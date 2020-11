Nettoyage ethnique et culturel dans le Haut-Karabagh (2)

La fin des hostilités dans l’Artsakh (Haut-Karabagh), et la perte territoriale importante des Arméniens, chassés de leurs terres et foyers er remplacés par les Azéris, crée immédiatement un autre problème : la nécessité de protéger le patrimoine millénaire arménien riche de cette région.

Nombreux sont ceux qui ont lancé des appels afin que ce patrimoine de l’humanité soit préservé, car, quand on voit la véhémence, voire la haine avec laquelle le « président » azerbaidjanais parle des Arméniens qu’il traite de « chiens », on peut légitimement craindre le pire pour tout ce qui rappelle le caractère arménien millénaire de la région de l’Artsakh (Haut-Karabagh).

Le Département des études arméniennes d’Oxford a adressé une lettre ouverte aux institutions mondiales à cet effet ; elle est signée par un nombre important d’universitaires et chercheurs[1].

Après une brève introduction sur la culture arménienne et son importance dans l’héritage culturel de l’humanité, la lettre dit[2] :

« (…) le monde regarde ailleurs pendant que l'art, l'architecture et l'histoire arméniens sont en train d'être détruits. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque militaire de grande envergure contre la République d'Artsakh. La Turquie, qui continue de nier son projet génocidaire d'annihilation du peuple arménien perpétrée en 1915-1922, a prêté tout son soutien politique et militaire à l'Azerbaïdjan dans ce dernier acte d'agression.

« Alors que la Russie vient de mettre fin soudainement à la guerre, pendant plus d'un mois, la République d'Artsakh a enregistré de nombreuses victimes civiles et militaires. Les bombardements continus avec l’utilisation de bombes à sous-munitions ont provoqué également de nombreux dégâts et destructions dans des maisons, des hôpitaux et des écoles. L'agression a également été dirigée sur les sites du patrimoine culturel dans le but d'effacer les contributions uniques du peuple arménien et son histoire, de la région.

« Le 20 octobre 2020, les forces azerbaïdjanaises ont lancé deux assauts sur la cathédrale Saint-Sauveur Ghazanchetsots, causant des dommages importants. Située à Chouchi, capitale culturelle de l'Artsakh, la cathédrale est un chef-d'œuvre de l'architecture arménienne du XIXe siècle et un repère de l'identité culturelle et religieuse arménienne. Les photos en ligne montrent un trou béant dans les voûtes de maçonnerie, avec le sol et les épaules recouverts de débris (voir photo).

La Cathédrale de Chouchi n'est qu'un parmi les milliers de sites patrimoniaux d’Artsakh, actuellement en grand danger. La plupart des structures sont beaucoup plus anciennes, datant dès le quatrième siècle après J.-C., lorsque l'Arménie s'est convertie au christianisme. Ces monuments architecturaux extraordinaires comportent des inscriptions anciennes, des peintures murales et des sculptures. Ce ne sont pas seulement des trésors artistiques et historiques, mais aussi des preuves matérielles de la longue histoire des Arméniens dans la région. »

Ensuite, les signataires de la lettre font état des destructions de monuments arméniens par l’Azerbaïdjan dans la région du Nakhitchevan, attribuée à l’Azerbaïdjan durant la période soviétique mais qui était auparavant habitée majoritairement par des Arméniens, chassés depuis de cette région.

Ils terminent : « Nous invitons l'UNESCO, l'ICOMOS, le Blue Shield, le Fonds mondial des monuments et d'autres organisations internationales engagées pour la conservation et la protection des sites du patrimoine culturel à aider immédiatement à protéger et à surveiller ces monuments et à les répertorier pour la postérité. »

Le nettoyage ethnique accompli par les Azéris, viendra le tour du nettoyage ethnique du passé, afin d’effacer totalement toute trace d’arménité de cette région du Caucase. L’objectif étant de « prouver qu’elle a toujours était azérie et que l’Azerbaïdjan a le droit d’y être », contrairement à ce que les monuments et le caractère de la région disent…