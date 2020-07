Opérations psychologiques subversives de l’Ukraine contre le Donbass

Vassily Prozorov, un ancien officier du SBU, montre dans cet article, à l’aide de documents internes qu’il a obtenus alors qu’il travaillait au sein des services secrets ukrainiens, comment l’Ukraine a lancé des opérations psychologiques subversives contre le Donbass.

Essence, buts et objectifs

La spécificité des Opérations Psychologiques et d’Information (OPsI) dans le Donbass est qu’elles sont menées en tenant compte de la guerre civile actuelle du gouvernement de Kiev sur le territoire de l’Ukraine contre les républiques populaires autoproclamées – la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk). Pour cacher ce phénomène honteux à la communauté mondiale, les autorités ukrainiennes camouflent le concept de guerre civile, en l’appelant Opération Anti-Terroriste (OAT) ou Opération des Force Interarmées (OFI).

Grâce à cette parodie d’appellation, Kiev non seulement donne un statut formellement légitime à la conduite d’opérations de combat faisant appel à toutes les agences de sécurité, mais légitime également la technologie des « combats sans règles » contre ses propres citoyens. Dans le même temps, ils sont étiquetés comme « terroristes », « séparatistes », « doryphores » (à cause du ruban de Saint-Georges qu’ils portent), « vatniks » (patriotes radicaux pro-russes), etc.

Pour parler au sens figuré, si les mots du schéma conceptuel susmentionné sont transférés sur la musique de l’OAT, et même dans l’arrangement « aigu » des documents départementaux des services spéciaux à la région, alors une nouvelle « chanson » émerge.

Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans les conditions spécifiques de la conduite des opérations de combat par l’Ukraine contre les républiques du Donbass sous la direction des patrons occidentaux, il y a eu un métissage (hybridation) de formes d’affrontement relativement indépendantes telles que le sabotage et les OPsI. À mon avis, ces actions seront correctement définies comme des Opérations Psychologiques Subversives (OPsyS).

Les OPsyS reposent sur la désinformation et le mensonge, la provocation, l’intimidation et la manipulation de l’opinion publique. Il s’agit essentiellement de la propagande de Goebbels.

Structures qui mènent les opérations

Quant aux structures organisationnelles impliquées dans les OPsI, au départ, ces tâches ont été principalement attribuées au SBU, à la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense et au ministère de la Politique de l’information. Dans une moindre mesure, le service de renseignement extérieur et l’administration du service des gardes-frontières étaient responsables de ces tâches. Ce domaine d’activité a été coordonné par le Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine (CSND). Plus tard, après la création des Forces d’Opérations spéciales (FOS) dans la structure des forces armées ukrainiennes, les FOS ont également été chargées de mettre en place des centres d’opérations psychologiques et d’information.

Du point de vue de la conduite des opérations psychologiques subversives contre les républiques du Donbass, deux structures – le SBU et les FOS – méritent à mon avis votre attention.

Au sein du SBU, trois divisions sont principalement chargées de mener ces opérations : le département de protection des intérêts de l’État en matière de contre-espionnage dans le domaine de la sécurité de l’information (DPSI SBU), le département de protection de l’État (DPE SBU) et l’Académie nationale du SBU (AN SBU), dont l’un des départements spéciaux forme des spécialistes des opérations d’information. C’est à partir du personnel de ces départements qu’un groupe d’opérations spéciales d’information (OSI) a été constitué au sein de l’état-major commun du département central du SBU dans la zone de l’OAT (ci-après dénommé EC DC SBU) – un organe qui, depuis janvier 2015, est pleinement responsable des activités du SBU dans le Donbass et a été constitué sur la base de l’ordonnance du chef du Service de sécurité d’Ukraine Valentin Nalivaïtchenko n° 7T du 14 janvier 2015.

La structure de l’EC DC SBU dans le Donbass (Page 1)

La structure de l’EC DC SBU dans le Donbass (Page 2)

La composition de ce groupe est complétée à tour de rôle par des employés de la DPSI, de la DPE et de l’Académie nationale du SBU respectivement. Par exemple, voici un annuaire du personnel de l’EC DC SBU dans la zone de l’OAT en 2017.

Liste de l’EC DC SBU en juillet 2017

Les opérations psychologiques subversives du SBU dans le Donbass

C’est à partir de ce moment que les opérations psychologiques subversives proprement dites commencent à se cristalliser. Et c’est compréhensible. N’ayant pas réussi à vaincre militairement les républiques du Donbass, les autorités de Kiev ont commencé à se concentrer sur l’hybridation du sabotage et des opérations psychologiques, en rassemblant ces types d’opérations dans un seul et même ensemble.

Ceci est confirmé par un document intéressant que j’ai obtenu et qui est marqué « Confidentiel » – Décision du comité mixte de renseignement sous la direction du Président ukrainien en date du 21 avril 2015 (ci-après – la Décision). C’est une sorte de cadre réglementaire et juridique public pour la conduite des OPsyS.

Permettez-moi de vous rappeler que deux mois seulement se sont écoulés depuis les batailles près de Debaltsevo, sur l’autoroute de Bakhmout et à l’aéroport de Donetsk, où le rêve des autorités ukrainiennes de reprendre les « provinces rebelles » sous leur contrôle a finalement été brisé. Et voilà que les nouveaux dirigeants du pays, arrivés au pouvoir à la suite du coup d’État, décident d’intensifier la guerre subversive en combinaison avec un complexe d’opérations psychologiques et d’information contre les républiques du Donbass, ainsi qu’en Crimée.

Décision du comité mixte de renseignement sous l’autorité du Président ukrainien en date du 21 avril 2015 (Page 1)

Notez le deuxième paragraphe de cette décision :

« Activer le travail de création de groupes d’agents de combat (renseignement et sabotage) sur le territoire temporairement occupé de l’Ukraine, y compris parmi les résidents patriotes qui ont une expérience du combat… Dans le même temps, une attention particulière doit être accordée aux questions des légendes plausibles pour les opérations (subversives et de renseignement) (déguisées en luttes des groupes criminels organisés et des bandes locales pour les sphères d’influence, des activités de la guérilla et des mouvements séparatistes, des opérations des services de sécurité russes, etc.). »

Si l’on simplifie la pensée et la terminologie professionnelle, il s’avère que le gouvernement de Kiev a commencé à former à un rythme accéléré des groupes véritablement terroristes, auxquels il est recommandé d’inclure en RPD-RPL des combattants locaux mécontents du gouvernement actuel. Et les conséquences des sabotages et des attentats terroristes seront attribuées soit aux criminels locaux, qui seraient engagés dans une confrontation pour les sphères d’influence, soit à un mouvement de libération rebelle fictif, soit aux opérations crapuleuses des services de sécurité russes.

Vous rappelez-vous combien de fois, après des tentatives d’attentat contre la direction militaire et politique de la RPD et de la RPL et des commandants de la milice, sont immédiatement sorties des histoires de guerre entre criminels ou d’opérations spéciales du FSB-GRU-SVR de Russie pour éliminer les indésirables ? En fait, le SBU et ses recrues ont été à l’origine de l’organisation de ces attaques terroristes et de sabotages. Permettez-moi de vous rappeler que rien que pour le chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko, des tentatives d’élimination physique ont été organisées les 14 août 2014, 30 janvier 2015, 8 mai 2017 et que le 31 août 2018, les terroristes ont enfin atteint leur but en tuant le chef de la République de Donetsk.

L’une des attaques terroristes les plus retentissantes a été la mort d’une autre figure militaire importante de la RPD – le commandant du bataillon Sparta Arsen Pavlov (nom de code Motorola), qui a été tué par une explosion chez lui le 16 octobre 2016. Le 8 février 2017, des terroristes ont tué Mikhaïl Tolstykh, commandant du bataillon Somali (nom de code Guivi). Toutes ces affaires sont devenues un prétexte pour un grand nombre de campagnes d’information dans les médias du côté ukrainien.

Et il y a beaucoup de faits de sabotage et de terrorisme psychologique par les services spéciaux ukrainiens.

Instructeurs étrangers en Ukraine

Au fait, dans la décision du comité mixte de renseignement, mentionnée ci-dessus, un autre point, le numéro cinq, mérite votre attention.

Décision du comité mixte de renseignement sous l’égide du Président ukrainien en date du 21 avril 2015 (Page 3)

« Le Service de sécurité d’Ukraine et les services de renseignement ukrainiens, par l’intermédiaire de structures partenaires étrangères, doivent régler dans un délai de deux semaines la question de l’organisation de la formation de groupes opérationnels (de sabotage et de renseignement) sur l’infrastructure existante en Ukraine, avec la participation de spécialistes étrangers. »

C’est après cette décision que des spécialistes des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Pologne et des pays baltes sont arrivés massivement en Ukraine et ont commencé à entraîner des employés du département de contre-espionnage du SBU, de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la défense et des unités de l’armée aux assassinats et attentats terroristes. Et aussi pour enseigner à rejeter sur les autres la responsabilité de leurs actes. On peut donc dire que le sang de la population du Donbass se trouve également sur les mains de ces « spécialistes » étrangers.

Ainsi, en 2016, plusieurs centaines de spécialistes britanniques sont arrivés pour former l’armée ukrainienne. Voici les données relatives à certains d’entre eux :

Colonel William English, né le 05.04.1962. 402293295 (n° de passeport)

Lieutenant Colonel David Lord, né le 13.11.1961. 403180489

Major Kate Alexander Page 10.05.1980 Née le 085178593

Major Timothy White-Baikot 01.09.1979. 209523209

Capitaine Phil Anderson 08.06.1990 b. 111759170

Lieutenant Jake Adam Burridge 29.02.1992. 514206504

En 2016-2017, l’Ukraine a également reçu la visite de plusieurs centaines de représentants des États-Unis avec une mission similaire. Parmi eux, il y avait :

Colonel Gerald Boston 820995911

Sergent-chef Jerry Edward Heli 821079503

Sergent-chef Justin David Hoffman 821079684

Julia Love 821607698

Herman Jos Blancaflor 821348738

Josh Alan Gavrilov 910268760

Christopher Andrew Meyers 910327736

En 2019 déjà, les employés du ministère danois de la défense, en particulier, travaillaient comme conseillers et instructeurs :

Lieutenant Colonel Kenneth Scutt Mayrup 207340382

Colonel Jens Jacobsen 208254399

Commandant Frank Jeppsen 209370922

Commandant Niels Bloom Arlet 208934941

Commandant Michelle Marup-Laurensen 205512239

En outre, deux équipes de combat composées de spécialistes des opérations d’information de la 77e brigade des forces armées britanniques (Chindits) opéraient dans la zone de l’OFI. Les groupes étaient composés de 10 personnes chacun, situés à Marioupol à l’hôtel Tchaïka et Reikartz Marioupol et à Kramatorsk à l’hôtel Saphir. Naturellement, ces soldats peu ordinaires ont agi sous couverture. Certains se sont fait passer pour des membres de la mission de l’OSCE, d’autres sont entrés dans la légende des journalistes. Leur protection et leur sécurité étaient assurées par le SBU.

Les Britanniques se sont engagés dans l’interception des conversations sur les téléphones portables, ont mené des activités d’influence informationnelle, ont effectué des piratages et ont formé des spécialistes ukrainiens à tout cela.

J’ai parlé de la participation de « consultants » occidentaux, et en particulier des Britanniques, à l’une des provocations les plus tragiques des services de sécurité ukrainiens dans le Donbass dans mon enquête sur le crash du MH17 en juillet 2014. À cette époque, les services de sécurité britanniques ont envoyé deux de leurs agents dans la zone de conflit, qui ont contrôlé sur place la préparation de l’opération du crash de l’avion.

Opérations psychologiques subversives dans l’est de l’Ukraine (Donbass)

Opérations psychologiques subversives contre Slaviansk

Mais permettez-moi de donner un exemple d’ordre différent, qui illustre le paragraphe 2 de la décision susmentionnée. Cette opération a été planifiée par le SBU lors des tentatives infructueuses de prise de la ville de Slaviansk.

Plan de travail du SBU pour Slaviansk (Page 1)

Plan de travail du SBU pour Slaviansk (Page 2)

Les spécialistes du SBU ont planifié une opération spéciale visant à répandre l’information parmi la population de Slaviansk que le maire populaire, Ponomarev, a un sérieux conflit avec les milieux criminels de Russie. Le public visé dans ce cas était la population de Slaviansk et les combattants de la milice qui défendaient la ville.

Selon le plan de cette opération, des employés du Service de sécurité ont prévu de « faire une descente » chez le propriétaire de l’installation d’isolation haute tension, V. Rybatchouk, sous le couvert d’un groupe criminel russe (tchétchène). Les organisateurs de cette opération étaient sûrs que Rybatchouk demanderait l’aide de Ponomarev et, par conséquent, qu’il ne ferait aucune concession en faveur de « l’organisation criminelle ». Cela aurait dû être suivi d’un incendie criminel des voitures de Rybatchouk et de menaces verbales à l’encontre de Ponomarev lui-même. Il était prévu de diffuser des informations sur le conflit entre Ponomarev et le groupe criminel russe par le biais du réseau d’agents de Sergueï Motorine, un employé du SBU (qui, soit dit en passant, est devenu tristement célèbre plus tard, lorsqu’il a rejoint le 5e département du DCE du SBU et a directement participé à la liquidation d’Arsen Pavlov « Motorola »).

Et le but final de toute l’opération, je le cite textuellement : « Ainsi, une éventuelle liquidation ultérieure de Ponomarev et de ses complices sera perçue par la population de Slaviansk comme une vengeance du groupe criminel russe ».

Les commentaires, comme on dit, sont superflus. Ils suivaient évidemment le point 2 de la décision du comité des services de renseignement.

Il y a beaucoup d’autres choses intéressantes dans le même document. Par exemple, comment les employés du SBU ont planifié de désactiver les lignes électriques aériennes et les transformateurs, privant ainsi complètement les habitants de Slaviansk d’électricité. Des équipes tactiques spécialement formées, composées d’employés et de combattants du centre d’opérations spéciales « Alpha », ont été entraînées pour cette opération. En outre, outre la destruction effective des infrastructures, il était prévu de déstabiliser le travail des équipes d’urgence mobiles chargées de réparer les réseaux électriques.

Plan de travail du SBU pour Slaviansk (Page 3)

Vous vous demanderez : pourquoi les agents des services de renseignement devaient-ils priver une petite ville de son alimentation électrique ? Comme l’indique le document, « afin de contrecarrer la diffusion de la télévision et de la radio russes ». C’est la liberté d’expression à l’ukrainienne. C’est un exemple frappant de l’attitude des forces de sécurité ukrainiennes envers les civils. Que ce soit à Slaviansk ou en Crimée, les éventuelles conséquences négatives ne sont jamais prises en compte !

Travail d’agitation à Artemovsk

Parfois, le SBU se voyait également confier un travail de propagande de routine assez primitif. Et ce, tant en RPD et en RPL, que sur le territoire sous contrôle ukrainien. Par exemple, il a été imposé d’accrocher des panneaux et des affiches publicitaires dans les rues des villes.

Rapport du groupe opérationnel du SBU pour les travaux à Artemovsk (Page 4)

Voici un rapport sur les activités du groupe de travail du département central du SBU, qui a été déployé dans la ville d’Artemovsk, rebaptisée plus tard Bakhmout. Le paragraphe 3 du document traite de l’agitation pro-ukrainienne à Artemovsk. Avec le soutien des dirigeants pro-Kiev des organisations publiques « Bakhmout ukrainien » S. Mykolayenko et « Forteresse de Bakhmout » V. Stamenov le groupe du SBU a placé des panneaux routiers dans la ville avec les slogans « L’Ukraine avant tout », « Gloire à l’Ukraine – Gloire aux héros » et « Ukraine – un pays uni ».

Bien sûr, cet agitprop est plutôt une exception qu’une règle inhérente au travail du SBU. Dans ses activités, cette agence de renseignement utilise le plus souvent des formes et des méthodes très sophistiquées d’influence sur les publics cibles.

Opérations psychologiques subversives contre la RPL

Je citerai par exemple un document préparé par les employés du SBU qui travaillaient dans la ville de Severodonetsk et qui ont mené des opérations psychologiques subversives contre la République Populaire de Lougansk. Le document lui-même est volumineux, j’ai donc traduit en russe le plan pour seulement deux opérations contre la RPL.

La première est l’opération « Sliv », qui porte sur la création de faux décrets des organes de l’État de la RPL et leur diffusion dans un but « de désinformation visant à discréditer les dirigeants des terroristes, certains aspects de leurs activités, à déclencher la panique et à renforcer les tendances centrifuges dans les rangs des militants dans le cadre d’autres activités opérationnelles. En outre, certaines « fuites d’information » peuvent encourager les terroristes à rechercher les traîtres dans leurs rangs et les répressions dans les appareils administratifs (il faut pour cela des « fuites » uniques de documents réels des séparatistes) ».

Concept de l’opération « Sliv »

Une autre opération – « Forum Storm » – prévoyait de créer « un groupe de trolls professionnels et de bots sur divers forums et sites de la RPL – RDP, qui publieraient des commentaires allant dans une certaine direction, assureraient la distribution de certaines informations, de désinformation et autres dans le cadre de l’objectif prévu (discrédit, panique, diffusion de calomnies, rumeurs, etc) ».

L’idée de l’opération d’information « Forum Storm »

C’est pourquoi je recommande de faire attention aux commentaires sur les réseaux sociaux, les forums et sous les articles des médias. Beaucoup d’entre eux sont écrits par ces « filles d’officier ».

Opérations psychologiques et d’information du SBU

En outre, les employés du SBU ont mené un certain nombre d’opérations de longue haleine.

Rapport sur les opérations spéciales d’information du SBU (page 1)

Rapport sur les opérations spéciales d’information du SBU (page 2)

La plupart de ces opérations visent à donner une image négative de la Russie (« la Russie est un agresseur ») et des dirigeants politiques de la RPD-RPL (« Araignées dans la banque », « Mobiliser la « jeunesse dorée » de la RPD et de la RPL », « lustration populaire », etc.) En outre, dans le cadre des opérations « Chronique de l’occupation », les spécialistes du SBU tentent de convaincre la population du Donbass que la situation critique s’est développée précisément avec l’arrivée du « monde russe ».

Propagande sur les ondes des radios commerciales

Pour mener les OPsyS, les forces de sécurité ukrainiennes utilisent activement non seulement les réseaux sociaux, mais aussi les médias traditionnels : publications imprimées, radio et télévision. En même temps, ils n’hésitent pas à retirer du temps d’antenne et des fréquences aux structures commerciales, sous prétexte de la nécessité de résister à « l’agression russe ».

Lettre du Conseil national de la télévision et de la radiodiffusion

Le programme « Ils t’attendent à la maison »

Comme indiqué plus haut, le SBU a lancé le programme « Ils t’attendent à la maison » spécialement pour les miliciens du Donbass.

Rapport sur le projet « Ils t’attendent à la maison »

L’idée de ce programme et de son développement appartient aux employés de l’Académie nationale du SBU et directement à son recteur – le colonel Sergueï Koudinov. Selon le site officiel du programme, il est opérationnel depuis 2015, et au début de 2019, plus de 360 personnes l’ont utilisé. Le SBU en fait activement la publicité, promettant à tous ceux qui l’utilisent une amnistie presque complète. Cependant, les services spéciaux n’indiquent pas que le programme n’a pas de force juridique, et personne ne garantit aux participants un réel apurement juridique.

Lettre du SBU à propos du programme « Ils t’attendent à la maison »

Ceux qui croient les employés du SBU se retrouvent dans des situations très désagréables : ils sont toujours condamnés sur le territoire de l’Ukraine ou impliqués comme témoins dans des affaires pénales contre d’autres partisans de la RPD-RPL.

Parfois, le sort des crédules est assez tragique. Par exemple, dans le cas du milicien Andreï Gordeyev, qui, le 14 juillet 2018, s’est rendu sur le territoire contrôlé par l’Ukraine pour bénéficier du programme. Après quatre jours, son corps présentant des traces de torture et de blessures par balle a été jeté sur les positions des combattants de la RPD.

Aujourd’hui encore, le SBU diffuse des messages de propagande pour ceux qui, souffrant du mal du pays, mordraient à l’hameçon et entreraient dans le réseau des services spéciaux pour les utiliser dans l’intérêt du gouvernement de Kiev.

Les centres d’opérations psychologiques et d’information des FOS

La deuxième structure la plus importante qui mène des opérations psychologiques subversives contre la RPD-RPL, et que nous avons mentionnée ci-dessus, ce sont les Forces d’Opérations Spéciales des forces armées ukrainiennes.

Les FOS ukrainiennes ont été créées en 2016 en tant que nouveau type de troupes, qui comprenait des unités d’OPsI des forces armées ukrainiennes :

– le centre principal d’OPsI (anciennement 72e) à Brovary, région de Kiev A-4398,

– 16e centre d’OPsI, dans le village de Guiva de la région de Jitomir A-1182,

– 74e centre d’OPsI à Lvov A-1277,

– 83e centre d’OPsI à Odessa A-2455.

Les opérations de ces centres sont gérées par le bureau du commandement de la direction des OPsI au sein des FOS. Une équipe et des groupes opérationnels des centres, dont le personnel fait est changé de manière régulière, participent à l’OFI.

Répertoire téléphonique du commandement des FOS (page 1)

Répertoire téléphonique du commandement des FOS (page 2)

En mon temps, j’ai pu établir des liens assez étroits avec la direction des FOS. En particulier, avec le général Igor Lounev, le commandant des FOS, et son premier adjoint, le colonel Sergueï Krivonos.

Grâce à cela, j’étais accueilli comme à la maison au sein du commandement des FOS, y compris dans le département des opérations psychologiques et d’information, je connaissais presque tous les officiers de ce département.

Sergueï Krivonos (à droite)

Par exemple, voici quelques photos que j’ai prises dans un des bureaux du département OPsI.

Dans un bureau du commandement OPsI des FOS

La carte sur le mur est intitulée « Carte des territoires temporairement occupés par Moscou ». Sur ce document, en particulier, Sakhaline et d’autres régions d’Extrême-Orient de la Russie sont mises en évidence en rouge. Les officiers ont de drôle d’images sur leurs murs, n’est-ce pas ? Je me demande si cela rentre dans le cadre de l’incitation au séparatisme, qui est tellement condamné par tous les patriotes ukrainiens ?

À côté de la carte se trouve une liste des unités des FOS, y compris les centres OPsI mentionnés ci-dessus.

Centres OPsI

Activités des centres OPsI

Fin 2019, des informations sur les campagnes d’information en cours auxquelles les centres OPsI pouvaient participer ont été publiées sur Internet. Le nom de code de l’événement, « Clivage », impliquait la diffusion de fausses informations sur l’augmentation du niveau de radiation dans la région d’Enakievo. Lors de la campagne « Santé », les propagandistes ont voulu effrayer les habitants de la RPD-RPL avec une épidémie de tuberculose. À leur tour, les mineurs devaient devenir la cible de l’opération au nom de code « Mineur ».

En outre, comme cela a été publié précédemment, les officiers du 72e centre OPsI ont exploité les ressources d’information informnapalm.org, seabreeze.org.ua, podvodka.info, infoaccent.net. Parmi leurs projets figuraient également le « Calendrier de la gloire militaire des forces armées ukrainiennes », la « Musique des soldats ukrainiens », « l’opération radio des forces unies », le « Cyber-Maidan », la « Méthodologie sur la sécurité de l’information » et d’autres encore.

Certains types de documents et de travaux sont commandés par des propagandistes militaires à des entrepreneurs tiers. Ces informations sont souvent accessibles au public sur les sites de marchés publics ou publiées par des blogueurs. En moyenne, les centres OPsI dépensent environ 10,5 millions de hryvnias par an pour ces commandes.

Par exemple, il n’y a pas si longtemps, le 83e centre a commandé une série de vidéos discréditant le « monde russe » en Crimée. Ce document m’a fait réaliser que les Ukrainiens ne comprennent pas du tout et n’ont jamais compris les Criméens, leurs anciens concitoyens. Ils tentent de les intimider avec le déclin du tourisme, qui ne fait que croître depuis 2014. Avant cela, les touristes ukrainiens pauvres et à petit budget ne contribuaient pas beaucoup à son développement. Et la Crimée sait à qui dire « merci » pour le manque d’eau et d’électricité – à ses anciens concitoyens.

Commande pour le développement de matériel vidéo de propagande

À en juger par un autre ordre pour le développement de matériel de propagande, cette fois pour discréditer la flotte russe de la mer Noire, le travail d’information et l’impact psychologique sont fixés par le 73e centre maritime d’opérations spéciales (A1594), qui est situé à Otchakov.

Commande pour le développement de matériel vidéo de propagande

Problèmes des unités OPsI au sein du commandement des FOS

En communiquant avec de nombreux officiers du commandement des FOS et de la direction des OPsI, ainsi qu’avec les centres régionaux d’OPsI avec lesquels l’auteur de ces lignes a été formé dans le cadre du cours de l’OTAN sur les opérations de guerre psychologique (PSYOPS), j’ai remarqué une certaine contradiction, ou plus précisément – le décalage organisationnel et méthodologique entre les deux activités. Je vais vous expliquer ce que je veux dire.

Le fait est que la direction des FOS était principalement composée de gens issus des forces spéciales et des troupes aéroportées. Il leur a été difficile de saisir réellement et de comprendre les tâches et l’objectif des unités OPsI. Selon eux, les FOS ce sont avant tout le sabotage, le renseignement spécial et les attaques terroristes sur le territoire ennemi. Leur image professionnelle n’incluait pas les « geeks militaires » – des officiers aux habitudes civiles, aux conversations intelligentes, aux tablettes et aux ordinateurs portables. À cet égard, la direction des FOS avait initialement et a toujours une attitude quelque peu distante et froide à l’égard des activités des unités d’OPsI.

Un souvenir vivant de ma vie passée : un jour de 2017, je suis à nouveau venu au commandement des FOS et j’attendais dans la salle de réception que le général Lounev soit libre. Deux colonels des forces spéciales étaient dans la pièce avec moi. Ces officiers discutaient assez bruyamment (en présence d’un étranger) de l’arrivée au port d’Odessa d’un cargo en provenance des États-Unis, qui contenait 20 véhicules militaires Hummer spécialement conçus pour les besoins de l’armée américaine. Au cours de la discussion, un des colonels a noté que la plupart des véhicules iront aux unités des forces spéciales subordonnées au commandement, mais que des centres OPsI voudraient en obtenir quelques-uns. La réaction de l’interlocuteur a été houleuse : « Ils n’auront rien ! Et pourquoi voudraient-ils des Hummer ? Ils ont des ordinateurs portables, et ça suffit ! » C’est une caractérisation très nette de l’attitude envers les spécialistes des OPsI au sein même du commandement.

Cette structure n’est pas exempte du principal fléau de l’Ukraine moderne : la corruption. Le lieutenant-colonel Alexandre Serguiyenko, le commandant du 74e centre OPsI, est depuis longtemps soupçonné d’abus financiers par les forces de l’ordre.

Il est également difficile de protéger les secrets d’État. Les données sur le personnel militaire des centres OPsI et le réseau de ressources qu’ils gèrent, en particulier les 72e et 83e centres, sont accessibles au public. Selon la législation ukrainienne, les informations sur le personnel de ses forces armées sont un secret d’État. C’est pourquoi les réseaux sociaux ont posé avec sarcasme la question « qui sera responsable de la divulgation de secrets d’État si la source de la fuite était des agents du 72e centre OPsI ? »

Il faudra répondre à cette question. Après que les informations sur le 83e centre OPsI soient apparues sur Internet, les services de contrôle du SBU ont confirmé l’authenticité des documents présentés. Un contrôle a été effectué pour déterminer les causes des fuites d’informations. À son tour, une enquête de commandement a également été menée au sein des FOS.

À l’issue de l’inspection, le commandant du 83e centre, le colonel V. V. V. Lavrous, le commandant adjoint de la logistique, le major S. V. Kovalenok, et le chef des services secrets d’État, le lieutenant S. A. Soloviev, ont été reconnus coupables.

Par la suite, le procureur militaire de la garnison d’Odessa a inscrit deux infractions pénales dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires : n° 42020161010000103 en vertu de la partie 3 de l’article 422 du Code pénal ukrainien, « Divulgation d’informations de nature militaire représentant des secrets d’État, ou perte de documents ou de matériel contenant de telles informations » et n° 42020161010000110 en vertu de l’article 363 du Code pénal ukrainien « Violation des règles de fonctionnement des ordinateurs électroniques (ordinateurs), des systèmes automatisés, des réseaux informatiques ou des réseaux de télécommunications, ou de l’ordre ou des règles de protection des informations ».

Les faits susmentionnés témoignent de graves problèmes dans les divisions OPsI des FOS. Il s’agit de malentendus de la part des dirigeants sur les spécificités de leurs activités, de scandales de corruption, de divulgation de secrets d’État, d’exode de personnel compétent, etc. Ces « maladies » de la création et de la croissance des structures OPsI ne peuvent qu’affecter l’efficacité de leurs activités et remettre en question la possibilité d’un redémarrage productif.

Comme je l’ai écrit dans mon enquête sur les opérations d’influence ukrainiennes contre les pays européens, c’est peut-être à cause de ces problèmes systémiques qu’une décision a pu être prise de transférer les centres OPsI au nouveau commandement des forces de communication et de cybersécurité.

Confrontation entre les services de renseignement

Le point le plus faible dans la planification et la mise en œuvre des opérations psychologiques subversives est le problème de la coordination et de l’interaction entre les services de sécurité. Ceci, d’ailleurs, est également reconnu par les dirigeants des forces de sécurité eux-mêmes. À titre d’exemple, je citerai un document qui confirme cette idée.

Rapport de la DPSI sur les opérations spéciales d’information (page 1)

Rapport de la DPSI sur les opérations spéciales d’information (page 2)

Selon le document, le colonel O. Dovidkov, qui occupait à l’époque le poste de chef adjoint du Département de la protection des intérêts de l’État dans le domaine de la sécurité de l’information (DPSI) du SBU, a déclaré que son département travaillait activement dans le domaine des opérations spéciales d’information, y compris au niveau national. En même temps, il est souligné que ces opérations sont menées en étroite coopération avec le service de renseignement extérieur, la direction principale du renseignement du ministère de la défense et l’administration du service des gardes-frontières de l’Ukraine. Cette activité est coordonnée par le Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine.

Et maintenant, faites attention à ce qui est « oublié » : il n’y a pas un mot dans le document sur la participation des unités OPsI des FOS des forces armées ukrainiennes dans l’opération et la coordination des actions communes avec elles.

On peut se dire : eh bien, on a oublié de mettre les OPsI, cela arrive, qui ne se trompe pas. Cependant, à mon avis, ce n’est pas un accident, mais une tendance dominante : le SBU ne prend pas au sérieux les besoins informationnels des forces armées. Au fait, l’ancienne vice-ministre de la politique de l’information de l’Ukraine, Tetyana Popova, reconnaît également cet égoïsme ministériel et d’autres erreurs. En mars 2017, elle a déclaré : « Aujourd’hui, de plus en plus de spécialistes et de décideurs commencent à comprendre l’erreur et l’inefficacité de certaines approches et projets de guerre de l’information, qui sont mis en œuvre aujourd’hui. Et certains « projets » sont déjà traités par les forces de sécurité. Par conséquent, tôt ou tard, nous devrions nous attendre à un certain redémarrage dans cette direction ».

Le manque de coordination a conduit au fait que des employés d’un des services secrets ont liquidé des agents d’un autre département dans les républiques non reconnues. Je ne citerai pas de noms précis, mais les personnes qui savent de quoi je parle comprendront. En fin de compte, cela a conduit à des scandales, mais par la suite, peu de choses ont changé. Personne n’a voulu céder dans cette confrontation, les intérêts de l’État ont été relégués au second plan.

Dans la confrontation serrée des services de sécurité ukrainiens sur le terrain de la guerre de l’information, il me semble que le SBU l’emporte toujours. Les idées principales naissent dans cette même structure, les autres sont attirés par la partie les concernant, ou pas.

Je pense que ce n’est pas un hasard si le 26 mars, le président Volodymyr Zelensky a accordé le grade de général de division au chef adjoint du département de la protection des intérêts de l’État en matière de contre-espionnage dans le domaine de la sécurité de l’information du SBU Ioulia Lapoutina, qui est devenue la deuxième femme général en Ukraine.

J’ai le sentiment que c’est une reconnaissance non seulement de ses mérites personnels, mais aussi de ses « réalisations » en service. Comme l’a fait remarquer le président, Lapoutina est « une personne qui sait réellement ce qu’est la protection du pays contre l’agression russe ». Après l’avoir élevée au rang de général, la direction du SBU l’utilisera comme modèle pour motiver la formation professionnelle des combattants de la guerre de l’information et servir de modèle à la jeune génération. Voici quelques éléments de son portrait.

Elle a 51 ans. Elle travaille au SBU, où son mari est également en poste, depuis 1992. Professionnellement engagée dans le tir sportif, elle a soutenu sa thèse de doctorat en psychologie. Elle a travaillé dans le contre-espionnage, puis comme officier supérieur dans le Centre d’opérations spéciales « A » du SBU. Elle a participé à des opérations visant à neutraliser le « putsch séparatiste » en Crimée en 1994. En 2008, elle a développé le concept d’intégration mentale des Criméens en Ukraine. Après l’annonce de l’OAT en avril 2014, elle a participé à la force assurant le débarquement du premier groupe mixte du SBU à l’aéroport de Kramatorsk.

Elle a fait partie des services de renseignements spéciaux et a travaillé avec des militants pro-ukrainiens (imitation du mouvement de protestation de masse au sein de la RPD-RPL). A mené des négociations avec la population locale des territoires hors du contrôle de Kiev afin de l’empêcher de prendre d’assaut les postes de contrôle ukrainiens. Elle a préparé des messages radio pour les habitants de Kramatorsk au nom du gouvernement ukrainien. En mission à Kiev, elle a dirigé un groupe opérationnel (comme l’a rappelé Mme Lapoutina, elle « a travaillé en cagoule ») pour appréhender les « terroristes ». Elle partage son expérience en matière de formation de la jeune génération et donne un cours magistral sur le thème : « La guerre sémantique de la fédération de Russie contre l’Ukraine ».

Savez-vous ce que Lapoutina a timidement passé sous silence sous l’euphémisme de « travailler en cagoule » ? En 2014, alors qu’il n’y avait pas de ligne de front continue, Lapoutina et ses subordonnés se sont rendus à plusieurs reprises dans différentes villes du Donbass, et y ont arrêté des personnes pour des « postes anti-ukrainiens » sur les réseaux sociaux. C’est le DPSI qui a lancé une véritable chasse sur Internet aux personnes qui s’opposent à la politique de Kiev. C’est Lapoutina et ses « chasseurs de primes » qui sont à l’origine des arrestations massives de dissidents qui croyaient simplement avoir le droit d’exprimer leur opinion…

Unités de la guerre de l’information

Il est probable que les opérations psychologiques et d’information soient devenues un sujet à la mode pour les forces de sécurité ukrainiennes. Il n’y a pas si longtemps, des structures de guerre de l’information ont été créées au sein des FAU dans le but de révéler et de contrer les menaces liées à l’information. Au niveau de l’état-major des forces terrestres, un département de guerre de l’information a été créé, dans les commandements opérationnels – des groupes de 3-4 officiers, dans les brigades et les comités militaires régionaux – des groupes de surveillance et de contre-attaque de cinq spécialistes militaires et civils.

En plus des rapports hebdomadaires sur la publication de documents négatifs concernant les forces armées ukrainiennes sur Internet, ces unités sont également engagées dans la diffusion d’articles positifs sur le service militaire et la maintenance des pages officielles des brigades militaires sur Facebook. Par exemple, la page de la 14e brigade mécanisée est disponible sur facebook.com/14ombr, et la page de la 57e brigade d’infanterie motorisée est disponible sur facebook.com/57InfantryBrigade, etc.

Au sein de l’état-major général des FAU, le général de division Rapko a été nommé responsable de ce travail, ainsi que le chef du département principal des communications et des systèmes d’information. Le général Barguilevitch, commandant adjoint de la défense territoriale, est responsable de la guerre de l’information dans les forces terrestres. Le lieutenant-colonel Kostenko a été nommé chef du département opérationnel du quartier général de l’armée.

La formation des spécialistes se fait à l’Institut militaire de télécommunications et d’informatisation. Ils sont notamment formés pour travailler au complexe de surveillance automatisée « Œil » et dans le cadre du programme spécial de diffusion de matériel d’information « Foudre ».

Le travail sur les réseaux sociaux est organisé à partir de faux comptes. C’est pourquoi les agents ont régulièrement des problèmes avec Facebook, qui bloque activement ces « pseudos ».

Il est clair que la structure en est encore à ses débuts, il n’est donc pas surprenant que le travail soit effectué de manière assez formelle.

L’apparition de nouvelles unités dans les forces armées ukrainiennes peut également témoigner de la méfiance croissante du commandement militaire ukrainien à l’égard des chefs des FOS, qui se positionnent de plus en plus comme des acteurs indépendants non seulement au sein du bloc au pouvoir, mais aussi dans l’espace politique de l’Ukraine.

Conclusion

En conclusion, je voudrais noter un changement d’orientation des OPsI sur les républiques du Donbass. La technologie la plus agressive de ces opération a eu lieu pendant la présidence de Porochenko, c’est-à-dire de 2014 à 2019. C’est précisément au cours de cette période que de nombreux actes terroristes ont été perpétrés, que du matériel de propagande agressive a été distribué contre les publics cibles mentionnés précédemment, que des forces et des fonds considérables ont été alloués dans cette direction.

Avec l’arrivée au pouvoir du président Volodymyr Zelensky, il y a eu quelques changements dans la technologie des OPsI contre les républiques du Donbass.

L’entourage du nouveau président lui a recommandé de modérer la rhétorique de propagande belliqueuse et de minimiser les actes subversifs et terroristes. Dans ses déclarations électorales, Zelensky a promis de s’attacher à gagner les esprits et les cœurs des habitants du Donbass et à les persuader de revenir au sein de l’Ukraine. Et à cette fin, un certain nombre de mesures concrètes ont été prises. Par exemple, une chaîne de télévision « Dom » a été créée pour les résidents des républiques du Donbass afin de donner une image attrayante de l’Ukraine. Le Président a créé le poste d’assistant spécial du chef du Conseil national de sécurité et de défense, qui devrait être responsable des questions humanitaires dans le Donbass, et a nommé Sergueï Sivokho à ce poste.

Cependant, comme l’ont montré d’autres événements, le « parti de la guerre », qui a une grande influence en Ukraine, et les nationalistes radicaux s’opposent à un tel ajustement de la politique d’information à l’égard des républiques du Donbass et insistent pour une résolution violente du conflit. Et les représentants de ce « parti » gagnent. La démission de S. Sivokho après ses tentatives d’établir un dialogue avec la RPD-RPL en est un exemple frappant. C’est sous la pression des milieux nationalistes qu’il a démissionné.

Et là encore, il faut noter l’activité des unités OPsI des FOS des forces armées ukrainiennes. Les premières critiques des tentatives du nouveau président de commencer à régler le conflit dans le Donbass, étaient les plateformes médiatiques contrôlées par les OPsI. Et tout d’abord, les tristement célèbres InformNapalm, Sprotiv et Enigma, qui sont activement utilisés par les employés des unités OPsI des FOS des forces armées ukrainiennes pour mener leurs opérations d’information.

Ce sont ces mêmes sites qui ont commencé à massacrer activement le ton prétendument « irrespectueux » de Zelensky lors d’une conversation avec un soldat des forces armées ukrainiennes lors d’une visite dans la zone de l’OFI. Ce sont eux qui ont commencé et qui soutiennent constamment l’accent négatif mis sur la phrase de Zelensky « Il faut juste arrêter de tirer… ».

Et il convient de noter ici que toutes les tentatives de résolution de la situation dans le Donbass de la nouvelle administration ont coïncidé de manière suspecte avec l’intensification des hostilités. Tout s’est mis en mouvement – l’explosion des Marines pendant les travaux d’ingénierie sur des positions près de Pavlopol en août 2019, que la partie ukrainienne a immédiatement attribuée à un tir de lance-grenades venant de la RPD. À 4 km de la ligne de front ! Et la mort de deux snipers, officiers supérieurs de l’unité Alpha du SBU, fin novembre 2019, sur le territoire contrôlé par la RPD. Une fois de plus, la partie ukrainienne a rapidement accusé Donetsk et la Russie de ce qui s’était passé. Dans les deux cas, tout cela a durement frappé les partisans de la paix dans le Donbass.

En résumé, nous pouvons tirer une conclusion. Les structures du pouvoir en Ukraine ont un lobby très puissant, qui a atteint des positions de premier plan sous Porochenko. Ce lobby n’a pas besoin de la paix dans la région. Naturellement, les tentatives populistes du nouveau président ont provoqué une résistance féroce des représentants de ce lobby. C’est pourquoi la provocation d’actions militaires et les attaques informationnelles des unités OPsI contre le leader ukrainien ont également été utilisées. Qui sont les représentants de ce lobby ? Vous vous souvenez de l’inauguration de Zelensky. Les seules têtes du bloc au pouvoir qui ne lui ont pas fait l’honneur de venir était le chef du SBU Gritsak et le commandant des FOS Lounev. Et s’il a réussi à écarter Gritsak (bien qu’il reste beaucoup de ses partisans dans le service), Lounev maintient fermement sa position et aucun scandale, y compris la corruption de son fils ou la fuite de données des unités OPsI, n’a ébranlé sa position.

Cela signifie que les forces de sécurité de l’Ukraine vont poursuivre leurs opérations peu efficaces, mais certainement criminelles, subversives et psychologiques contre la population du Donbass.

Télécharger le dossier d’enquête sur Yandex Disk :

https://yadi.sk/i/c553-lLrglmxpg

Vassily Prozorov

Source : UKR-LEAKS

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider