Nicolas Maduro, l’homme d’Hugo Chavez

On se souviendra de cette rencontre de Chavez avec ses principaux collaborateurs et collaboratrices, alors que ses jours étaient comptés. Comme on sait, il fut victime d’un mystérieux cancer dont les origines demeurent encore obscures. Il a donc voulu faire le point sur la révolution bolivarienne et partager avec ces derniers ce que l’on pourrait appeler son testament politique.

C’est lors de cette dernière rencontre officielle que Chavez avait clairement exprimé son choix quant à son successeur. Il l’avait fait avec une certitude qui ne prêtait à aucune ambiguïté. Il avait alors utilisé l’expression « c’est clair comme une pleine lune. »

Mardi, le 19 février 2019, nous avons été témoins de la super grande lune,à un moment où le Venezuela est victime de la plus forte tempête politique de son histoire. Une tempête de cinquième génération visant à en finir avec Nicolas Maduro et le socialisme bolivarien et chaviste dont il se fait le promoteur et défenseur. Ce rapprochement, entre les deux évènements, m’a rappelé la référence aux propos de Chavez qui faisait de Maduro l’homme de la situation. Je me suis demandé s’il n’y avait pas quelque chose de prophétique dans cette référence à la pleine lune, anticipant cette super grande lune au moment où le Venezuela serait victime de la plus grande offensive jamais connue à ce jour.

Qui est Nicolas Maduro ?

Il fut chauffeur de Metro et d’autobus, un militant syndical et politique qui a croisé sur sa route un certain Hugo Chavez aux idées révolutionnaires. Il a milité à la création du parti socialiste bolivarien et à la campagne électorale de 1998 à laquelle figurait la candidature d’Hugo Chavez. Suite à cette victoire, Hugo Chavez donna priorité à une de ses grandes promesses électorales, celle de donner au peuple une constitution qui soit la réponse à ses aspirations et l’expression par excellence de la démocratie participative. En cela, Maduro s’est également fait très actif tant au niveau de la mobilisation du peuple pour qu’il participe à la rédaction de cette constitution qu’au niveau de la rédaction elle-même. Dès l’année 1999, cette constitution a été soumise, par référendum, au peuple qui la ratifia avec une forte majorité.

Ses liens avec Chavez étaient devenus des liens d’amitié et de confiance. Maduro avait pour Chavez une admiration énorme et Chavez avait à l’endroit de Maduro une confiance sans ombre. Chavez avait saisi l’intelligence de l’homme et sa capacité d’apprendre rapidement sur les grands enjeux politiques et économiques que le nouveau gouvernement aurait à relever.

Nicolas Maduro a été le secrétaire d’État aux Affaires extérieures de Chavez, sa vie durant. Ce poste lui a servi d’école d’apprentissage de la diplomatie internationale telle que Chavez la voulait, Il s’est fait connaître de ces dirigeants importants dans la gouverne du monde. Tout pour le préparer à ce que lui réservait le destin.

Le décès d’Hugo Chavez l’a profondément affecté. Ils étaient devenus de grands amis qui partageaient une même foi chrétienne et une même vision d’un monde fait de justice et d’un peuple maître de son destin. Succéder à Chavez, véritable idole du peuple vénézuélien et des peuples de l’Amérique latine, devenait un défi énorme pour ce conducteur d’autobus et de Métro. Il s’est mis à la tâche en faisant sienne l’équipe extraordinaire qui s’était formée autour de Chavez. Il a progressivement repris confiance en lui-même et assumé avec courage et détermination les défis que ses adversaires n’allaient pas manquer de lui créer.

Si l’on veut mesurer la valeur de cet homme, nous n’avons qu’à regarder tout ce que font et disent ses adversaires pour le détruire tant comme président que comme homme politique. Maduro le dictateur, le bourreau cruel, le menteur, le manipulateur et bien d’autres…

Aujourd’hui, 22 février 2019 et demain, 23 février, le peuple du Venezuela va jouer son destin. Il a décidé de ne pas se mettre à genoux devant l’empire et ses acolytes et de relever le défi de Bolivar qui est celui d’être un peuple qui se respecte et qui croit en son destin de peuple indépendant et souverain. La guerre de la cinquième génération, évoquée plus haut, n’est pas parvenue à briser le moral et la détermination du peuple vénézuélien pas plus que de son armée et des principaux pouvoirs constitutionnels. Maduro n’est pas seul. En dehors des 49 pays qui suivent servilement l’empire, tous les autres peuples qui forment la grande majorité de l’Assemblée générale des Nations Unies (193) est avec le peuple vénézuélien et avec Maduro.

À la veille de ces grands évènements, je m’affirme confiant que Maduro conduira son peuple à la victoire et que l’empire et ses acolytes devront en assumer les conséquences. L’énergie, déployée par la super lune de mercredi dernier, saura les y accompagner. Ce sera alors une grande victoire pour les peuples de l’Amérique latine et du monde. L’empire aura trouvé chaussure à son pied.

Oscar Fortin