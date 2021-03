Origines du Maïdan, de la guerre dans le Donbass, et les liens de la région avec la Russie

Un de mes lecteurs m’ayant posé de nombreuses questions sur les raisons du Maïdan en Ukraine, puis de l’éclatement de la guerre dans le Donbass, et le lien qui unit la région à la Russie, j’ai résumé l’ensemble des réponses en une vidéo de synthèse.

De la réputation de dictateur brutal de Viktor Ianoukovitch, en passant par ce qu’a réellement été le coup d’État du Maïdan, ainsi que les raisons qui ont poussé le Donbass à vouloir sortir de l’Ukraine, provoquant l’éclatement d’un conflit qui dure depuis maintenant sept ans, en terminant par la raison pour laquelle les habitants de la RPD et de la RPL (République Populaire de Donetsk et de Lougansk) se reconnaissent comme Russes mais veulent rester sur leurs terres malgré les obus et la guerre, voici les sujets abordés dans cette vidéo.

Je vous mets ici un certain nombre de sources, qui sont non exhaustives, et vous encourage à fouiller par vous-même, pour trouver les faits qui vous permettront de mieux comprendre la situation actuelle.

Sources :

– Paul Moreira – Les masques de la révolution

– Documentaire russe – Crimée, retour à la Patrie

– Documentaire d’Oliver Stone : L’Ukraine en feu

– Reportage – Comment la CIA prépare les révolutions colorées

– Articles en français sur les tireurs du Maïdan :

https://www.agoravox.tv/actualites/international/article/ukraine-qui-sont-les-tireurs-de-43921

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/morts-du-maidan-l-enquete-151136

– Étude d’Ivan Katachanovski sur les snipers du Maïdan

– Articles du site Les Crises traduisant l’étude de Katachanovski

– Nadia Savtchenko accuse Parouby, Porochenko, Loutsenko et d’autres d’être responsables des tirs de snipers sur le Maïdan en 2014

– Fuite d’une discussion troublante entre Catherine Ashton et le ministre estonien des Affaires étrangères au sujet des snipers du Maïdan

– La guerre du Donbass – Les origines historiques profondes du conflit (I)

– Dans la guerre du Donbass, la vérité et les civils sont les plus grandes victimes du conflit

– Un activiste du Maïdan a admis avoir tiré sur les Berkuts depuis un bâtiment proche

– Un ancien député ukrainien, David Jvania, s’accuse avec Porochenko, d’avoir organisé les enlèvements de plusieurs activistes du Maïdan pour enflammer les manifestants

– La BBC admet que Secteur Droit (organisation néo-nazie) a joué un rôle clé dans le renversement de Viktor Ianoukovitch

– Vidéo de jets de cocktails Molotov sur la police anti-émeutes

Christelle Néant