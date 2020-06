Lorsqu’on regarde la façon dont l’enquête sur le MH17 a été menée par les Pays-Bas, on a l’impression que leur devise est « si les faits contredisent un mensonge utile, alors tant pis pour les faits ».

Le procès devant le tribunal de district de La Haye dans le cadre de l’enquête sur le crash du vol MH17 au-dessus du Donbass s’est poursuivi lundi après une pause.

La grande nouvelle a été l’échec lamentable des Américains. Ceux-ci, au lieu de données satellites, ont fourni au tribunal sur le MH17 aux Pays-Bas un papier avec du texte, qui contient une description de ces photos. Les photos elles-mêmes sont secrètes, elles ne seront pas publiées. En fait, c’est un aveu que les informations dont disposent les Américains contredisent la version officielle de l’enquête.

Mais il y avait d’autres sujets, non moins intéressants, le premier jour. Je parle de la déclaration du procureur Thijs Berger au tribunal. Selon lui :

a) Dans le corps du capitaine de l’équipage du Boeing malaisien qui s’est écrasé dans l’est de l’Ukraine, on a trouvé un fragment ressemblant à un papillon. Un autre fragment de ce type a été trouvé dans le revêtement de l’avion.

b) L’enquête a supposé que ces éléments sont similaires aux shrapnels en forme de poutre que l’on trouve parmi les fragments du missile BUK type 9M38M1.

c) L’enquête a également supposé que les fragments appartiennent à ce missile et non au missile 9M38 qui est en service dans les unités de défense antiaériennes ukrainiennes.

C’est drôle, ils n’ont trouvé que deux fragments d’un missile moderne et trois cents autres fragments, mais « c’est un missile moderne qui l’a abattu ». C’est compréhensible. Si de telles suppositions ne sont pas faites, il serait impossible de parler de celui qui a tiré, sauf de la défense anti-aérienne ukrainienne, ce qui était impossible en principe, et toute la farce du processus deviendrait évidente.

Les opposants répondront : « Eh bien, ils ont trouvé deux fragments après tout ! Que voulez-vous de plus ? » Et ils auront tort. Je vais vous expliquer pourquoi.

1) Il n’y a pas un seul trou en forme de papillon dans l’épave du Boeing, ce qui est caractéristique des dégâts infligés par ce fragment en forme de poutre. L’avion est couvert de trous ronds, et le capitaine a un « papillon » personnel.

Si un Boeing était touché par un missile 9M38M1 plus moderne, l’avion aurait un nombre énorme de dégâts caractéristiques en forme de « papillon », car sur 7 000 fragments, un sur quatre est un fragment de type « poutre », et ce sont ceux qui ont la plus grande énergie cinétique.

2) Continuons notre intéressant calcul. Sur les 370 fragments trouvés, les enquêteurs n’en ont que deux qui ressemblent à des poutres. Le rapport de 1/185 n’est en aucun cas de 1/4. Où sont passés les autres papillons ? Les enquêteurs préfèrent ne pas poser de questions aussi gênantes. Et même dans le corps du pilote, le ratio est de 1/30. S’il n’y a qu’un seul de ces éléments, vous devez engager une procédure pénale pour falsification éventuelle de preuves.

3) De sérieuses questions se posent sur les deux fragments eux-mêmes.

Au total, un missile BUK de type 9M38M1 contient 1870 fragments en forme de papillon pesant 8 g chacun.

Le premier fragment de 5,7 grammes aurait été trouvé dans le vitrage du cockpit. Mais le fragment n’a pas de passeport de découverte, il a été « accidentellement trouvé » par un journaliste néerlandais en fouillant l’épave. Et maintenant, personne ne saura s’il a été apporté dans sa poche ou trouvé sur place. Et il n’est pas nécessaire de croire le Néerlandais sur parole. Il a déjà été vérifié que lorsque les « gentlemen » en ont besoin, ils commettent n’importe quelle contrefaçon [d’ailleurs le journaliste en question a été épinglé dans le reportage de Bonanza Media « MH17 – La chasse médiatique au BUK », pour la façon dont il a transformé un témoin d’avions de chasse en témoin de BUK – note de la traductrice].

Le second fragment, pesant 6,1 grammes, trouvé dans le corps du pilote est gravement déformé, et il est impossible de déterminer sa forme originale « à l’œil nu », mais les enquêteurs ont pensé qu’il ressemblait à une poutre (étrange que ce fragment n’ait pas la forme de Poutine de profil).

Par ailleurs, je note le fait que les corps des pilotes sont restés à Kharkov pendant deux semaines sans aucun contrôle. Et l’Ukraine nationaliste et enthousiaste ne recule devant rien et pourrait profiter de moments opportuns pour ajouter des « preuves ».

Comme vous l’avez peut-être remarqué, en poids, les fragments trouvés étaient de 2 à 2,5 grammes inférieurs à ceux de l’usine – 5,7 et 6,1 grammes respectivement au lieu de 8 grammes. Dans l’expérience grandeur nature d’Almaz-Anteï, qui simulait les conditions fixées par les enquêteurs néerlandais, après l’explosion, la masse des fragments en forme de poutre qui avaient gardé leur forme était de plus de 7 grammes.

Résumons certains des résultats :

a) Les enquêteurs n’ont vu que ce qu’ils voulaient vraiment voir, sans remarquer les divergences évidentes entre les faits réels et leurs conclusions.

b) Ils ont trouvé deux fragments en forme de papillon sur plusieurs milliers.

c) Aucune analyse des métaux n’a été effectuée. Pourquoi n’a-t-on pas procédé à une analyse comparative des deux fragments en forme de papillon retrouvés avec un original provenant d’un missile 9H314M du fabricant Almaz-Anteï reste jusqu’ici un mystère. Après tout, c’est ainsi qu’ils ont déterminé qu’il s’agissait d’un missile S-200 dans l’histoire du Tu-154 près de Sotchi.

d) Il n’y a pas de perforations caractéristiques sur la carlingue.

e) La masse des fragments ne correspond pas à la masse des projectiles du missile. Les Néerlandais ont essayé de tricher avec le poids des fragments. Les éléments présentés par la commission d’enquête pèsent moins lorsqu’ils sont mesurés en présence d’un représentant de la fédération de Russie, qu’en l’absence d’un représentant de la fédération de Russie. Et la commission a refusé de les soumettre à l’analyse en fédération de Russie.

Lorsque Almaz-Anteï y a prêté attention, on lui a dit que les fragments s’étaient déformés lors de l’explosion. La question de savoir pourquoi ils avaient conservé leur forme dans ce cas est restée sans réponse. Parce que…

La manipulation des preuves pour qu’elles collent à un résultat prédéterminé par les enquêteurs néerlandais se poursuit malgré le fait que ce dernier est contredit par les faits. Alors, nous regardons.

Andreï Tchervonets

Source : ASD

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider