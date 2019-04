Le coordinateur de l’OSCE au sein du groupe de contact concernant les questions humanitaires à Minsk, l’ambassadeur Toni Frisch a visité les centres de détention où se trouvent les soldats ukrainiens capturés par la République Populaire de Donetsk (RPD). Il s’est dit satisfait des conditions de détention des prisonniers.

Toni Frisch est arrivé aujourd’hui en RPD afin de visiter les centres de détention de Torez et Nikitovskaya, où sont enfermés les soldats ukrainiens capturés par la milice populaire.

Accompagné de Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l’homme de la RPD, l’ambassadeur a pu se rendre dans les deux centres pénitentiaires et s’entretenir avec les soldats ukrainiens qui y sont détenus.

Il a aussi participé à des réunions avec la direction de l’un des centres de détention, afin d’évaluer la qualité de vie des détenus.

Alexeï Maztchenko, le directeur de la prison, a précisé que des conditions de vie décentes sont fournies aux militaires ukrainiens.

« Ils vivent ici dans les mêmes conditions que tous les autres [prisonniers]. Les vêtements sont adaptés selon les saisons, trois repas par jour, installations sanitaires, promenades quotidiennes. Toutes les conditions sont remplies, » a-t-il déclaré.

Un point de vue partagé par Toni Frisch à l’issue de sa visite.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’occasion de visiter le centre de détention provisoire, nous allons parler à certains des prisonniers. Nous avons déjà rencontré certains d’entre eux, et nous en rencontrerons d’autres pour la première fois. Il est important que nous parlions confidentiellement aux personnes détenues des deux côtés de la ligne de contact », a déclaré M. Frisch.

« Je tiens à remercier les autorités et le directeur, et je souligne qu’ils traitent les détenus avec décence. Ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin, y compris l’assistance médicale », a-t-il ajouté.

Toni Frisch a aussi souligné l’importance de permettre aux détenus de correspondre avec leur famille.

« Ma déclaration est personnelle. Je sais ce qu’est la famille, et j’insiste pour que tous les détenus puissent communiquer avec leur famille et leurs proches, pouvoir correspondre avec eux. Je suis reconnaissant à Daria Morozova pour tous les efforts qu’elle a déployés pour faciliter cela », a déclaré l’ambassadeur.

Le coordinateur du groupe de contact pour les questions humanitaires a aussi insisté sur la nécessité de mener au plus tôt l’échange des prisonniers entre l’Ukraine, la RPD et la RPL, tels que le prévoient les accords de Minsk.

« J’espère que l’échange aura lieu dès que possible. Mes collègues et moi nous battons pour faciliter l’échange le plus rapidement possible, » a déclaré Toni Frisch.

Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l’homme de la RPD, a déclaré que la République est prête pour cet échange.

« La RPD est totalement prête à ce qu’un échange sur la base du « tous pour tous » soit effectué dans un bref délai, et nous appelons la partie ukrainienne à faire de même », a-t-elle déclaré aux journalistes.

L’ambassadeur s’est aussi entretenu avec les familles des prisonniers de la RPD qui sont détenus en Ukraine, ainsi que des personnes toujours portées disparues.

Christelle Néant

