OTAN et armement : la Suède ou le réalisme ordinaire

Bien que pacifiste, diplomatiquement neutre et promouvant une gouvernance transparente et intègre, la Suède a une histoire militaire riche et une industrie de l’armement particulièrement compétitive, à l’image du fabricant d’avion Saab (et de son fleuron, le Gripen). De fait, le pays adopte un certain réalisme dans les relations militaires et économiques internationales. La vente des Gripen à l’armée suisse, il y a quelques années, a été un parfait exemple. Avion techniquement limité, il est pourtant choisi, de manière arbitraire, faisant porter sur la Suisse des risques financiers et industriels conséquents, au détriment de la sécurité du pays. En effet, il apparaît que l’appel d’offre est biaisé dès le départ, pour des considérations économiques et politiques. Celles-ci mettent de facto le Gripen comme seule possibilité financière acceptable pour la Suisse, primant sur l’évaluation technique des avions, dont les résultats sont déplorables pour l’avion suédois. Ainsi, Saab a parfaitement compris l’environnement politique suisse, marqué par la contrainte budgétaire, adaptant son offre et le discours induit. Effectivement, les Suédois se devaient de vendre le Gripen, à la fois pour l’emploi, la continuation de la production dans leur pays ainsi que pour avoir une référence à l’export.

Dans l’imaginaire collectif, la Suède est considérée comme pacifiste, diplomatiquement neutre et promouvant une gouvernance transparente et intègre. Pourtant, le pays possède une histoire militaire riche et une industrie de l’armement particulièrement compétitive, à l’image du fabricant d’avion Saab et de son fleuron, le Gripen. Loin des clichés et postures romantiques, la Suède s’avère en réalité adepte d’un certain réalisme dans les relations militaires et économiques internationales.

La Suède, un pays pas si neutre et non-aligné sur cela

Neutre lors des deux Guerres mondiales, la Suède réaffirme les principes de sa politique étrangère et de sécurité à la fin de la Guerre froide. Ainsi, le pays ne se considère plus seulement strictement neutre mais également militairement non-aligné.

Pourtant, la Suède participe, depuis 1994, au Partenariat pour la Paix (PPP) de l’OTAN, programme de coopération bilatérale entre l’organisation militaire et des partenaires euro-atlantiques pris individuellement. Or, il faut rappeler que l’OTAN est une organisation politico-militaire, créée par les Etats-Unis en 1949, dont la permanence et les buts sont actuellement sujets à débat, la menace soviétique provoquant sa création ayant disparu.

Concernant le PPP, ses objectifs sont de renforcer la stabilité, de réduire les menaces pour la paix et d’établir des relations de sécurité renforcées entre les différents membres. Depuis sa création en 1994, le PPP s’est intensifié et a vu son rôle opérationnel consolidé, notamment afin d’améliorer l’aptitude des forces de l’Alliance et des pays partenaires à participer ensemble à des opérations dirigées par l’OTAN. Or, devenant de plus en plus inclusif, le PPP met clairement en évidence une ambivalence entre les fondements de la politique étrangère de la Suède (neutralité et non-alignement) avec le fait de s’inscrire graduellement dans une organisation politico-militaire.

La Suède, un budget militaire important couplé à une base industrielle compétitive

De même, les principes de neutralité et de non-alignement s’accompagnent paradoxalement du maintien d’une force armée conséquente. Ainsi, le budget de la Défense représente généralement autour de 1,2 % du PIB (soit 6,2 milliards de dollars), ce qui en fait le plus important de tous les pays neutres dans le monde (notamment la Suisse, la Finlande ou encore l’Autriche). Même si la mission première des forces armées reste le maintien de l’intégrité territoriale et l’assistance à la population en cas de crise, les contributions de la Suède à la paix et à la sécurité dans le monde parachèvent cette idée de maintien d’une force militaire opérationnelle… et d’une base industrielle de défense performante.

Ainsi, la Suède représente annuellement 2 % de la valeur totale des exportations mondiales d’armement, soit environ 2 milliards de dollars, se retrouvant généralement entre la 8ème et la 11ème place du classement mondial. L’unique entreprise suédoise présente dans le SIPRI Top 100 des entreprises de défense est Saab (autour de la 25ème place), spécialisée dans l’aviation, les missiles et l’électronique de défense. L'entreprise a généralement 85 % de son chiffre d’affaire réalisé dans ce secteur (soit 3 milliards de dollars) pour un effectif de 13 000 personnes.

Un discours intransigeant sur la lutte contre la corruption, une réalité plus embrouillée

Sur son site dédié à la diplomatie publique, le gouvernement suédois met abondamment en avant ses grands principes, dont la lutte contre la corruption. A cet effet, il rappelle qu’il encourage le secteur privé à suivre les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et à appliquer les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies. Le gouvernement les a même intégrés, depuis 2002, dans sa politique étrangère et commerciale (au sein du Ministère des Affaires étrangères).

De fait, la Suède et les entreprises nationales sont régulièrement récompensées pour leurs bonnes pratiques. Par exemple, l’Indice de Perception de la Corruption (1), publié chaque année depuis 1995 par Transparency International, classe la Suède dans les bons élèves (dans le Top 5 mondial). Toutefois, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) escamote quelque peu cette belle image, dans son rapport 2012 évaluant l’action des pays en matière de lutte contre la corruption internationale (2).

En effet, le marché mondial de l’armement est extrêmement concurrentiel et souvent sujet à des scandales de corruption d’élus et de décideurs. Or, la base industrielle de défense suédoise a besoin de contrats pour rester compétitive. Ainsi, les derniers clients – le Tchad, Brunei, le Pakistan, l’Arabie saoudite ou les Emirats arabes unis… –, ces dernières années, sont loin de respecter les standards démocratiques suédois. Des affaires de corruption viennent même entacher certaines ventes, notamment en République tchèque (3) ou en Afrique du Sud (4), de l’avion de chasse Gripen. Même si le partenaire commercial de Saab, l’Anglais BAE (5), est au cœur des enquêtes, on peut néanmoins questionner la probité de l’entreprise suédoise à s’allier avec une firme plusieurs fois épinglée pour ce genre de fait.

Ainsi, l’OCDE, jugeant le pays trop laxiste, demande à la Suède d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre une législation anti-corruption efficace. En effet, le groupe de travail rappelle qu’aucune entreprise suédoise n’a été poursuivie pour un délit de corruption transnationale, malgré de nombreuses accusations portées contre des entreprises (6).

Le contrat suisse des avions de chasse : la vraie Suède en action

A la fin des années 2000, la Suisse lance un appel d’offre international afin de remplacer ses vieux avions de combat F5 Tiger, fabriqués par l’Américain Northrop. Trois entreprises sont retenues : l’Européen EADS avec l’Eurofighter, le Français Dassault avec le Rafale et le Suédois Saab avec le Gripen.

Etroitement contrôlés (7), les appels d’offre des avions de combat sont un mélange de performances techniques (8), de considérations économiques et de bizarreries politiques. L’appel d’offre suisse n’échappe pas à la règle puisque la décision finale prise par le Conseil fédéral, en novembre 2011, donne la victoire à un avion – le Gripen – qui ne répond pas aux critères minimaux, établis en début de processus et dont la pondération est amendée par la suite, faisant resurgir contre Saab des soupçons de manipulations et d’irrégularités déjà vus dans des précédents appels d’offre.

Un avion techniquement limité, repêché via une modification de la procédure d’évaluation.

En février 2012, quelques mois après que le Gripen soit déclaré gagnant, le journal suisse Le Matin publie des rapports d’évaluations techniques des avions, datés de novembre 2009. Or, ils sont jugés insatisfaisants pour Saab. En effet, même la version modernisée du Gripen (9), qui n’existe que dans les bureaux d’études du constructeur suédois, n’est pas capable d’assumer la seule mission vitale pour la Suisse : assurer la souveraineté de son espace aérien.

Selon les forces aériennes suisses, qui ont évalué les différents avions, les lacunes du Gripen sont particulièrement graves : temps de réaction pour le décollage d’urgence trop lent, performances de vol faibles et endurance largement insuffisante. Quant aux missions secondaires (offensive antiaérienne, attaque directe…) elles sont aussi jugées moyennes. Des résultats qui tranchent avec ceux du Rafale de Dassault, arrivés largement en tête des tests mais également des compensations industrielles (promises aux sociétés suisses) et de la coopération militaire entre les pays (10).

Pourtant, le discours politique, notamment du ministre de la Défense (Ueli Maurer), soutient que l’avion suédois satisfait largement aux exigences et aux besoins militaires helvétiques. En effet, le Gripen testé n’étant pas la version finale, Saab a proposé de remédier aux défauts de l’avion, avec sa nouvelle version : réacteur plus puissant, capacité plus grande des réservoirs de kérosène, nouveau radar dès 2016. Néanmoins, pour prendre en compte ces changements et évaluer les risques financiers et techniques liés à la modernisation de l’avion, les évaluateurs suisses ont adopté des facteurs de pondération liés aux risques technologiques non mesurés. Or, ceux-ci sont qualifiés d’élevés par les Forces aériennes.

Le Gripen, bien qu’une nouvelle fois mal noté, est pourtant choisi. Or, il apparaît que dans le rapport de synthèse sur lequel le Conseil fédéral s’est basé pour prendre sa décision, les critères de pondération aient été modifiés durant l’été 2011, permettant à la nouvelle version du Gripen d’atteindre les minima. Le directeur du projet chez Armasuisse (Jürg Weber) aurait même ordonné de supprimer les facteurs de pondération liés aux risques technologiques non mesurés, permettant de minimiser les insuffisances du Gripen par rapport aux concurrents.

Ce qui amène les questions suivantes : pourquoi des changements dans l’évaluation amenant à choisir l’option la plus risquée ? Pourquoi la Suisse choisit-elle un avion techniquement limité, posant un risque de souveraineté/sécurité nationale mais également financier puisqu’il n’est pas encore fabriqué en série et qu’il doit subir des améliorations ?

La version modernisée du Gripen évaluée par la Suède elle-même.

Suite à la victoire de Saab, les pilotes helvétiques ont pu tester la version modernisée du Gripen, en mai 2012 en Suède, afin de savoir si celle-ci répondait aux exigences suisses. Toutefois, comme le révèle Le Matin, la Suisse a demandé au constructeur suédois d’analyser lui-même les données des vols d’essais. Ce qui apparaît pour le moins paradoxal.

Toutefois, le journal suisse révèle que « l’équipe d’essai et d’évaluation opérationnelle [suisse] devait effectivement procéder à cet examen à l’origine. Mais depuis la publication des rapports confidentiels des Forces aériennes, qui soulignaient les insuffisances du Gripen, et depuis les déclarations cinglantes de leur ingénieur en chef devant la sous-commission (« le Gripen est comme un couteau qui ne coupe pas bien »), les membres du groupe OT & E ont été mis au placard ». Ainsi, le Ministère de la Défense ferait tout pour empêcher toute critique – et donc remise en cause – du contrat, en cachant les limites techniques du Gripen, sans doute avec l’accord tacite de Saab.

Or, même les tests en condition réelle de la version modernisée du Gripen montrent les faiblesses de l’appareil. Par exemple, le soi-disant point fort de l’avion, les coûts d’entretien, est bien moindre qu’espéré. Le nouveau réacteur consomme davantage, ce qui exige d’emporter plus de fuel… ce qui alourdit l’appareil.

Des considérations économiques et politiques au détriment de la sécurité de la Suisse.

Il apparaît finalement que l’appel d’offre soit biaisé dès le départ, pour des considérations économiques et politiques. Primant sur l’évaluation des avions, celles-ci mettent de facto le Gripen comme seule possibilité financière acceptable pour la Suisse. En effet, avec un budget militaire annuel de 5 milliards de francs suisses et un besoin impératif d’économiser 800 millions par an, l’armée doit renoncer à la haute technologie. Aussi, à 3,1 milliards de francs suisses pour 22 appareils, le prix du Gripen est nettement inférieur à celui de ses concurrents.

Ce qui semble satisfaire tout le monde. Pour le ministre de la Défense, le Gripen a l’avantage d’être produit par un pays neutre. Pour l’Etat-major, la priorité est de remplacer les F5 vieillissants tandis que pour le chef des Forces terrestres, le Gripen permet de ne pas sacrifier l’équipement de l’armée de terre. Pour le chef des Forces aériennes, « le Gripen est la meilleure solution pour la Suisse. Son rapport coût-performance est optimal ».

Or, a posteriori, l’analyse montre que Saab a parfaitement compris cet environnement politique et la contrainte budgétaire liée, adaptant son offre et le discours induit. Ce que Haakan Bushke, directeur de Saab, rappelle en février 2012 dans La Tribune de Genève, en s’écartant des réelles capacités techniques de l’appareil : « si vous voulez pouvoir défendre votre pays avec un avion performant, véloce et agile, qui peut multiplier les heures de vol sans passer des heures à la maintenance, le Gripen est le bon avion. Car il vous restera de l’argent pour défendre d’autres secteurs de la société : l’éducation, la recherche, la santé. C’est le modèle que promeut la Suède ».

Les Suédois se devaient de vendre le Gripen, à la fois pour l’emploi, la continuation de la production dans leur pays ainsi que pour avoir une référence à l’export après les échecs de l’avion lors d’appels d’offre en Norvège (2008), aux Pays-Bas (2008) et en Inde (2011). Par conséquent, l’Etat suédois a apporté sa garantie (sur le prix, les qualités techniques et les délais de livraison) à la vente de Gripen à la Suisse, quitte à ce que le contrat ne soit pas très avantageux économiquement pour lui ou l’entreprise. Ainsi, cet exemple permet de montrer que le soutien à l’industrie aéronautique suédoise reflète une stratégie de survie économique s’inscrivant dans un environnement hyperconcurrentiel.