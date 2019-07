Le 17 juillet 2019, la République Populaire de Donetsk (RPD) a organisé à Grabovo une cérémonie en mémoire des 298 victimes du crash du vol MH17, cinq ans jour pour jour après la catastrophe.

Le 17 juillet 2014, le vol MH17 de la Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur s’écrase entre Petropavlovka et Grabovo, à l’est de Donetsk. Très vite il apparaît qu’il ne s’agit pas d’un accident, mais que l’avion a été abattu en plein vol.

Les restes de la carlingue brûlent encore sur la terre du Donbass que l’Ukraine et les pays occidentaux accusent la Russie et la milice populaire de la RPD d’être responsables sans l’ombre d’une preuve tangible.

Et en cinq ans d’enquête, la « qualité » des preuves apportées par le DSB, puis le JIT, laisse dubitatif quant à la culpabilité des suspects désignés au mois de juin 2019.

Car il n’y a pas que les éléments de preuve fournis par la Russie que l’équipe d’enquête officielle a mis de côté, les nombreux témoignages de personnes parlant de la présence d’avions de chasse ukrainiens dans le ciel à proximité immédiate du MH17 au moment où il a été abattu aussi n’ont pas été pris en compte par le JIT.

Or il ne s’agit pas d’un ou deux témoins isolés, mais de plus d’une quinzaine de personnes dispersées sur des dizaines de kilomètres qui rapportent la présence d’un ou plusieurs avions de chasse ukrainiens.

Sur les près de 500 personnes qui sont venues assister à la cérémonie commémorative, nous trouvons deux de ces témoins. Une civile vivant à Serditoye, et un membre de la milice populaire de la RPD, vivant à Rassypnoye, là où le cockpit du MH17 est tombé.

Si elle accepte de parler, la femme refuse de donner son nom, effrayée. Il faut dire que depuis l’enlèvement de Vladimir Tsemakh, les gens ont peur plus que jamais de dire une vérité qui dérange Kiev.

La femme parle de plusieurs avions de chasse qui sont passés le 17 juillet 2014 au-dessus de sa maison, en direction de l’endroit où le MH17 a été abattu. Après que les avions soient passés au-dessus du village de Serditoye, une explosion s’est faite entendre dans la direction vers laquelle ils s’étaient dirigés.

Le deuxième témoin est un membre de la milice populaire de la RPD. Son surnom est Che Guevara. Le 17 juillet 2014, il était chez lui à Rassypnoye, sur le balcon. Ce qu’il raconte est intéressant à plus d’un titre :

« J’étais à la maison, dans le village de Rassypnoye, sur le balcon. J’ai observé le passage de l’avion qui s’est écrasé ici. C’est ici que les morceaux de l’avion étaient. L’avion volait très haut, mais vous pouviez l’entendre bourdonner. L’espace aérien était encore ouvert. Les avions étaient toujours autorisés à passer par notre côté. Ils volaient – ils étaient nombreux. Et puis ce jour-là, je suis sorti sur le balcon et j’ai entendu un claquement, il était petit, petit et haut. Et juste quelques secondes plus tard, il y a eu le claquement fort d’un avion franchissant le mur du son, qui partait. J’ai personnellement vu l’avion. Je connais un tas de personnes qui ont aussi vu l’avion en personne à ce moment-là. L’avion de chasse est parti en passant au-dessus de notre village. Et après ça, environ 4 à 5 minutes après, les corps et les morceaux de l’avion ont commencé à tomber. Le cockpit est tombé dans notre village. Il est tombé au bout de la rue. Les corps tombaient dans les cours et sur les toits », raconte-t-il.

Après avoir été bombardés à quatre reprises par des Su-25 en un mois, le réflexe est de considérer tout avion militaire présent dans le ciel à cette période là comme un Su-25. Or le Su-25 n’est pas supersonique.

Ce qui veut dire que le bang supersonique qu’a entendu « Che Guevara » était soit celui d’un autre avion militaire, comme le Mig29, conformément à une hypothèse qui a été émise par certaines personnes enquêtant sur le dossier du MH17. Soit il s’agissait du bruit de l’explosion en plein ciel du Boeing 777, à laquelle a assisté un autre témoin que nous avions interrogé il y a deux ans.

Il est d’ailleurs possible qu’il y ait eu non pas un, mais plusieurs avions, comme l’a déclaré la dame de Serditoye, et que Che Guevara ait entendu le bang supersonique d’un des deux avions, et vu et entendu partir le second. Car d’autres témoins, comme le commandant « Som » qui se trouvait à Saour Moguila ce jour-là ont clairement identifié la présence d’un Su-25.

Une hypothèse qui rejoint les informations présentes dans des documents semblant venir du ministère ukrainien de la Défense, et publiés il y a deux ans par un média russe. Ces documents mentionnent trois avions de chasse devant voler ce jour-là dans le Donbass : un Su-25, un Mig-29 et un Su-27.

La présence d’au moins un avion de chasse ukrainien dans le ciel du Donbass ce jour-là est aussi confirmée par plusieurs témoignages présents dans le documentaire de Bonanza Media « MH17- Appel à la justice », sorti hier en version anglaise (la version française arrivera sous peu).

Comme on peut le voir, l’exonération judiciaire que pratiquent les Pays-Bas envers l’Ukraine, en refusant de la poursuivre pour ne pas avoir fermé son espace aérien, et en refusant de tenir compte des témoignages sur la présence d’avions de chasse ukrainiens dans le ciel à proximité du MH17, semble pour le moins indiquer un grave problème de partialité de l’équipe d’enquête.

Des points soulevés par le chef de la République Populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, lors de son allocution.

« Depuis cinq ans, nous constatons que l’Ukraine essaye d’accuser la milice populaire et la fédération de Russie de ce crime, en mentant et en falsifiant les faits. C’est un mensonge absolu. L’Ukraine n’a pas et ne peut produire aucune preuve que nous ayons quelque chose à voir avec ça », a déclaré le chef de l’État.

Cinq ans après la catastrophe qui a coûté la vie à 298 personnes innocentes, il est temps que cessent les petits jeux géopolitiques russophobes, et que la vérité fasse enfin jour, pour que justice soit rendue, et que les familles des victimes puissent enfin faire leur deuil en sachant que les coupables sont punis.

Voir le reportage vidéo complet, sous-titré en français :

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider