Où mène le nouveau budget militaire des Etats-Unis ? 

Le processus de validation du budget militaire pour l'année fiscale 2020 touche à sa fin aux Etats-Unis. Après l'approbation du nouveau budget du Pentagone pour 2020 par le sénat, le président américain Donald Trump a promis de signer ce projet de loi immédiatement. La somme totale des dépenses militaires pourrait s'élever à 738 milliards de dollars, soit 3,1% de plus par rapport à l'année précédente.

Le nouveau budget militaire américain préserve dans l'ensemble toutes les caractéristiques des budgets précédents de l'administration républicaine de Donald Trump.

Restent inchangées les assignations augmentées pour tous les principaux programmes concernés par la modernisation des armements nucléaires stratégiques et tactiques, ainsi que la création d'une triade stratégique foncièrement nouvelle, le développement de systèmes antimissiles et hypersoniques, des forces conventionnelles, le renforcement des forces avancées et le déroulement des opérations militaires à l'étranger, qui prendront jusqu'à 9% du budget.

Des fonds considérables seront alloués aux forces spatiales américaines, qui seront créées l'an prochain avec pour mission la "domination" dans l'espace. Dans l'ensemble il est suggéré au Pentagone d'allouer pour les programmes militaires spatiaux 14 milliards de dollars, soit 14% de plus qu'en 2019.

La stratégie de base ne subit aucun changement avec le maintien d'environ 800 bases militaires américaines, en dépit de la critique pour leur réduction en raison de leur inutilité.

La disposition du président américain Donald Trump à accomplir certains points du projet de nouveau budget de la défense suscite des doutes. Par exemple, une étude indépendante sur la politique du non recours en premier aux armes nucléaires. Bien évidemment, il n'est pas question de renoncer à une étude à ce sujet, mais de renoncer au concept d'un tel recours aux armes nucléaires. Cela serait contraire à la stratégie nucléaire nationale en vigueur adoptée en février 2018, qui interdit clairement une telle transition.

Le Pentagone a l'intention de poursuivre les essais de FNI, avec pour résultat final le déploiement de nouveaux missiles à portée intermédiaire américains en Europe et en Asie. Comme en témoigne le deuxième lancement réussi d'un missile terrestre de moyenne portée ce 12 décembre depuis la base militaire américaine de Vandenberg (Californie), qui tombe sous le coup du traité FNI, dont Washington s'est retiré unilatéralement début août 2019.

Cette fois il s'agissait d'un missile balistique. Comme l'a montré le premier essai d'un missile de croisière américain Tomahawk réalisé 16 jours après le retrait de Washington du traité FNI, le Pentagone est prêt à poursuivre de tels essais. C'est ce qu'a ouvertement déclaré le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Robert Carver, après l'essai du 12 décembre.

Le projet de nouveau budget du Pentagone contient des allusions à la dénonciation par les autorités américaines du traité START 3 et du traité Ciel ouvert.

Ce budget prévoit une somme solide pour opposer une large résistance à la Russie et à la Chine, ce qui entre en contradiction avec "l'intérêt" verbal de Washington pour développer les relations avec ces deux pays. Etrangement le budget militaire du Pentagone aborde l'adoption de nouvelles sanctions économiques illégales contre la Russie pour ses "flux gaziers" en Europe, ainsi que la politique russe vis-à-vis de la Crimée, c'est-à-dire d'un territoire russe inaliénable.

La hausse des subventions prévues pour l'Ukraine pour l'acquisition de nouvelles "armes létales" américaines (à hauteur de 300 millions de dollars, soit 50 millions de plus que l'an dernier) crée de réels obstacles à la mise en œuvre des Accords de Minsk et de l'entente au "format Normandie". Il est question de la livraison aux forces armées ukrainiennes de missiles de croisière et antinavires. Ces fournitures d'armes offensives américaines à Kiev, en plus des livraisons antérieures, ne permettent pas de stopper l'agression armée permanente et d'envergure contre les habitants du Donbass, mais l'encourage à un niveau bien plus élevé. Cette situation affecte négativement la situation militaro-politique générale en Europe.

Ainsi, l'administration républicaine actuelle maintient sa ligne de militarisation de son économie et de protection de la puissance militaire à l'échelle mondiale, ainsi que la politique de suprématie dans l'espace extra-atmosphérique. Comme l'indiquent les documents officiels du Pentagone, à terme il est prévu d'accroître le budget militaire américain. Le Livre vert du Pentagone sur les dépenses militaires à venir, publié en mai 2019, prévoit une hausse des subventions dans les cinq prochaines années.

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1289