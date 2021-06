Naftali Bennett, Premier Ministre d’Israël à la place de Benyamin Netanyahou.

Plusieurs messages de félicitations sont parvenus à Jérusalem, dont celui du Président américain Joe Biden, qui est arrivé immédiatement après que le résultat du vote de confiance fut connu.

M. Biden y déclare qu’ « il a hâte de travailler avec le Premier ministre Bennett pour renforcer tous les aspects des relations étroites et durables entre nos deux nations ».

Il ajoute qu’ « Israël n’a pas de meilleur ami que les Etats-Unis et que le lien qui unit nos peuples est la preuve de nos valeurs communes et de décennies de coopération étroite et alors que nous continuons à renforcer notre partenariat, les Etats-Unis restent inébranlables dans leur soutien à la sécurité d’Israël ».