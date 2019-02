Nouvelle Moldavie. À quoi l’Europe doit-elle s’attendre ?

Cette semaine, le 24 février 2019, des élections législatives auront lieu en Moldavie. Les citoyens moldaves vont élire un nouveau parlement. Sur fond d’une intense confrontation géopolitique entre les États-Unis et la Russie en Europe de l’Est, la République de Moldavie est le même théâtre d’hostilités que l’Ukraine. Bien sûr, pas si important et significatif, mais l’une des clés. Le sentiment russophile parmi la population est également très fort dans ce pays et la république faisait partie de l’Union soviétique, ce qui a laissé une empreinte indélébile sur sa structure culturelle, administrative et économique.

La Moldavie ressemble beaucoup à l’Ukraine en miniature, elle est tout aussi pauvre et corrompue, attendant constamment des soutiens financiers. Parfois, il semble que la Moldavie d’aujourd’hui est un prototype de l’Ukraine dans 5-10 ans. La Moldavie, comme l’Ukraine, a connu un conflit civil interne très intense, à la suite duquel la République moldave de Transnistrie – non reconnue – s’est créée en 1992 et le pays a été en fait divisé en deux parties avec un conflit civil couvant sur son territoire, qui peut éclater à nouveau avec force à tout moment. Surtout lorsqu’on prend en compte la confrontation croissante entre la Russie et les États-Unis en Europe de l’Est. Les Américains sont prêts à se battre avec la Russie jusqu’au dernier Ukrainien et jusqu’au dernier Moldave.

En Europe, peu de gens savent que les États-Unis sont en train de créer activement une nouvelle Grande Roumanie dans le sud et essaient de relancer la République polono-lituanienne dans le nord. Ils veulent créer de nouveaux centres de pouvoir sous leur contrôle dans l’Union européenne pour affaiblir l’Allemagne et la France. L’une des principales tâches des États-Unis est de construire un mur insurmontable dans les pays d’Europe de l’Est, de priver l’Europe occidentale de l’accès aux ressources énergétiques russes bon marché et de faire d’eux-mêmes et de leurs vassaux les seuls fournisseurs.

Si ce mur est enfin achevé et renforcé, l’Europe perdra enfin l’accès non seulement aux marchés russes, mais aussi à l’Asie ! Imaginez qu’un mur administratif soit créé entre la Pologne et la Roumanie sous la forme d’une bureaucratie locale qui, pour plaire à ses patrons de Washington, déterminera quels biens et quels producteurs ils laisseront entrer et lesquels ils ne laisseront pas entrer, ils pourront influencer le prix, le délai de livraison, les conditions et les volumes des fournitures. Cette réglementation s’appliquera tant à l’Est qu’à l’Ouest.

Chaque année, le mouvement pour l’unification de la Moldavie et de la Roumanie prend de l’ampleur. L’année dernière déjà 7 communes ont signé une déclaration sur l’unification de la Moldavie et la Roumanie. De plus en plus de politiciens, y compris ceux du parlement moldave, lancent des appels ouverts à l’unification. Il y a 21 millions de personnes qui vivent en Roumanie, et 3 millions en Moldavie, il ne fait donc aucun doute que la Roumanie ne fera que renforcer sa position grâce à cette unification. Pourquoi cela ne s’est-il pas encore produit ?

Premièrement, une telle unification est susceptible d’entraîner la reprise d’un conflit chaud en Transnistrie, où se trouvent aujourd’hui la base militaire et les casques bleus russes.

Deuxièmement, les sondages montrent que seuls 20 % des Moldaves soutiennent l’idée de l’unification avec la Roumanie. Mais c’est déjà beaucoup plus qu’il y a dix ans. En Moldavie, comme dans d’autres États post-soviétiques, il y a un changement de génération, et les nouveaux Moldaves sont plus pragmatiques quant à l’idée d’unification, et ils sont enclins à croire aux promesses de recevoir des subventions et un soutien de la Roumanie et de l’Union européenne.

Ils voient dans l’association avec la Roumanie, le seul moyen d’adhérer à l’Union européenne, de d’obtenir les subventions de l’UE. Un nombre croissant de citoyens moldaves, dans un contexte de corruption et de pauvreté prohibitives, sont déçus par la République de Moldavie, en tant qu’État, et sont prêts à tout changement, même le plus radical.

Enfin, troisièmement, au Parlement de la République, il n’y a pas assez de politiciens prêts à prendre une telle décision maintenant, l’oligarque Vlad Plahotniuc, qui cesserait alors d’être le seul propriétaire de la Moldavie, ne serait pas non plus satisfait d’une telle union. Dans la Grande Roumanie, Plahotniuc serait un parmi beaucoup et pas plus.

Les prochaines élections législatives en Moldavie sont la création d’une nouvelle réalité politique dans le pays. Les élections seront complètement sous contrôle et dans l’intérêt des États-Unis. La grande victoire des Américains est qu’ils contrôlent tous les dirigeants et partis politiques, à l’exception de Renato Usati (« Notre Parti »), qui fait l’objet de poursuites pénales depuis plusieurs années en Moldavie et contrôle son parti depuis son exil en Russie.

Le Président de la République Dodon, est démis de fait de ses fonctions et a un pouvoir très limité, le véritable gestionnaire est le Premier ministre, Pavel Filip, un protégé de Plahotniuc, le propriétaire du « Parti démocratique » au pouvoir dans le pays. Comme les sentiments russophiles sont encore très forts en Moldavie, les partis orientés vers les citoyens russophones sont mis sous contrôle par leurs dirigeants. Le « Parti socialiste » de Dodon conserve une rhétorique pro-russe modérée, mais en réalité n’interfère pas avec les actions du Parti démocrate de Plahotniuс et ne fait que créer une illusion d’opposition.

La popularité du vrai politicien pro-russe Renato Usati à la veille des futures élections est à la fois effrayante pour Plahotniuc et les États-Unis. Ils ne sont pas sûrs que les partis existants recevront un soutien suffisant et pourront prendre le contrôle de la partie russophile de la population. C’est pourquoi, à la hâte, un nouveau parti Shor a été créé. On peut l’appeler un nouvel espoir pour Plahotniuc, conçu pour répéter l’effet de « Notre Parti ».

Le chef du « Parti Shor », Ilan Shor, n’est pas seulement connu en Moldavie. C’est un homme d’affaires riche avec beaucoup de relations en Russie et en Israël. Cependant, selon Renato Usaty, le fondateur de Notre Parti, dans une vidéo publiée sur Internet, l’entrée de Shor en Fédération de Russie a été interdite dès janvier 2015 et pour au moins six ans. D’après certaines informations, cette interdiction d’entrée pourrait lui avoir été imposée à cause des dommages qu’il a causés à un certain nombre de banques russes à la suite d’une fraude financière. Il est probable que la décision russe concernant Shor est devenue décisive pour son futur destin en Moldavie.

Au cours de l’été 2017, un tribunal de Chisinau l’a condamné à 7,5 ans de prison pour fraude financière. Comme les médias l’ont rapporté à plusieurs reprises, l’escroquerie à laquelle il a participé était si importante qu’elle a été qualifiée de « crime du siècle » dans la république, et le procureur a même exigé 19 ans de prison pour Shor.

Rappelons qu’à l’automne 2014, à la veille des élections législatives, sur trois banques moldaves, 1 milliard de dollars a été retiré – un montant équivalent à l’époque à 12 % du PIB de la république. Pour voler l’argent, il n’a fallu que quelques jours aux fraudeurs, pendant lesquels les banques, selon le principe du carrousel financier, ont crédité les sociétés contrôlées par Shor. Plus tard, ces fonds ont été retirés sur les comptes bancaires lettons de sociétés du Royaume-Uni et de Hong Kong.

Au moment de la fraude, toutes ces banques étaient associées à un homme d’affaires : il était président du conseil d’administration de la Banca de Economii et était également actionnaire de la Bansa Sociala et d’Unibank. En outre, comme l’entreprise indépendante Kroll, engagée par la Banque nationale de Moldavie pour enquêter sur la fraude, l’a découvert, même la voiture de collection, qui transportait les documents de la Bansa de Economii et qui a ensuite été brûlée, appartenait à l’agence de sécurité Klassika Force d’Ilan Shor.

À la suite de cette escroquerie, le budget de la république a subi d’énormes dommages, puisque la Banque nationale a dû combler le déficit financier. Ilan Shor lui-même a été détenu en juin 2016 pour suspicion de fraude et de blanchiment d’argent et a été assigné à résidence en août pour « abus de sa position officielle dans la gestion d’une banque ». Shor a collaboré à l’enquête. En fait, sur la base de son témoignage, l’ancien Premier ministre moldave Vladimir Filat a été arrêté puis condamné à neuf ans de prison.

Shor lui-même a jusqu’à présent réussi à s’affranchir du fait qu ‘il a été condamné. Les avocats de l’homme d’affaires ont déclaré qu’ils feront appel, mais jusqu’à présent, selon des informations provenant de sources publiques, cela n’a pas été fait.

De fait, comme vous pouviez vous y attendre, l’affaire est délibérément retardée. Et Shor n’est pas seulement laissé libre. En 2015, il est devenu maire de la ville d’Orhei et participe activement à des activités politiques en dirigeant un parti qui porte son nom.

Tous les hommes politiques les plus importants de Moldavie sont directement liés aux milieux criminels. Pour chacun d’entre eux, il y a beaucoup de preuves les incriminant, tant dans le domaine public que sous la forme d’affaires pénales. Ils sont tous sous l’aile de la CIA, les Américains peuvent à tout moment leur retirer leurs affaires ou même les mettre en prison, il y a plus qu’assez de preuves pour cela. Ils exécuteront n’importe quel ordre.

La tragédie de l’Europe, c’est que, à sa périphérie, il y a un État complètement fantoche, qui est une brique dans le futur mur entre l’Est et l’Ouest, un mur que les Américains construisent au détriment de l’Europe occidentale, pour leur propre bénéfice.

Andrew Holmes

