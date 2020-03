ONG grecque : L’Église de Grèce a reconnu l’autocéphalie ukrainienne en violation de la loi

L’ONG grecque Union orthodoxe panhellénique va faire appel au Conseil d’État du pays en affirmant que la décision de l’Église de Grèce de reconnaître l’autocéphalie ukrainienne a été prise en violation de la loi grecque, rapporte l’Orthodoxos Typos.

Le 12 octobre 2019, le Conseil des évêques de l’Église de Grèce a tenu une réunion extraordinaire sur la reconnaissance de l’autocéphalie accordée à l’Église orthodoxe d’Ukraine (OCU) par le Patriarcat œcuménique. Lors de cette réunion, il a été décidé de donner à l’archevêque Jérôme d’Athènes et de toute la Grèce un mandat pour procéder à la reconnaissance de l’Église orthodoxe d’Ukraine.

L’Union demande l’annulation de la décision du Conseil des évêques prise le 12 octobre 2019. La raison en est que le Conseil a agi au mépris des lois grecques, en particulier de l’article 19 du règlement n° 1/1977 (concernant les procédures du Conseil des évêques de l’Église de Grèce), puisque aucun vote secret ou ouvert n’a eu lieu et que son résultat n’a pas été soutenu par la majorité des voix (2/3 des voix). Bien que le procès-verbal de la réunion ait été authentifié par le Conseil, le texte écrit de la décision n’a pas encore été publié.

L’intention de l’Église de Grèce de reconnaître l’OCU a suscité de vives critiques parmi les théologiens et les ecclésiastiques. Ainsi, le Métropolite Syméon de Néa Smyrni s’est adressé à l’Archevêque Jérôme et au Synode pour souligner que l’autocéphalie ukrainienne soulève beaucoup de questions et de doutes.

En particulier, il prête attention au fait que cela n’a pas été demandé par une Église locale canonique et que les schismatiques ou les soi-disant « auto-consacrés » (l’Église orthodoxe ukrainienne non canonique du Patriarcat de Kiev et l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne) ont été reconnus en contournant l’Église locale canonique. Le Métropolite a également rappelé qu’au lieu d’unifier les fidèles en Ukraine, la décision du Patriarcat œcuménique ne faisait que les diviser puisque le « patriarche honoraire » Philarète et un certain nombre d’évêques se sont séparés de l’OCU nouvellement créée.

Auparavant, le métropolite grec Séraphin de Cythère avait demandé au Conseil des évêques de ne pas prendre de décisions hâtives sur la question ukrainienne. Selon Son Éminence, le patriarche de Constantinople n’avait pas le droit d’accorder l’autocéphalie à l’Église ukrainienne car celle-ci est sous la juridiction de l’Église orthodoxe russe, ce qui était auparavant reconnu par Constantinople et l’ensemble du monde orthodoxe. Le même point de vue est exprimé par le Métropolite Kallistos Ware, un hiérarque du Patriarcat de Constantinople qui a déclaré à de nombreuses reprises que l’Ukraine est le territoire canonique de l’Église russe.

En outre, le patriarche Théophile de Jérusalem et le métropolite Séraphin du Pirée ont affirmé que la question ukrainienne fait partie du jeu géopolitique qui se joue entre l’Est et l’Ouest et qui conduit à une scission du monde orthodoxe.

Cependant, tous ces arguments n’ont pas été pris en compte par le Conseil des évêques de l’Église de Grèce.

Maintenant, si le Conseil d’État déclare la décision des évêques illégale, le soutien de l’Église de Grèce à l’autocéphalie de l’OCU pourrait être révisé. Selon l’Orthodoxos Typos, l’audience de l’appel de l’Union orthodoxe hellénique doit avoir lieu le 6 mars 2020.

Nadia Bazouk

Source : Eurasia Review

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider