du ciel. L’un est parti vers Saour Moguila, l’autre vers Debaltsevo.

Dans l’article de Bellingcat, Christo Grozev écrit « nous avons contacté cette personne (son nom n’est pas divulgué à sa demande) », puis il explique que « lors d’une discussion par messagerie privée et d’un entretien enregistré, il a dit à Bellingcat : « Je n’ai jamais vu aucun avion de chasse, ni aucun autre avion le 17 juillet 2014 ». »

Yana Yerlashova de l’équipe de Bonanza Media a retrouvé Artiom, et lui a montré ce qu’a écrit le journaliste de Bellingcat. Celui-ci lui a alors nié qu’il y ait eu le moindre enregistrement, comme le clame l’article et lui a montré l’étrange discussion qu’il a eue avec un profil anonyme sur Vkontakte.

Voir le reportage de Bonanza Media, sous-titré en français :

Face aux questions de ce profil douteux, Artiom joue celui qui ne sait rien et qui n’a rien vu. Comme il le souligne lors de l’interview qu’il donne à Yana, qui sait si ce n’est pas un agent du SBU qui se trouve derrière ce profil étrange, sans photo, ni rien permettant de l’identifier.

Depuis l’enlèvement de Vladimir Tsemakh l’an passé, à cause d’une vidéo où il disait qu’un avion de chasse avait abattu le MH17, les témoins éventuels sont devenus très prudents, beaucoup refusant de témoigner de peur d’être enlevés à leur tour, ou pire tués, comme le déclare Artiom.

Comme ce dernier le dit lui-même il vaut mieux jouer celui qui a menti lors d’une interview que de se faire poignarder entre chez soi et le travail par un traître à la solde du SBU.

Mais face à Yana, qui elle est clairement identifiable comme journaliste et qui est venu le voir en personne, il confirme le témoignage qu’il a donné à Graham Phillips en 2015, et se dit prêt à accueillir des enquêteurs officiels pour faire une déposition et même, s’il le faut à témoigner sous serment devant la cour.

S’il s’est rétracté lors de cette discussion étrange sur VK, c’est que la façon dont le « journaliste » lui a présenté la situation avait pour but de lui faire peur, en lui faisant croire que s’il confirmait avoir vu des avions de chasse près du MH17 il aurait des problèmes, qu’il serait recherché, etc. Artiom n’ayant pas envie de finir kidnappé et torturé dans les geôles du SBU, il a préféré mentir à ce compte anonyme, plutôt que de prendre des risques.

D’ailleurs le « journaliste » ne s’en cache même pas, puisque lorsqu’Artiom lui dit « Je n’ai rien vu », il lui répond « merci, c’était la réponse que j’attendais ». Le « journaliste » a volontairement poussé Artiom à se dédire en jouant sur sa peur de finir comme Tsemakh l’an passé, ou pire.

Bien sûr le journaliste de Bellingcat Pieter van Huis, dont le nom ressemble à celui du faux compte Vkontakte (Pieter Huis) a nié avoir contacté Artiom.

« Il semble que les trolls pro-Kremlin aient fabriqué une autre discussion « m’impliquant ». Si vous voyez des captures d’écran d’une discussion sur Vkontakte avec le pseudo « Pieter Huis » (encore une fois mal écrit) vous pouvez considérer que ce n’est pas moi, sauf si cela va à l’encontre de votre amour inconditionnel pour les Tchékistes [la Tchéka était la police politique de l’URSS – NDLR] bien sûr », a-t-il écrit sur son mur Twitter.

Le problème c’est que comme l’indique Christo Grozev dans son article sur Bellingcat, ils ont prétendument contacté Artiom par messagerie privée. Or si ce compte qui est le seul à lui avoir posé ces questions, n’est pas celui de l’équipe Bellingcat, alors cela veut dire que Grozev a inventé son « interview » de toutes pièces !

De plus ni Grozev, ni van Huis n’ont présenté une capture d’écran de la discussion qu’ils auraient eu avec Artiom, ni même le fameux enregistrement que ce dernier nie exister. En clair, le déni de l’équipe de Bellingcat repose seulement sur leur parole, alors qu’Artiom a gardé la fameuse conversation sur Vkontakte qui est une preuve plus tangible que les dénégations de van Huis.

De plus ce schéma de contact d’un « témoin » avec l’implication supposée ou réelle de Pieter van Huis, et Christo Grozev comme auteur officiel de l’article final, avec des discussions oscillant entre malhonnêteté et menaces plus ou moins explicites rappelle étrangement une autre affaire qui a éclaboussé Bellingcat il y a peu, non pas concernant le MH17, mais l’usine à trolls de Saint-Pétersbourg.

Bellingcat cherche à corrompre et menace des journalistes russes pour obtenir de faux témoignages

Le 3 juillet 2020, l’agence RIAFAN publiait un article dans lequel elle accusait Bellingcat d’avoir tenté de corrompre, et d’avoir menacé plusieurs journalistes russes afin qu’ils fournissent de faux témoignages sur la fameuse usine à trolls de Saint-Pétersbourg (sûrement en vue d’utiliser cela pour sortir encore la carte de l’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine).

Les captures d’écrans de plusieurs discussions qui ont eu lieu manifestement dans la messagerie privée de Twitter, celle de Facebook et Whatsapp, avec le même Pieter van Huis, semblent montrer que ce dernier ne recule devant rien pour obtenir ce qu’il veut.

Van Huis a contacté à la fois des journalistes de l’agence RIAFAN et d’autres qui travaillent ou ont travaillé pour l’agence USA Really, leur demandant si la direction de leur agence les avait obligés à publier des documents pouvant avoir un impact sur la société américaine, en particulier à l’approche des élections de 2020.

Ses questions provocantes ayant reçu une réponse négative, le « journaliste » de Bellingcat a changé de discours et a proposé de l’argent pour produire un faux témoignage sur l’ingérence de la Russie dans les affaires intérieures des États-Unis.

Voici ce qu’on peut lire dans la première discussion exposée par RIAFAN, qui vient manifestement de la messagerie privée de Twitter :

Pieter van Huis : Bonjour, Alexeï. Je m’appelle Peter van Huis, je suis journaliste à Bellingcat, un célèbre site de publication. Je sais que vous travaillez pour l’Agence de presse fédérale [RIAFAN – NDLR], également connue sous le nom de « usine à trolls ». J’aimerais vous poser quelques questions sur votre travail, notamment sur les ingérences dans les élections de 2020. Pouvez-vous y répondre ?

Alexeï : Je ne communiquerai pas avec vous. Désolé.

Pieter van Huis : Vous ne comprenez pas. Je sais déjà tout ce que j’ai besoin de savoir sur vous. Toutefois, je peux vous proposer une coopération mutuellement bénéfique. Je peux vous payer si vous me dites ce dont j’ai besoin…

Alexeï : J’ai déjà dit que je ne vous parlerai pas. Ne m’écrivez plus.

Pieter van Huis : Peut-être devriez-vous reconsidérer notre coopération. Tout ce dont j’ai besoin, c’est de quelques actions et de la confirmation que l’usine à trolls est de retour dans l’élection. Je vous enverrai 500 euros vers n’importe quel porte-monnaie électronique pour quelques minutes de votre temps. Je peux vous décrire ce que vous avez à dire.

Alexeï : Cela ne m’intéresse pas.

Pieter van Huis : Dans ce cas, vous serez également mentionné. Bonne chance.

Le compte qui apparaît dans cette discussion est bien le compte Twitter officiel de Pieter van Huis (@hspvn).

Une offre similaire, mais avec jusqu’à 1 000 euros à la clef a été faite à un autre journaliste qui travaille pour USA Really, à qui il a été offert d’enregistrer un message audio basé sur des résumés déjà préparés.

Pieter van Huis : Bonjour Sergueï je suis Pieter van Huis de Bellingcat. Vous avez travaillé pour Really USA, une filiale de la société Patriot Media Group. Je voudrais vous poser quelques questions.

Sergueï : Demandez, mais c’était il y a longtemps. À ce propos, votre russe est juste horrible.

Pieter van Huis : Avez-vous écrit un quelconque article qui aurait pu influencer les élections aux États-Unis en 2020 ? Avez-vous été forcé d’écrire ces articles contre le parti Démocrate, ses membres ou d’autres citoyens des États-Unis ?

Sergueï : Non je faisais des analyses économiques. Je n’écrivais rien sur la politique.

Pieter van Huis : Pouvez-vous me dire précisément sur quoi vous écriviez ? Je peux vous payer pour ce commentaire. Envoyez-moi seulement un message vocal avec le texte que je vais vous donner. Je ne vous mentionnerai pas comme source. Je peux vous payer 500 – 1 000 euros si vous êtes d’accord. Nous pouvons faire cela ? C’est une bonne affaire.

Sergueï : Je vais me répéter pour la dernière fois. Je n’écrivais que sur l’économie. Je ne veux plus communiquer avec vous. Vos questions sont de la pure provocation.

Pieter van Huis : Vous devriez y songer à nouveau. Ce serait dans votre intérêt.

Sergueï : Je n’y penserais pas plus avant. Au revoir.

Comme on le voit, face à la réponse négative le « journaliste » devient menaçant, mais la menace reste sous-entendue. Puis, après plusieurs échecs, le ton de van Huis change radicalement, lorsqu’il écrit à une autre journaliste, via la messagerie Facebook cette fois.

Pieter van Huis : Bonjour. Ekaterina, c’est le journaliste de Bellingcat Pieter van Huis qui vous dérange. Je n’arrive pas à vous joindre, quel que soit le contact. Vous pouvez répondre à certaines de mes questions sur l’usine à trolls ?

Ekaterina : Non.

Pieter van Huis : Mais c’est important pour vous. Si vous ne vous aidez pas maintenant, vous êtes dans le pétrin. Je suis ami avec les services de renseignements britanniques et américains. Nous découvrirons tout sur vous et votre vie deviendra alors un enfer.

« Je suis ami avec les services de renseignements britanniques et américains » et « votre vie deviendra alors un enfer », voilà de la menace beaucoup plus explicite.

Et van Huis n’est pas le seul journaliste de Bellingcat à avoir contacté les journalistes de RIAFAN, un autre (toujours avec un numéro belge je vais y revenir après) a aussi tenté sa chance. Des journalistes d’autres médias étrangers ont aussi essayé via des messages vocaux sur Whatsapp de pousser les journalistes russes à publier du contenu politique sur les Républicains et les démocrates sur un site spécial depuis les bureaux de RIAFAN afin de collecter leur IP. Le but étant de prouver l’ingérence russe dans le processus électoral présidentiel américain.

Comme dans l’affaire avec Artiom, Bellingcat a nié en bloc les accusations, sous-entendant que cela était faux parce que : il est facile de modifier le contenu d’un message ou d’un tweet en utilisant certaines fonctions d’édition du code HTML, les points sont oubliés dans certaines discussions et pas dans d’autres, le nom de van Huis et celui de Bellingcat sont mal orthographiés en russe, que le niveau de russe est mauvais, alors que Pieter a des collègues russophones natifs, la voix sur les messages vocaux a un fort accent africain, le numéro de téléphone sur Whatsapp est belge, alors que van Huis est Néerlandais et en prime ce n’est pas lui qui fait l’article sur l’usine à trolls, mais… Christo Grozev. Tiens, tiens, tiens…

Comme dans le cas du témoin du MH17 qui avait vu deux avions de chasse, un journaliste de Bellingcat signe l’article, mais c’est le nom d’un autre qui apparaît lors de la collecte d’information. Et dan les deux cas, c’est le même couple de journalistes Grozev-van Huis.

De plus, la plupart des arguments de Bellingcat sont faciles à démonter.

1. Acheter une carte SIM dans le pays voisin, voire un numéro virtuel est d’une simplicité enfantine. Sans parler de l’option de faire appel à un collègue ou un sous-traitant à l’étranger (ce qui expliquerait la voix avec un fort accent africain). Pourquoi van Huis ferait-il cela ? Pour cacher son véritable numéro de téléphone aux autorités russes si jamais RIAFAN faisait remonter une plainte à ce sujet. Et pouvoir ensuite nier que c’est lui, puisque ni la voix ni le numéro ne sont les siens. En clair, van Huis se donne les moyens de faire appel à l’option du « déni plausible » pour se sortir du guêpier au cas où.

2. Le fait que ce soit Grozev qui enquête officiellement et signe les articles alors que c’est le nom de van Huis qui apparaît dans les discussions tant sur le MH17 que sur l’affaire de l’usine à trolls procède de la même technique du déni plausible. En envoyant un journaliste poser les questions, pendant qu’un autre endosse officiellement l’enquête, Bellingcat peut ainsi discréditer toute dénonciation de ses méthodes en disant « ça ne peut pas être X puisque c’est Y qui enquête là-dessus, donc c’est un faux ». De plus, dans le cas du faux compte Vkontakte qui a contacté Artiom, rien ne dit qu’il ne s’agit pas de Grozev, ou d’un autre membre de Bellingcat, qui se sache derrière le nom de son collègue (mal écrit ce qui rajoute à la confusion), avec son aval. Cela permet de brouiller les cartes et couvrir leurs traces.

3. La mauvaise translittération de Bellingcat et du nom de Pieter van Huis en russe est en fait celle que donne un traducteur automatique type Google (même si celle du nom de Huis ne lui plaît pas car le mot ressemble au mot « bite » en russe, c’est comme ça que ça se translittère). Le genre d’outil qu’un journaliste qui ne parle pas russe utiliserait pour communiquer rapidement via messagerie privée avec des journalistes ou un témoin russe. L’histoire de Bellingcat selon laquelle il aurait pu faire appel à ses collègues russophones ne tient pas la route. Quand tu écris à quelqu’un via une messagerie privée tu dois faire vite, c’est de l’instantané, tu n’as pas le temps d’attendre que ton collègue soit libre de te faire une traduction propre.

Je pense d’ailleurs que c’est à cause de cela qu’il manque les points dans certaines discussions. Si Pieter a reçu les questions en anglais tapées dans un autre service de messagerie avec une phrase par message et qu’il copie colle le tout dans Google translate, il obtiendra assurément le résultat que l’on voit dans les captures d’écran (un énorme pâté informe sans retour à la ligne). J’ai moi-même eu ce genre de désagrément sur téléphone en copiant des messages d’un service de messagerie vers un autre. Cela casse toute la mise en forme, et si la personne oublie de mettre les points à la fin des phrases, et bien la traduction en sera aussi exempte.

Mais ce qui parle le plus en défaveur de Bellingcat, c’est que comme dans le cas d’Artiom, il n’y a aucune publication des discussions du côté des « experts de canapé » pour prouver que tout cela est faux. Pour que l’argument de la modification des messages via le code HTML soit utilisable, il faut qu’il y ait eu une discussion d’origine à modifier. Il ne serait donc pas difficile pour Bellingcat de fournir très rapidement les captures d’écran des discussions d’origine.

Or, comme avec l’enregistrement audio du témoin (Artiom) concernant la présence des avions de chasse près du MH17, rien n’est fourni par Bellingcat, aucune capture d’écran des « vraies discussions » sur Vkontakte, Twitter ou Facebook. Ce n’est pourtant pas dur à fournir, alors pourquoi Bellingcat ne le fait pas pour prouver qu’il s’agit bien de faux ?

Tout simplement parce que, comme pour les images satellites américaines que les États-Unis refusent de fournir dans le dossier du MH17, ces captures d’écran des discussions depuis les comptes des « enquêteurs » de Bellingcat montreraient que ces derniers ont bien tenté de soudoyer, de manipuler et de menacer un témoin et plusieurs journalistes russes.

La RPD organise une cérémonie commémorative six ans après le crash du MH17

Et pendant que Bellingcat continue d’essayer de remuer la vase pour cacher les énormes incohérences et manquements de l’enquête officielle sur le MH17, et essayer de sauver le procès qui est en train de prendre l’eau, la RPD a organisé le 17 juillet 2020 une cérémonie commémorative en mémoire des 298 victimes de la catastrophe, sur le lieu même où l’avion s’est écrasé.

Voir la cérémonie commémorative qui a eu lieu à Grabovo :

La justice dans le dossier du MH17 sera encore malheureusement longue à venir, et ce d’autant plus que des organisations comme Bellingcat continuent de remuer la vase pour empêcher d’y voir clair.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider