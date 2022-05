« On peut vivre partout où ils ne tirent pas »

Une bombe est tombée près de l’appartement d’Inna, à Kramatorsk. L’onde de choc a transformé l’habitation en un tas de gravats. Heureusement, à ce moment Inna et sa famille se trouvaient déjà en lieu sûr. Elle a parlé au journaliste de « Novoïe Izdanie » des bombardements de Kramatorsk, de la vie dans le sous-sol et de la destruction de son appartement.

— Dites-nous, que vous-est-il arrivé ?

— C’était ce matin, dans le quartier, à 3h30. Nous étions partis depuis déjà longtemps, et nous nous trouvions dans la région de Vinnytsia. Nous étions partis justement pour deux jours avant les bombardements sur la gare. Et aujourd’hui, il s’est passé ceci… Une voisine a téléphoné, et nous a dit que l’immeuble était détruit, que des gens étaient sous les décombres. Nous avons demandé que les voisins prennent des vidéos de l’état de notre appartement, afin d’essayer d’obtenir une aide. Nous sommes partis avec un train d’évacuation. Nous avons été accueillis à la gare par des volontaires qui nous ont installés dans des wagons.

— Quelle est actuellement la situation dans la ville ?

— Les gens s’en vont, mais il est dangereux de circuler, ils s’en vont en dépit de la peur et du risque. La nuit a été très dure. On n’a jamais vu autant d’avions survoler les maisons.

— Savez-vous qui a tiré, avec quoi, et où ?

— Ça a été juste à côté de notre immeuble, près du terrain de jeu. A 8 ou 10 mètres de l’immeuble. Là-bas il n’y a rien à côté des vieux immeubles détruits et du terrain de jeu. A en juger par le trou formé, énorme, c’était un bombardement aérien.

— Il n’en y a pas eu en plein sur les immeubles ?

— Non, tous les dégâts sont dus à des ondes de choc. Les murs extérieurs, le balcon, tout s’est écroulé à l’intérieur des appartements. Les portes se sont déformées. Chez la voisine de l’autre côté de l’immeuble, les affaires ont volé dans la rue. Chez quelques voisins, les murs porteurs sont endommagés, il y a des trous. Assurément, ce n’est plus habitable.

— Y avait-il des gens sous les décombres ?

­ — Oui, un voisin s’est retrouvé enseveli, il n’avait pas eu le temps de réagir. On l’a tiré de là, Dieu merci, il a été rapidement dégagé.

— Avez-vous des abris ?

— Il y a des sous-sols, mais ils ne sont pas équipés. Et ils ne sont pas sans danger. Il y a d’autres abris, mais ils sont très loin. Les gens se sont tout simplement cachés entre les murs.

— Vous avez fait une demande pour l’indemnisation des dommages ?

— J’ai essayé, mais je ne sais pas si je l’ai bien faite dans les règles. J’ai envoyé des photos. Je n’ai pas encore reçu de réponse.

— Vous l’avez envoyé par l’intermédiaire de DIÏA[1] ?

— Oui.

— Vous avez dit que l’immeuble ne peut être restauré. Vous comptez que l’on vous construise un nouveau logement ?

— Je ne sais pas si quelqu’un va nous construire quelque chose. Ceux qui sont montés dans les étages supérieurs et ont vu la destruction des murs porteurs disent qu’il est dangereux de vivre là.

— Vos voisins ont fait une demande pour l’indemnisation des dommages ou la restauration de leur logement ?

— Probablement pas. J’ai pour voisine une vieille femme encore en état de choc. On l’a évacuée aujourd’hui. Elle n’a encore rien entrepris, je ne sais pas quand elle le fera. Comme on nous l’a dit, aujourd’hui, une commission est venue, mais de quelle façon cela va se terminer, je l’ignore.

— Y a-t-il eu des morts ?

— Il y a des gens blessés, et grièvement, mais ils n’ont pas dit qui, au juste. Les blessés se trouvent à l’hôpital.

— Quelle est la situation en ville, maintenant ? A quelle cadence les bombardements se produisent-ils ?

— Périodiquement, mais assez souvent. Avant, il n’y avait pas de bombardements aussi forts sur les blocs d’immeubles, il n’y avait pas de bombardements aériens. Des écoles avaient été détruites, d’autres infrastructures, mais ça, ça n’avait pas encore eu lieu.

— Selon vous, pourquoi y a-t-il eu des frappes justement là ?

— Franchement, je n’en sais rien. C’est peut-être une provocation.

— Il n’y a pas d’installations militaires à côté ?

— Non, lesquels ? Il y a des immeubles, plus loin, un village, des bâtiments d’habitations sans étage. A côté, les urgences. Peut-être qu’ils voulaient les détruire. Mais dans quel but ? Non, il n’y a absolument rien de militaire à proximité.

— Dites-nous plus en détails comment vous êtes partis.

— Nous sommes restés longtemps, jusqu’en avril, les bombardements devenaient toujours plus fréquents. Et pas seulement les bombardements aériens – on entendait déjà l’artillerie, quelque part, au loin. Nous avons un petit enfant, nous avons d’abord déménagé à la datcha, nous avons quitté l’appartement. Nous nous tenions dans la cave, mais ce n’était plus possible, il y faisait 5 degrés et l’angoisse était continuelle. Nous y avons passé des jours entiers. Nous avons compris qu’il n’y aurait plus de produits alimentaires dans les magasins aux alentours, qu’aller en ville n’était pas sans danger et qu’il n’y aurait rien pour nourrir notre enfant. Il nous a fallu partir. Nous avons traversé Kharkov[2] et Kiev[3]. Lorsque nous sommes arrivés à Kharkov, nous sommes restés longtemps, parce qu’il y avait des bombardements sur la ville, ça se voyait, s’entendait. Le train est resté bloqué longtemps, a attendu que cela cesse et que l’on donne l’autorisation d’aller plus loin. Nous n’allions nulle part. Nous avions pris notre enfant, un sac à dos avec nos papiers et c’est tout. Nous ne sommes pas montés dans le train pour Lvov [4], nous sommes partis pour Vinnytsia. Nous avons cherché un logement, mais après, nous avons retrouvé des volontaires et on nous a logés dans un foyer. Combien de temps pourrons-nous vivre, ici, nous l’ignorons.

— Quelles sont les conditions ?

— Il est possible de vivre partout où on ne tire pas. Il y a beaucoup de gens. Tout est en commun : il faut faire la queue pour la cuisine, les toilettes, les douches. On fait avec. Auparavant, « TECHNOPOLIS [5] » avait annoncé que suite aux bombardements, le dépôt de nitrate d’ammonium avait été endommagé dans le district de Kramatorsk.

Le 5/05/2022

