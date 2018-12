Ni « gilets jaunes », ni « rêves jaunes » en Turquie

Mon père disait : à chaque cul sa crotte.

Il me semble que la Turquie sort d’une tentative de punch.

Que sa classe moyenne évolue au contraire de la notre.

Difficile de faire des parallèles entre deux mondes différent.

J’aimerai bien qu’en Turquie ce soit plus démocratique.

On a l’apparence d’être démocratique mais le peuple n’est plus entendu. Le gilet jaune est nécessaire dans une bonne partie des pays Européens, la Turquie est un autre monde avec d’autres problèmes et surtout ne fait pas partie de l’Europe.

Je suis émerveillé par l’explosion des gilets jaunes, j’y croyais plus. Quel beau sursaut, je voyais repartir la société vers la description de Marx. Je vis dans un pays un peu en dessous de la Turquie coté revenus, les attentes sont différentes.

On a tendance à regarder le monde extérieur avec des lunettes hexagonales, la forme de la France. Ca marche bien pour regarder la France, un peu moins bien nos voisins et franchement déformantes lorsqu’on s’éloigne.

Je ne dis pas que Bahceli a raison bien au contraire.

Mais depuis que j’entends les mots de référendum d’initiative populaire chez les gilets jaunes je suis sur un nuage sociologique. Que ça réussissent en France et dans d’autres pays d’Europe, ensuite l’exemple sera à suivre.

Le pouvoir au peuple, une première depuis la cité d’Athène hormis la Suisse.