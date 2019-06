Aujourd’hui, 19 juin 2019, l’équipe d’enquête internationale (JIT) sur le crash du MH17 a révélé les noms de quatre personnes suspectées d’être responsables de la catastrophe. Mais cinq ans après les faits, l’enquête menée par le JIT, et surtout sa méthodologie, laissent dubitatifs sur la fiabilité des conclusions tirées, et donc sur les suspects désignés.

Lors d’une conférence de presse très attendue, le JIT a officiellement mis en accusation quatre personnes (trois Russes et un Ukrainien) : Igor Girkine (alias Strelkov), Sergueï Doubinski, Oleg Poulatov et Léonid Khartchenko. Des mandats d’arrêt internationaux seront émis à leur encontre, et ils seront placés sur la liste des personnes recherchées tant au niveau national qu’international.

« Ils ont travaillé en étroite collaboration pour obtenir le système BUK et l’ont amené au point de lancement pour abattre l’avion. Ainsi, tous les quatre peuvent être considérés comme des suspects impliqués dans le crash du vol MH17. En vertu du droit néerlandais, les personnes qui n’étaient pas personnellement présentes au moment du crime, mais qui ont joué un rôle important dans l’organisation, devraient être punies en tant qu’auteurs de ce crime. Ces suspects sont soupçonnés d’avoir causé le crash du MH17 et la mort de toutes les personnes à bord », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le procès commencera le 9 mars 2020 dans un complexe hautement protégé à Schiphol (Pays-Bas), et les audiences auront lieu même si les suspects n’y sont pas présents.

Le gros problème de l’enquête du JIT, c’est que ces mises en accusations reposent sur du vent. Girkine est accusé car il était ministre de la Défense de la République Populaire de Donetsk (RPD) au moment du crash, et qu’il « était en contact direct avec la Russie ». Doubinski est accusé parce qu’il était l’adjoint de Girkine et le chef du renseignement de la RPD, et Poulatov en était le chef adjoint. Quant à Khartchenko il était l’un des subordonnés des de Doubinski.

Mais pour illustrer leur enquête les représentants du JIT ont juste montré de vieilles données issues des réseaux sociaux. C’est un peu léger pour accuser des gens d’avoir assassiné 298 personnes ! Le JIT peut allonger la liste des suspects (comme il l’a promis) autant qu’il le veut, il faudra plus solide que des postes sur VK et des photos ou vidéos trafiquées pour étayer tout ça.

Si un juge valide de telles « preuves », alors cela voudra dire que non seulement l’enquête aura été totalement biaisée mais le procès aussi. À l’heure où Photoshop est roi, il faut autre chose que des photos ou des vidéos dont l’authenticité est plus que douteuse pour accuser des gens d’un tel crime.

Surtout que les éléments fournis par la Russie, comme les preuves que les morceaux de missile BUK montrés par le JIT en mai 2018, appartenaient à une unité de défense antiaérienne ukrainienne, ont été totalement ignorés !!! Or les archives du constructeur des missiles BUK sont des preuves bien plus solides que des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Mais pour le procureur néerlandais, Fred Westerbeke, ces éléments ne sont pas convaincants (il faut se pincer pour réaliser qu’on est bien réveillé quand on lit de telles bêtises). Des journalistes lui ont demandé s’il avait lu les informations fournies par la Russie indiquant que le missile BUK montré l’an passé était en service dans une unité ukrainienne, et voici ce qu’il a répondu.

« Nous avons vu ces documents, mais nous croyons qu’ils ne sont pas convaincants sur ce point. Nous avons mené une enquête, et nous ne pouvons pas tirer une telle conclusion de ces documents », a-t-il dit.

Que viennent faire des « croyances » au milieu d’une enquête criminelle ? Soit les documents sont authentiques soit ils ne le sont pas. La conclusion à tirer de ces documents est binaire : soit les documents sont vrais et le missile est ukrainien, soit ils ne le sont pas et le missile n’est pas ukrainien. Point.

De plus, Westerbeke ne détaille pas en quoi leur « enquête » ne leur permet pas de tirer une telle « conclusion » des documents fournis par la Russie. Sa réponse est vaseuse à souhait, un vrai concentré de langue de bois. Parler pour ne rien dire semble être la spécialité de ce monsieur quand on lit ses déclarations.

Pareil pour les données radars, qui pour monsieur Westerbeke semblent être moins importantes que les vidéos postées par on ne sait qui sur les réseaux sociaux, les témoignages (de qui, là est la question) et les conversations téléphoniques fournies par le SBU, qui est connu pour ses falsifications (comme la fausse mort de Babtchenko l’an passé) et son usage immodéré de la torture.

« Les données radar ne représentent qu’une petite partie de la preuve, à l’exception des conversations téléphoniques et des témoignages. Nous avons beaucoup de gens qui nous fournissent des enregistrements vidéo. Les données radar ne représentent qu’un faible pourcentage des données dont nous avons besoin dans ce cas », a-t-il déclaré aux journalistes après la conférence de presse.

Pour n’importe qui ayant un peu de bon sens, et sachant à quel point il est facile de trafiquer photos, vidéos et bandes audio, cette déclaration est juste effarante. Ce sont au contraire les données radar, les documents des archives, et les preuves tangibles qui devraient être considérées comme plus importantes que des vidéos, et des photos manifestement trafiquées et postées le plus souvent par des gens non identifiés !

Le summum c’est quand Westerbeke se plaint de ne pas recevoir de la Russie ce qu’il veut entendre.

« Nous avons reçu des informations de la fédération de Russie, mais pas grand-chose d’utile… La Russie doit nous dire ce qui s’est passé. L’information la plus importante que nous attendons de la Russie est la suivante : dire ce qui s’est passé quelques jours avant et après le 17 juillet. Qu’ils nous parlent du BUK qu’ils ont donnés aux séparatistes », a déclaré le procureur néerlandais.

Selon lui, la Russie n’a répondu à cette demande que par le silence. Ce qui est logique. Si j’accuse quelqu’un de quelque chose qu’il n’a pas fait, et que j’exige de lui qu’il m’explique ce qu’il n’a pas fait, au mieux j’aurai droit à un silence, au pire, la personne accusée va me dire que je délire, et que c’est n’importe quoi. Cette méthode d’enquête ressemble plus à l’inquisition (« nous savons que vous êtes une sorcière, dites ce que vous faites avec le Diable ») qu’à une méthode d’enquête criminelle moderne !

Comment la Russie peut-elle répondre à de telles questions, si elle n’a fourni aucun système BUK aux milices populaires ? Comment peut-elle expliquer ce qui s’est passé, si elle n’est pas impliquée dans ce qui s’est passé ? C’est le serpent qui se mord la queue ! On marche complètement sur la tête. Monsieur Westerbeke a déjà ses conclusions et il veut que la Russie lui dise ce qu’il veut entendre. Tout le reste « n’est pas convaincant ». La messe est dite.

Suite à ces nouvelles accusations, la RPD a répondu en rappelant ce qu’elle a toujours dit depuis cinq ans, à savoir que la milice populaire ne disposait pas de systèmes BUK opérationnels en 2014, ni de spécialistes capables de manier ce type d’équipement.

Igor Girkine (Strelkov) a lui aussi déclaré que la milice populaire de la RPD n’avait rien à voir avec le crash du MH17, et qu’il n’avait pas été contacté par les enquêteurs du JIT.

Andreï Pourguine, ancien président du Conseil Populaire de la RPD, n’a pas été tendre avec l’enquête menée par le JIT, lorsqu’il a commenté cette conférence de presse. Pour lui l’enquête est totalement politisée, et basée sur du vent.

« Laissez-moi vous dessiner quelque chose aussi [allusion aux photos servant de « preuves » au JIT], et vous allez me croire. C’est une position politisée et russophobe de la partie européenne, qui se fait de manière ouverte, » a-t-il déclaré.

Selon lui, les personnes que le groupe d’enquête a nommées comme suspects étaient effectivement dans le Donbass en 2014, mais elles ne sont pas été impliquées dans la catastrophe.

« Ce sont les gens qui étaient visibles à l’été 2014, c’est tout. Ce sont des gens qui se sont battus avec des armes à l’été 2014 dans le Donbass. Ce sont ces personnes qui ont été inscrites sur les listes », a ajouté Pourguine.

Il a aussi tenu à rappeler que seule l’armée ukrainienne disposait de systèmes BUK au moment du crash du MH17, et qu’elle utilisait aussi intensivement son aviation contre le Donbass.

« Deux ou trois jours avant que l’avion ne s’écrase [Alexandre] Borodaï [chef de la RPD à ce moment-là] a donné des interviews à 6 km de cet endroit, et les Sukkoï ukrainiens volaient en arrière-plan. L’Ukraine a utilisé des hélicoptères et des avions de manière très active, et naturellement il y avait des moyens de défense anti-aériens. À cette époque l’Ukraine a mis en garde la Russie, que si elle volait ne serait-ce que 5 mètres au-delà de la frontière, l’Ukraine utiliserait ses systèmes de défense anti-aériens. L’Ukraine avait des équipements de défense anti-aériens ici, et le déclarait publiquement. Ces armes anti-aériennes ce sont des BUK, l’Ukraine n’a plus rien d’autre, » a déclaré Pourguine.

Et côté russe, les commentaires sur les résultats de l’enquête du JIT et les annonces faites lors de la conférence de presse d’aujourd’hui sont à l’avenant.

Ainsi, Piotr Tolstoï, Vice-président de la Douma a qualifié cette enquête de non-professionnelle, ajoutant que le JIT s’était totalement discrédité.

« Non seulement la déclaration faite aujourd’hui par la soi-disant équipe d’enquête reprend-elle le rapport de Bellingcat, mais « l’enquête » repose également sur des publications douteuses dans les réseaux sociaux. Pas un seul élément de preuve ou fait. Pas un seul ! Pas même le plus évident à savoir le déchiffrement des « boîtes noires ». Le summum du professionnalisme ! » a écrit Tolstoï avec ironie sur sa page Facebook.

Il a ajouté que publier de tels résultats était honteux et indigne.

« L’équipe d’enquête s’est complètement discréditée aujourd’hui. Comment vont-ils regarder dans les yeux les proches des victimes, qui ont attendu pendant cinq ans que ces personnes sérieuses en uniforme fassent non pas des déclarations politiques, mais fournissent des résultats réels et punissent les vrais coupables », a ajouté Tolstoï.

Pour lui, tôt ou tard, toute cette « enquête » avec ses conclusions s’écroulera, comme le fameux rapport du procureur spécial Robert Muller.

Constantin Kossatchev, président du comité des affaires internationales du Conseil de la fédération de Russie, n’a pas non plus mâché ses mots concernant cette enquête menée avec l’un des suspects potentiels.

« Malgré son titre ronflant et sérieux, le groupe a travaillé avec diligence toutes ces années sur une seule version – la culpabilité de la Russie et de la milice populaire, s’appuyant sur les données controversées de la ressource odieuse et pseudo-indépendante Bellingcat, créée deux jours seulement avant le crash du Boeing.

Le plan a déjà été établi : l’accusé est nommé au cours du processus, puis il y a une structure prétendument publique démontrant un « travail scrupuleux » avec les réseaux sociaux et les témoins, après quoi le statut des conclusions est officialisé, et viennent ensuite les conséquences pour lesquelles tout a, en fait, commencé : sanctions, accusations, campagnes médiatiques, tribunaux, voire des attaques à la roquette, comme ce fut le cas après les dernières contrefaçons des casques blancs en Syrie.

C’était encore plus facile avec le malheureux avion malaisien : c’était le dernier argument en faveur de l’introduction de sanctions anti-russes par l’Union européenne, et c’est à ce moment-là que la chancelière allemande Merkel s’est exprimée en faveur de cette décision. Par conséquent, les respectables enquêteurs internationaux n’avaient tout simplement pas le choix : toute autre conclusion signifierait que presque toutes les politiques de l’UE depuis juillet 2014 étaient le résultat d’une erreur ou d’une tromperie délibérée du public, qui a coûté aux entreprises européennes une centaine de milliards d’euros au moins.

Je ne pense pas qu’il soit sensé, à présent, de s’engager dans des querelles et des discussions sur les arguments discutables du groupe d’enquête, ou de réfuter quelque chose qui a été fait sans nous, sans coopération adéquate, avec la participation des suspects, à savoir l’Ukraine, et l’intérêt extrême que l’enquête elle-même et les dirigeants de ces pays et l’UE en général ont pour nous, » a écrit Kossatchev sur sa page Facebook.

Le ministère russe des Affaires étrangères n’est pas en reste. La déclaration publiée sur le site du ministère n’est pas tendre avec les méthodes et les conclusions du JIT. Et surtout, la Russie pointe du doigt le fait que l’Ukraine, en tant que membre de l’équipe d’enquête, avait la possibilité de falsifier les preuves.

« Les déclarations faites par l’équipe commune d’enquête (JIT) lors de la conférence de presse du 19 juin au sujet de l’implication présumée de militaires russes dans le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines sont tout à fait regrettables. La fédération de Russie est une fois de plus la cible d’accusations totalement infondées visant à la discréditer aux yeux de la communauté internationale.

Comme lors de ses précédentes conférences de presse, le JIT n’a pas produit la moindre preuve concrète à l’appui de ses déclarations sans fondement.

Le JIT continue de présenter des arguments peu clairs, dont certains sont fondés sur des sources d’information douteuses. Entre-temps, les données soumises à l’enquête par la Russie continuent d’être volontairement ignorées.

En outre, les représentants du JIT accusent la Russie de ne pas coopérer pleinement. Nous nions catégoriquement de telles accusations. Dès le premier jour de la tragédie, la Russie s’est montrée extrêmement désireuse de découvrir la vérité et disposée à aider l’enquête à tous égards. La Russie a coopéré activement avec les Pays-Bas et a présenté toutes les informations dont elle disposait sur l’accident du MH17. Au cours de ce processus, les organismes russes compétents ont effectué un travail sans précédent : de la déclassification d’informations sur les équipements militaires russes à la réalisation d’une expérience méticuleuse en collaboration avec Almaz-Anteï, en passant par la fourniture de données radar primaires et de documents montrant que le missile qui a abattu le Boeing malaisien appartenait à l’Ukraine, ainsi qu’une analyse minutieuse par un expert, qui a démontré que les clips vidéo soutenant les conclusions du JIT étaient des faux.

En outre, la Russie a suggéré de travailler ensemble dès le début. Au lieu de cela, les enquêteurs internationaux ont exclu la Russie de la pleine participation au JIT, réduisant les efforts russes à un rôle secondaire. Entre-temps, ils ont fait de l’Ukraine un participant à part entière du JIT, lui donnant l’occasion de falsifier des preuves et de se soustraire complètement à sa responsabilité pour ne pas avoir fermé son espace aérien.

Dans ces circonstances, nous continuons à nous poser des questions légitimes sur la qualité du travail du JIT. Tout cela confirme nos préoccupations antérieures au sujet de la partialité et de l’unilatéralité du processus en cours.

Néanmoins, la fédération de Russie continuera d’apporter son concours à l’enquête afin d’établir la vérité sur le crash du vol MH17, et les véritables auteurs de l’incident seront sévèrement punis. »

La déclaration du MAE russe rappelle un principe simple : le suspect potentiel d’un crime ne peut et ne doit pas faire partie de l’équipe qui enquête sur ce crime. Un policier suspecté de meurtre ne sera pas autorisé à enquêter sur le dit meurtre, ce qui est logique. C’est un principe de bon sens appliqué dans tous les pays dotés d’une justice digne de ce nom.

Or, les Pays-Bas ont très vite (trop vite) évacué toute responsabilité potentielle de Kiev, alors qu’elle disposait des armes capables d’abattre l’avion (BUK, avions de chasse), qu’elle a déjà abattu un avion civil en 2001 (c’est-à-dire post effondrement de l’URSS), et surtout que l’Ukraine n’avait pas fermé son ciel au-dessus du Donbass, alors qu’elle savait que la zone était dangereuse pour les avions (les milices populaires ayant abattu à basse altitude plusieurs avions et hélicoptères militaires ukrainiens avant le crash du MH17), et qu’elle passait son temps à dire aux pays occidentaux que les milices populaires disposaient de systèmes BUK (tout en disant le contraire publiquement dans ses médias).

Le problème pour Kiev, c’est que chaque pays est responsable de son espace aérien et doit en assurer la sécurité. Si une zone de son territoire est dangereuse pour les avions, il est de sa responsabilité d’interdire tout vol de la zone concernée. Ce que n’a pas fait l’Ukraine ! Mais cette culpabilité-là ne semble pas sauter aux yeux de monsieur Westerbeke qui ne veut pas poursuivre l’Ukraine pour cela.

Comme Piotr Tolstoï, j’estime que le JIT s’est totalement discrédité avec cette conférence de presse. Après avoir accusé l’an passé la 53e brigade de Koursk sans l’ombre d’une preuve, l’équipe d’enquête accuse d’anciens officiels de la RPD sur base de bandes audio faciles à falsifier, et fournies par une source peu fiable (le SBU n’ayant plus aucune crédibilité après le faux meurtre de Babtchenko) ! Il ne manque plus qu’une photo retouchée de Poutine chevauchant un BUK pour accuser le président russe en personne…

Et ne riez pas je suis sûre que la cour néerlandaise accepterait une telle « preuve », la considérant plus fiable que les données radar ou les documents du fabricant des missiles BUK, puisque cela irait dans le sens de leurs conclusions préétablies. Le JIT a enterré définitivement le mot justice, et l’Occident se couvre de honte en validant les conclusions de cette pseudo-enquête digne de la Grande Inquisition.

Christelle Néant

