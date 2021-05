Un tribunal de Saint-Pétersbourg vient de donner raison à l’ancien commandant de la RPD (République Populaire de Donetsk), Igor Bezler, qui avait porté plainte pour diffamation contre le groupe « d’investigation » Bellingcat, qui l’avait accusé d’être lié au crash du MH17. Bellingcat et le journaliste qui a écrit les deux articles sur le MH17 où apparaît Bezler, ont été condamnés à payer 340 000 roubles (environ 3 800 euros) de dommages et intérêts au plaignant.

C’est un véritable camouflet judiciaire que le groupe « d’investigation open source » vient de subir. Bellingcat a publié de nombreux articles « d’enquête » sur le dossier du MH17, dans lesquels les noms de personnes prétendument impliquées dans le crash du Boeing malaisien ont été publiés, dont celui d’Igor Bezler. Des articles repris en boucle par les médias de masse occidentaux sans aucun esprit critique ni recul, malgré des problèmes évidents de qualité des preuves utilisées pour accuser les différentes personnes incriminées.

Dans la masse d’articles et de rapports produits par le groupe Bellingcat, deux incriminent l’ancien commandant de la RPD, Igor Bezler, comme étant impliqué dans le crash du MH17 : l’article « Identifier les séparatistes liés au crash du MH17 » (« Identifying the Separatists Linked to the Downing of MH17 ») et « Un oiseau vole vers toi » (« A Birdie is Flying Towards You »), qui est la version PDF du premier article.

Cet article de Bellingcat et sa version PDF se basent largement sur les écoutes téléphoniques publiées par le SBU pour incriminer Bezler et l’impliquer dans le crash du MH17.

Or, comme il a été prouvé l’an dernier, suite à la fuite de la version complète de l’enregistrement téléphonique de Bezler, le SBU a édité le fichier audio pour enlever les parties de la discussion qui montrent qu’il ne parlait pas du tout du MH17.

Suite à cette publication du fichier audio complet par le blogueur Anatoly Chary, Bellingcat avait essayé de sauver les meubles en prétendant que les hommes de Bezler avaient confondu le MH17 (un Boeing 777 !!!) et un SU-25, et que donc ça collait quand même, tout en essayant faire avaler que le SBU n’avait pas trafiqué l’enregistrement, ni la date supposée de la conversation (fallait oser).

Un nouvel article de Bellingcat était même sorti plusieurs mois après pour essayer de recoller les morceaux de leur théorie fumeuse qui avait explosé en plein vol avec la publication de l’enregistrement complet, et le fait que Bezler n’était pas poursuivi par le tribunal chargé de juger l’affaire du MH17 (ce qui montre que même les procureurs néerlandais étaient conscients que cet enregistrement téléphonique était foireux).

Sans surprise les médias occidentaux s’étaient tus concernant le camouflet qu’avait reçu Bellingcat l’an passé, et ce dernier avait laissé tels quels l’article et le rapport PDF qui incriminaient Bezler pour le crash du MH17. Or après la publication de l’enregistrement complet de la discussion téléphonique, la chose appropriée aurait été de supprimer l’article et le PDF et de s’excuser pour les accusations infondées.

Mais l’honnêteté journalistique semblant ne pas faire partie des qualités de l’équipe de Bellingcat, ils ont tout laissé en ligne comme si de rien n’était, commettant là l’erreur qui va permettre à Bezler de les faire condamner pour diffamation.

Fin septembre 2020, Igor Bezler porte plainte contre Bellingcat, Eliott Higgins, et Peter van Huis (le journaliste qui a écrit l’article et le rapport controversés), pour informations fausses et diffamations ayant porté atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité. En tout Bezler contestait 20 points contenus dans l’article et le rapport et demandait 500 000 roubles de dommages et intérêts.

Après plusieurs mois d’audiences reportées, le verdict est enfin tombé. La cour d’Oktiabrski à Saint-Pétersbourg a jugé qu’effectivement plusieurs des informations publiées dans l’article et le rapport de Bellingcat sur l’implication de Bezler dans le crash du MH17 étaient de la diffamation, et qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la dignité de l’ancien commandant de la RPD.

La cour a condamné Bellingcat à publier un démenti et à verser 340 000 roubles de dommages et intérêts à Bezler (Bellingcat doit payer 150 000 roubles, le fonds Bellingcat doit lui aussi payer 150 000 roubles, et Peter van Huis, l’auteur de l’article et du rapport incriminés, doit payer 40 000 roubles).

Au vu des méthodes douteuses de Bellingcat (voir l’article sur la façon dont un témoin ayant vu des avions de chasse le jour du crash du MH17 a été piégé par eux, et celui sur leur tentative de salir un lanceur d’alerte de l’OIAC avec un brouillon d’e-mail jamais envoyé), et du nombre important de personnes qu’ils accusent de crimes graves sans preuves sérieuses, cette condamnation n’est certainement que la première et pas la dernière à laquelle ce groupe de pseudo-enquêteurs, lié au ministère britannique des Affaires étrangères et au gouvernement américain, va devoir faire face.

Christelle Néant

