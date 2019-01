Gilets jaunes, Stylos rouges, Gilets verts, Foulards rouges, Gilets bleus, etc. actuellement tout se passe comme si le drapeau arc-en-ciel LGBT+ était inconsciemment à l'honneur. « Comparaison n'est pas raison » (Montaigne) alors remarquons qu'en chromatique teinturière, jaune+rouge+vert+bleu ça tourne au marron-noir ― un peu comme si la France se prenait de gros gnons dans la gueule mondialisante. Et tout cela par qui ? par un ensemble chromatique lumineux, jaune+rouge+vert+bleu, tournant au blanc. Comme la race blanche.

Gainsbourg, Houellebecq, Houelbarbaque, Gainsbarre

A la houellebecquienne

C'est, si vous voulez, à la houellebecquienne, le singulier réveil de nous autres, « Blancs Profonds » au sein de la mondialisation, du plus profond de l'Euro-Amérique (la France est quand même un territoire en étoile hexagonale comme au milieu géographique pour les pays planétaires occidentaux de l'hémisphère nord) ...

« Blancs Profonds » qu'on a largement eu l'habitude d'associer à la Débilité Profonde ces dernières cinquante années ― depuis Valéry Giscard d'Estaing par là, et magistralement François Mitterrand (pour ce qui concerne notre petit mais fier gallinacé pays).

Pauvre Yéti

Les Yétis

Évidemment, le plus singulier dans tout cela n'est pas exactement ce réveil de nous autres, « Blancs Profonds », depuis tout ce temps (Trump, Brexit, Poutine, Orbàn, Salvini, etc.) ... mais avant tout, avant tout, que les « Blancs Profonds » se réveillent d'avoir été traités néocolonialement par tous ces Grands Blancs Saillants tels que représentés par Emmanuel Macron, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand nous l'avons dit ... mais aussi Xavier Niel, Pierre Gattaz, Bernard Arnault, Serge Dassault, etc. enfin toute la clique dans le collimateur des « complotistes », sans parler des étrangers occidentaux Grands Blancs Saillants (mais pas que Blancs), autant de financiers-influenceurs.

Le tout, mâtiné de ce pain croustillant/cette croustinette d'évoquer des ressortissants juifs « mais-je-ne-suis-pas-antisémite-je-constate-juste-qu'il-y-a-quand-même-une-bizarrerie-sus-aux-Rothschild-Rockfeller-et-tant-pis-si-les-hommes-les-plus-riches-du-monde-sont-les-Américains-protestants-Bill-Gates-Jeff-Bezos-Warren-Buffett-le-Brunelien-musulman-Hassanal-Bolkhiah-le-Japonais-bouddhiste/shinto-Yoshiaki-Tsutsumi-tous-de-sales-sionistes-lol ».

Mais en somme, cela fait au moins cinquante ans que les Yétis, Grands Blancs Saillants règnent principalement (le chiffre de cinquante ans est retenu, rapport au cycle de mondialisation en cours, largement héritier évidemment des colonisations depuis cinq siècles, il y a hérédité).

Progrès, regrets, dégressivité

A l'heure de la dégression

Nous voyons bien que nous autres, « Blancs Profonds », nous l'avons bien profond dans cette histoire, même si nous avons indirectement bénéficié de la tendance et continuons d'en bénéficier dégressivement.

C'est que l'époque n'est plus du tout au progressisme social et technique occidental, mais au système de plus en plus D, à la Débrouille internationale, et si nous connaissons l'émergence de tant de « réacs » ou « néoréacs » d'« extrême-droite » (termes qui ne sont ni des gros mots ni des insultes, loin s'en faut, contrairement à ce que croient les progressistes illusoires illusionnés illusionnistes) c'est que ce sont des lanceurs d'alerte. « Michel Houellebecq », toutes ces façons contemporaines toujours plus à la houellebecquienne, eh bien c'est un vaste symptôme de « dégressisme », voilà tout.

L'heure est à la dégression.

Et tandis que les troubles actionnaires auxquels les Grands Blancs Saillants font plaisir (et avec lesquels ils se font plaisir ensemble) dégraissent abusivement leurs firmes en déportant çà et là tout autour de la Terre ... ... c'est le Monde Humain qui dégresse ad infinitum, ad voluntatem, ad libendum, ad nauseam. La croissance, comme on dit. Des affaires de Grands Blancs Saillants, en somme.

La Blanche Profonde et ses sept Blancs Profonds

« Les Femmes et les Non-Blancs d'abord ! »

Dès lors, c'est un peu fort de (Couleur) café de nous faire passer ― nous autres, « Blancs Profonds » ― pour de sales mâles forcément racistes et, puisqu'on n'en est plus là, sexistes. La preuve ? C'est que parmi les « Blancs Profonds » il y a des « Blanches Profondes » (sans mauvais jeu de mots), à commencer par celles qui se pomponnent et se font pouponner par les Grands Blancs Saillants, de Cécilia ex-Sarkozy à Brigitte Macron, en passant Ségolène Royal, Julie Gayet et Marlène Schiappa.

C'est sans compte que les femmes du peuple ont largement tenu leurs hommes et leurs foyers « par les bourses » sur les deux derniers siècles ― et pas que les deux derniers siècles. Si l'on ne se focalise que sur les aristocraties, il est évident que l'on se retrouve le nez dans un système patrimonial (qui connut pourtant de Grandes Blanches Saillantes telles qu'Aliénor d'Aquitaine, Catherine de Médicis, etc.) mais les concubinages paillards du peuple sont légions.

Quant aux Non-Blancs, la vérité, on le constate bien avec les Gilets Jaunes, c'est qu'ils furent traités comme eux, comme des ethnies subalternes ne comprenant rien au « véritable » « sens de l'Histoire » et de « la civilisation », en fait imposés ― comme toujours ― par les puissances militaires, économiques et politiques. Les peuples ont dû suivre, largement inconscients jusqu'aujourd'hui ... Il faut décoloniser l'Occident !

Mélissa me tue

« Blancs Profonds »

Finalement, au-delà de la Débilité Profonde, il faut bien se souvenir que la Profondeur est d'abord celle d'une Conscience, d'une Maturation et d'une Intensité. Comme tous les Mondes, du moment qu'ils ne jouent pas les AsSaillants.

L'amour du destin

