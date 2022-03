Occitanie et Ukraine : l’histoire se répète

Toulouse, ville jumelée avec Kiev, Marseille avec Odessa... L'Occitanie et l'Ukraine sont depuis longtemps liées.

Toulouse, 27 février 2022. Manifestation de soutien à l’Ukraine. Bastir Occitanie.

Pourquoi les Occitans en particulier sont attentifs à ce qui se passe en ce moment en Ukraine ? plusieurs raisons à cela, et le fait que Marseille et Toulouse soient respectivement jumelées à Odessa et Kiev n'est que la face visible de l'iceberg...

Marseille, 27 février 2022. Le slogan « Ukrain dégun » est un jeu de mot à partir de l’expression populaire provençale « on craint dégun » (on n’a peur de personne), « degun » signifiant « personne » en occitan.

En réalité, au 19e siècle, au moment de la montée du "nationalisme romantique", les idéologues qui anticipaient la chute des empires européens prévoyaient la naissance de la nation ukrainienne et de la Pologne, établissant alors un parallèle entre ces deux "nations sans État" et l'Occitanie à l'Ouest : de leur point de vue, les relations historiques entre les Polonais ou les Ukrainiens avec l'empire russe sont de même nature que celles entretenues depuis le 13e siècle entre les Occitans et le royaume de France.