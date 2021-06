Nouvelle interview de Zelensky : Projet de « mur » entre l’Ukraine et le Donbass et autres bêtises

@amiaplacidus

Pas forcément, la casse peut être bien plus importante si le pays se déchire. Et avec le mur, il évite de perdre d’autres territoires actuellement non-occupés par les républiques. Ce mur est là pour cela selon moi et rien d’autre. Un fait certain, est que le reste du Donbass devrait se soulever contre le pays pour éviter cela. Il y a du pour et du contre pour un tel soulèvement et cela devrait les faire réfléchir car l’issue du Donbass occupé par les terroristes de Kiev est sur la table.