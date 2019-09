Nouvelle vidéo sur le 11 Septembre du réalisateur plusieurs fois primé et membre du 9/11 Consensus Panel, Massimo Mazzucco

Mazzucco commence sa nouvelle vidéo “QUIZ SUR LE 11 SEPTEMBRE” par un résumé de la version officielle, si souvent évoquée : “19 terroristes islamiques, armés de coupe-papiers, ont détourné quatre avions américains, en envoyant deux s’écraser contre les Tours Jumelles et un contre le Pentagone, tandis que les passagers du quatrième avion le faisaint s’écraser en pleine campagne près de Shanksville en Pennsylvanie. Suite aux impacts et aux incendies qui s’ensuivent, les deux Tours Jumelles s’écroulent, causant la mort de presque 3000 personnes. Ceci est, dans les grandes lignes, la version officielle des faits que nous resservent tous les ans pratiquement tous les médias du monde.”

Il demande ensuite : “Que savez-vous exactement sur les faits du 11 Septembre ? Attention je ne parle ici de théorie du complot. Je suis en train de parler simplement de faits prouvés, documentés et vérifiables par quiconque, mais qui ont disparu d’une manière ou d’une autre dans le grand minestrone de la narration officielle du 11 septembre.”

Ensuite, nous est proposé un questionnaire à choix multiple de 23 questions sur ce qui s’est réellement passé le 11/9. Les réponses correctes, accompagnées d’éléments de preuve, nous sont présentées tout au long de cette vidéo de 37 minutes.

Par exemple, question 9 : “Combien parmi les policiers, les pompiers ou les secouristes ont témoigné dans le New York Times avoir entendu des explosions avant et pendant les effondrements des Tours Jumelles ? Aucun ? Un seul ? Environ une douzaine ? Plus de 100 ?”

La réponse à cette question, donnée dans la vidéo, n’a jamais été mentionnée dans les grands médias.

A la fin, Mazzucco résume ainsi :

“Si vous avez totalisé moins de 10 bonnes réponses, alors malheureusement vous êtes ignorants sur le sujet. Ou plutôt, vous êtes victime de la propagande mainstream, celle qui nous raconte tous les ans la fable des 19 pirates de l’air armés de coupe-papier, et des gratte-ciel en acier qui s’écroulent à cause d’incendies.

A ce stade, décidez vous-mêmes combien il est vraiment important, pour chacun de vous, de connaitre à fond les faits du 11 Septembre… Il est toujours temps d’instruire les gens moins bien informés que nous, puisque les journalistes refusent manifestement de faire leur devoir. ”