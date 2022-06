Nucléaire iranien  : deal ou pas deal  ?

Récemment, des hypothèses sur l’opportunité de relancer l’accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015, ont été discutées dans les milieux de la recherche universitaire et des médias politiques. Est-il dans l’intérêt de la sécurité et de la stabilité régionale ? Ou sert-il de couverture pour le développement des capacités nucléaires de l’Iran et offre-t-il une plus grande marge de manœuvre aux politiques hégémoniques et expansionnistes de l’Iran ?

Les opinions aux États-Unis et dans d’autres pays et parties prenantes sont divisées entre les opposants et les partisans de la relance de l’accord.

Le Jerusalem Post a récemment publié un rapport intitulé « Aucun accord nucléaire avec l’Iran pourrait constituer un danger pour Israël, » citant des sources de renseignement selon lesquelles l’absence d’accord nucléaire avec l’Iran pourrait constituer une menace nucléaire immédiate pour Israël car les conséquences de l’absence d’accord semblent pires qu’un mauvais accord.

L’Iran pourrait être en mesure de produire quatre bombes nucléaires si les efforts pour parvenir à un accord avec lui échouent. De manière réaliste, cette évaluation peut être analytiquement défendable, au moins en ce qui concerne la reconnaissance du fait que nous sommes dans un choix entre le mauvais et le pire.

Mais si nous examinons les implications de la période où l’accord initial signé en 2015 était en vigueur et avant que l’administration Trump ne s’en retire en 2018, il devient clair que la menace iranienne a de nombreuses facettes et ne se limite pas à la menace d’une bombe nucléaire. Il s’agit d’une menace catastrophique qui ne doit pas être sous-estimée une fois qu’elle se présente. Mais les autres types de menace iranienne ne doivent pas être sous-estimés.

Tout d’abord, il y a le financement et l’armement de milices terroristes dispersées dans diverses régions du Moyen-Orient, comme le Yémen, le Liban, la Syrie et l’Irak.

À mon avis, c’est la menace réaliste la plus cohérente et la plus influente pour la sécurité régionale, car c’est celle qui existe réellement, et qui est prête à être utilisée et dirigée contre les pays et les intérêts de la région. Par conséquent, la menace iranienne ne devrait pas être limitée à la composante nucléaire comme la pire menace potentielle.

Nous ne devons pas non plus céder à la mauvaise option sous prétexte que nous évitons le pire. La mauvaise option n’est pas notre destin dans cette région du monde enflammée. Le pire ne doit pas être le croque-mitaine avec lequel Téhéran fait trembler le monde.

La véritable conclusion est que la menace iranienne n’a pas pris fin avec l’accord de 2015, mais qu’elle a seulement un peu ralenti ; un nouveau délai en concluant de nouveaux accords ne signifie pas que nous nous sommes débarrassés du danger, mais seulement que nous l’avons encore repoussé.

Je comprends que le véritable problème réside dans la substance du Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui a ignoré la prise en compte de la question iranienne dans ses différents aspects. De même, il a ignoré le point de vue des voisins de l’Iran. La menace qu’ils ressentent ne se limite pas à l’élément nucléaire. Donc tout cela ne peut pas être traité comme un fait accompli.

Cet accord imparfait, plein de failles, ne doit pas être la seule option pour la région et le monde. Sa relance n’est qu’une réussite de la partie iranienne ou de ceux qui cherchent à retarder la menace et à la transmettre à nos générations futures dans la région.

Choisir le mauvais en termes de compromis avec le pire est peut-être une évaluation réaliste comme ses partisans peuvent voir la situation complexe à Vienne.

Mais nous pensons qu’avec ou sans l’accord, il n’y a pas de réelle possibilité internationale de contrôler le développement du programme nucléaire iranien, étant donné son caractère évasif et secret, l’Iran admettant publiquement qu’il a enrichi 60 % de son uranium alors que l’accord était gelé.

Théoriquement, l’atteinte du plafond d’enrichissement de l’uranium à 90 % (fraction utilisable pour les armes nucléaires) est à une décision politique près, si l’on exclut l’accumulation des quantités réellement nécessaires.

Le dilemme de la question iranienne est de la cantonner à l’angle nucléaire, car le danger ne se limite pas aux ambitions nucléaires, mais aux intentions de les utiliser, d’une part, et à l’ensemble du projet iranien, dont les capacités nucléaires ne sont qu’un instrument, d’autre part.

Il faut ici rappeler qu’une des erreurs du JCPOA signé en 2015 est de limiter la question iranienne à l’aspect nucléaire et de ne pas aborder la menace du programme de missiles ou l’ensemble des politiques hégémoniques expansionnistes de l’Iran et son influence régionale, sans parler des récents programmes de drones au service des milices sectaires qui, comme chacun sait, sont devenues la menace la plus sérieuse pour les installations pétrolières et les intérêts stratégiques des pays de la région.

On pourrait dire que le renouvellement de l’accord nucléaire est une action diplomatiquement « possible » dans les circonstances actuelles. En théorie, cela a du sens. Mais encore une fois, ces mêmes circonstances sont apparues alors que l’autre partie clé de l’accord, les États-Unis, n’avait pas de réelles cartes de pression à jouer.

Il aggrave même les choses lorsqu’il insiste pour réduire toute réaction possible à l’échec des pourparlers de Vienne à une action diplomatique, sans avoir l’intention d’agiter simplement un « bâton, » qu’il ait un impact ou non. Les responsables américains répètent que « toutes les options sont sur la table. »

Mais ils excluent l’action militaire, que le président Biden ne soutient pas parce qu’elle ne ferait que « faire reculer » le programme nucléaire iranien - comme si un nouvel accord conduisait à des résultats différents. Tout le monde sait que le comportement des États-Unis envers l’Iran est façonné par les échecs des interventions militaires américaines au Moyen-Orient.

Personne ne demande vraiment de telles interventions ou ne les souhaite. Mais le dilemme reste une démonstration des déficits stratégiques et du manque d’alternatives à une partie qui ne connaît que l’évasion, les manœuvres et le gain de temps. En conséquence de tout ce qui précède, l’arbitrage entre le mauvais et le pire se terminera dans notre région pour le pire.

Le « mauvais » ne fera que conduire à plus de fonds, plus de marge de manœuvre, plus d’influence et plus d’extension pour l’Iran, pour nous ramener au climat de l’ère 2015-2018, dont nous voyons maintenant les résultats en Irak, en Syrie et au Liban.