Afin de préparer l’opinion publique nationale et internationale à une future attaque de l’Ukraine contre le Donbass, Kiev a lancé, en plus des déclarations belliqueuses d’officiels ukrainiens, une offensive médiatique en règle, menée par les centres d’opérations psychologiques et d’information (centres PsyOps) ukrainiens, à coup d’injection massive de fausses informations sur les réseaux sociaux et dans les médias, grâce à l’utilisation de bots, dont les messages se ressemblent comme des clones.

Les guerres modernes ne se gagnent plus seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les médias. Pour gagner une guerre désormais il ne faut pas seulement avoir la meilleure armée, il faut aussi avoir la meilleure propagande. Et pour cela, les centres PsyOps, et la complicité des médias de masse sont d’une importance capitale.

C’est pour cela que Volodymyr Zelensky, le Président ukrainien, a fait censurer le mois dernier les trois principales chaînes TV d’opposition : pour éviter les voix discordantes qui pourraient saper l’effort de propagande de guerre. Car tels les faux comptes d’habitants du Donbass chargés d’injecter massivement de fausses informations dans les réseaux sociaux, il faut que les médias en Ukraine parlent tous à l’unisson, tels des clones, afin de mener à bien l’offensive médiatique.

Une offensive médiatique qui a été lancée par l’Ukraine le 8 mars, lorsque des dizaines de comptes appartenant prétendument à des habitants du Donbass, se sont mis à poster des messages presque totalement identiques, façon clones.

C’est le personnel du ministère de l’Information de la RPD (République Populaire de Donetsk) qui a découvert ce déversement massif d’informations par de faux comptes ukrainiens (bots), qui postent prétendument au nom de résidents de la République, alors qu’ils surveillaient les réseaux sociaux.

Comme on peut le voir sur les captures d’écran ci-dessous, en un instant, des dizaines de bots ukrainiens ont diffusé des informations selon lesquelles des mercenaires russes étaient entrés en RPD. De nombreux faux comptes, tels des clones, ont utilisé le même texte, en ne changeant que les villes :

« Aujourd’hui, à Chakhtiorsk, j’ai vu un groupe de durs à cuire en tenue tactique militaire. Ils étaient en train de faire des courses. Il semble que ce sont des membres de sociétés de mercenaires russes. Il y a probablement quelque chose qui se prépare. »

Je vous épargnerai la traduction de tous les posts, car les textes sont strictement identiques pour Donetsk, Novoazovsk, Makeyevka, Starobechevo, Zougres, Gorlovka, Snejnoye, etc. À croire que des bataillons entiers de mercenaires russes se sont déployés instantanément dans toutes ces villes, et sont tous allé faire leurs courses en même temps (ce qui est impossible).

D’autres bots ont relayé des messages un peu moins clonés, mais tous ont posté aux mêmes heures, ce qui indique qu’il s’agit là aussi de comptes tenus par des bots et non par de vrais êtres humains.

En sachant que depuis des jours, médias et officiels ukrainiens, n’ont eu de cesse de diffuser de fausses informations selon lesquelles la Russie prépare une provocation dans le Donbass, il était sûr que les centres PsyOps ukrainiens allaient utiliser ces commentaires bidons postés par des bots ukrainiens, pour affirmer que des mercenaires russes se sont rendus dans le Donbass pour organiser la provocation sus-mentionnée.

Et comme on pouvait s’y attendre, les commentaires bidons postés par l’armée de clones ont servi de « source » à un groupe Facebook ukrainien, qui a transformé les mercenaires russes en soldats russes. Groupe qui a lui-même été utilisé comme source par des médias comme Dialog.ua pour affirmer que des petits « hommes verts » (des soldats russes, pas des aliens voyons) sans chevrons sur leurs uniformes ont débarqué dans le Donbass.

Le lancement de cette offensive médiatique par l’Ukraine, à l’aide d’une horde de faux comptes, postant tous des messages identiques façon clones, repris comme source d’information par les médias ukrainiens comme preuve que la Russie a envoyé ses soldats dans le Donbass, montre que les craintes du lancement d’une attaque de l’armée ukrainienne semblent justifiées.

L’augmentation des bombardements de l’armée ukrainienne contre les civils du Donbass, l’arrivée massive d’armes lourdes et d’ambulances militaires, la visite d’une délégation de l’armée britannique, les discours bellicistes des officiels ukrainiens et maintenant cette opération de désinformation forment un faisceau de preuves cohérent allant dans le sens d’une future offensive de l’Ukraine. Reste à savoir exactement quand, et où aura lieu la tentative de percée.

