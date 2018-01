Nous devons montrer au monde entier, que le label de qualité de la RPD est un point de repère et qu’il est fiable - Zakhartchenko

Le mercredi 24 janvier, le ministre par intérim de l'Industrie et du commerce, Alexeï Granovsky, ainsi que les dirigeants de la Donetskstandartmetrology GP (entreprise d’État), le directeur général, Rouslan Krivich et la directrice générale adjointe Elena Klimenko, ont fait leur rapport au chef de la République Populaire de Donetsk (RPD) sur les travaux réalisés dans le domaine de la certification et de la normalisation.