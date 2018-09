@Garibaldi2

Voici les preuves fournies par Samantha Power et jamais présentées par les médias.

« Jeudi, en début de journée, un système SA-11 a été signalé près de Zahnitkiv par un journaliste occidental, et des séparatistes ont été repérés quelques heures avant l’incident avec un système SA-11 à un endroit proche du site où l’avion s’est écrasé ».

Il s’agit donc de la vidéo issue de Bellingcat que Samantha Power [ journaliste et écrivain américaine, ambassadrice des États-Unis aux Nations unies de 2013 à 2017] décrit comme provenant d’un journaliste occidental. « Bellingcat » est le blog d’un britannique père au foyer et au chômage. Il n’est donc pas journaliste, premier mensonge. La vidéo a été postée par un youtubeur ukrainien, second mensonge. Ces preuves sont celles reprises par le JIT. Ceci indique que depuis plus de 3 ans aucun nouveau élément est apparu.

[...] Un père au foyer aux secours de la CIA et du Département d’État à la Défense US.

Trois ans après le drame, aucune agence de renseignements occidentale n’a fourni de preuve directe de la destruction du MH17 par les rebelles ukrainiens ni par la Russie. Il n’existe que des preuves circonstancielles établies par deux groupes de Blogueurs : « Bellingscat » et « Correct !V ». Le second n’intervenant que plus tardivement, comme preuve du JIT, il ne sera pas traité.

Derrière Bellingcat se trouve Eliot Higgins, un ancien fonctionnaire administratif devenu père au foyer. Il s’est fait connaître en relayant des informations à charge contre le gouvernement de Bashar el Asad sur son blog « Brown Moses » (utilisations de bombes artisanales et de gaz contre les populations civiles). Le 15 juillet 2014 soit deux jours avant le drame, il créa Bellingcat. Ce site est financé par un site participatif (kickstarters) à ce jour le montant collecté est de 68 557 £. Sur cette somme 50 000£ ont été perçues en juillet 2014.

Depuis, le travail de ce spécialiste en armement autodidacte a été plusieurs fois remis en cause, mais il reste toutefois la principale source des preuves servant à accuser la Russie.