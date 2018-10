Nos soldats à Beyrouth, il y a trente-cinq ans…

@Sylvain Rakatoarison





J’allais faire suivre ma réaction d’humeur d’une autre intervention, mais j’ai été interrompu, où j’entendais approuver l’opportunité de votre rappel historique. Le Hezbollah, à l’époque, n’en était encore qu’à ses débuts. Il est devenu, depuis, la plus puissante, la mieux armée et la plus dangereuse organisation terroriste de la planète.





Il était classé aux Etats-Unis comme en France et dans beaucoup de pays européens, parmi les organisations terroristes, au même titre que le Hamas. L’administration Trump vient de le ranger, officiellement, la semaine passée, au rang des principales organisations criminelles transnationales : trafic de la drogue, blanchiment d’argent, crime organisé.





La France aura eu à pâtir des agissements de ces crapules, et on ne peut pas oublier l’attentat de la rue de Rennes, le 17 septembre 86, qui tua sept parisiens et fit plus d’une cinquantaine de blessés. L’attentat de l’AMIA à Buenos Aires, le 18 juillet 94, causa la mort de 84 personnes et il y eut 230 blessés, et la liste des horreurs perpétrées par ces terroristes serait trop longue pour qu’on puisse l’évoquer ici. Je conseille l’article de Wikipedia, qui est fort précis.







Le gouvernement de Macron continue néanmoins de soutenir le régime des ayatollahs de Téhéran, dont le Hezbollah est le bras armé pour les crimes à l’étranger. Voilà qui n’est pas plus « à l’horreur de la France » que les années noires du mitterrandisme.





Quand je vois que plusieurs fois des discours du chef terroriste Nasrallah ont pu franchir la barrière de la modération et être publiés tels quels sur AgoraVox, dans des articles qui étaient donc de la pure propagande terroriste, j’entre en fureur. Pour obtenir qu’ils soient retirés immédiatement et sans autre forme de procès de « l’espace de modération », on est obligé d’écrire à la Rédaction d’AgoraVox. Il ne faut jamais manquer de le faire.





Un article d’autant plus intéressant qu’il est sur Mediapart, le site d’un moustachuun qui a généralement beaucoup de tendresse pour l’islamisme :