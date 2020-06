Les satellites espions n’ont pas pour objectif de livrer des images aux tribunaux. Les technologies utilisées doivent rester secrètes et personne ne doit savoir comment ces satellites fonctionnent. Il n’y a d’ailleurs probablement pas d’image, les capteurs fonctionnant sans doute selon d’autres principes. Fournir des données brutes indiquerait à coup sûr le fonctionnement de cette technologie. Si on me demandait de développer un tel satellite, je n’utiliserais pas d’images pour ne pas être noyé sous les données. Un tel système ne fournirait que des coordonnées, des éléments de cinématique et des éléments de classification des cibles surveillées. C’est probablement ce qui a été fourni aux bataves.

Ces satellites fournissent des données permettant aux militaires l’engagement de l’action et dans le cas présent, fournir des éléments de négociation discrète aux chancelleries : « Je sais que tu sais ». Ces données servent donc à faire pression sur la Russie pour qu’elle apporte des éléments au dossier, mais dans ce genre de négociation, les Russes sont peut-être en état de résister si les Américains ont besoin d’eux dans une autre négociation.

Le tribunal devra sans doute se passer de ces éléments supplémentaires, à moins d’attendre que la technologie américaine soit devenue obsolète... dans 20 ou 30 ans.