Le 17 juillet 2021, comme chaque année depuis le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, la RPD (République Populaire de Donetsk) a organisé une cérémonie commémorative pour les victimes de cette tragédie, à l’endroit même où la plus grosse partie des morceaux du Boeing 777 sont tombés, devant le mémorial installé dans le village de Grabovo.

Alors que le procès qui a lieu à La Haye s’enfonce dans le grand n’importe quoi judiciaire, à coup de témoins anonymes, de dossier incomplet fourni aux avocats, de refus d’ouvrir les 18 conteneurs dans lesquels se trouvent tous les morceaux de la carlingue du MH17 qui n’ont pas été installés sur le squelette de reconstitution (hors, normalement lors d’une enquête sérieuse on reconstruit l’avion au maximum), ou de refus des États-Unis de fournir les images satellites qu’ils prétendent détenir, la RPD commémore les victimes de la tragédie, sept ans après, et continue d’espérer que justice sera rendue.

« Nous posons la question : pourquoi ? Pourquoi a-t-il été impossible d’établir les véritables causes de la catastrophe en sept ans ? Pourquoi était-il impossible de mener à bien l’enquête ? Pourquoi l’Occident ne veut-il pas de la vérité ? Pourquoi les États-Unis entravent-ils l’enquête de toutes les manières possibles en ne fournissant pas des preuves très importantes du crime – des images satellites ? Ils disent que nous devons les croire sur parole, que nous devons nous contenter de leur mémorandum décrivant ces images. Sérieusement ? Sérieusement, nous devrions croire les États-Unis après l’Irak, la Libye, les autres crimes odieux de ce pays ? Vous savez, nous avons en fait beaucoup plus de ces « pourquoi ». Pourquoi, malgré notre transparence, n’avons-nous pas vu une enquête active ? Nous fournissons tout le matériel nécessaire depuis le premier jour et continuons à le faire. Peut-être parce qu’ils n’en ont pas besoin ? Peut-être parce qu’ils savent mais ne peuvent pas révéler le vrai coupable ? », a déclaré le chef de la RPD, Denis Pouchiline.

Le chef de la République a rappelé et martelé que le Donbass veut découvrir et a besoin de la vérité dans l’affaire du MH17.

Voir le reportage filmé sur place à Grabovo, sous-titré en français :

L’année dernière, Bonanza Media avait exposé comment Bellingcat avait piégé un témoin ayant vu des avions de combat ukrainiens dans le ciel le jour de la tragédie du MH17, pour lui « faire renier » le témoignage qu’il avait donné à Graham Phillips face caméra. Dans une interview donnée à Bonanza Media il avait expliqué pourquoi il a prétendu ne rien savoir, lorsqu’un compte VK étrange lui a posé des questions. Craignant qu’il s’agisse d’un compte du SBU, Artiom avait joué l’idiot plutôt que de se faire enlever comme Vladimir Tsemakh, ou pire, tuer.

Mais malgré les preuves montrant que Bellingcat a menti dans son article, l’article diffamatoire n’a pas été retiré et aucune excuse n’a été fournie à Artiom. Bien au contraire, Bellingcat s’est enfoncé dans ses mensonges.

Résultat, sûrement encouragé par la victoire judiciaire d’Igor Bezler contre le pseudo-groupe d’investigation, Artiom a décidé de porter plainte contre Bellingcat pour diffamation. Comme je l’avais annoncé il y a quelques mois, les plaintes contre Bellingcat vont désormais se multiplier, et cela n’a rien d’étonnant quand on voit leurs méthodes douteuses.

Voir le reportage de Bonanza Media (en russe sous-titré anglais) :

Reste à espérer qu’un jour la vérité sortira sur ce qui s’est passé ce 17 juillet 2014 dans le ciel de la RPD, et que tous les détails de la tragédie du MH17 seront révélés. Malheureusement au vu du déroulement de la parodie de procès qui a lieu à La Haye, la vérité n’est clairement pas à attendre de la justice néerlandaise.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider