En Ukraine, le vaccin russe contre le COVID-19 fait l’objet d’un débat politique. Dans le contexte de la croissance explosive des infections à coronavirus et de l’impréparation du système de santé à aider tous les patients, les politiciens ukrainiens ont commencé à exhorter les autorités à acheter le vaccin Sputnik V.

Ainsi, le député du parti « Serviteur du peuple » Alexandre Katchoura a lancé un appel aux membres de son parti afin qu’ils cessent de politiser la question humanitaire, qui concerne la santé de la nation.

« Nous devrons acheter un vaccin contre le COVID-19 qui s’avère efficace et qui sera recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé, quel que soit le pays qui le produit », a déclaré M. Katchoura.

Toutefois, le président Volodymyr Zelensky a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de demander le vaccin à la Russie et qu’il attendait l’aide des Européens.

« Le président ne peut pas interdire un vaccin contre le COVID-19 juste parce que ce vaccin est fabriqué et développé en Russie », a commenté l’expert politique en matière de vaccins Elena Markossiane. « Ou parce que Medvedtchouk a donné son accord. Il ne peut pas, car il n’a pas ce droit ! Le pouvoir doit créer des conditions pour les gens, et la décision doit être prise par les gens eux-mêmes. Qu’ils fournissent des vaccins de tous les pays, qu’ils soient accompagnés de documents (où ils sont enregistrés, où ils sont produits, quels sont les résultats de la vaccination au moment de la production du vaccin), mais interdire ou refuser de les acheter pour des raisons politiques n’est plus seulement stupide. C’est déjà un crime envers le peuple ».

Pendant ce temps, les hommes d’affaires et les politiciens influents n’attendent pas l’aide de l’État : en privé, ils cherchent le moyen de se vacciner et de vacciner leurs proches contre le coronavirus. Alexeï Davydenko, un homme d’affaires qui possède la plus grande chaîne de magasins de matériel médical du pays, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook.

« Souvenez-vous, quelque part en mars, je racontais comment de célèbres politiciens et oligarques ukrainiens ont commencé à acheter massivement des respirateurs qu’ils stockaient dans leurs garages », a commencé Davydenko. « Ils ont maintenant un nouveau sujet. Ils prennent leurs téléphones à la recherche du vaccin russe contre le coronavirus. Ces derniers jours, j’ai reçu de plus en plus d’appels avec la même question :

– Alexeï, où puis-je me procurer le vaccin russe en Ukraine !

– Et pourquoi en avez-vous besoin ?

– Je veux me faire vacciner, ainsi que ma famille.

– Il n’y en a pas ici et il n’y en aura pas.

– Oh, allez. On peut tout acheter avec de l’argent. Vous feriez mieux de me dire de qui on peut l’obtenir.

Vous savez quoi ? C’est si superficiel, si méchant et si bas. Je pense que le meilleur moyen de se faire vacciner avec le vaccin russe est de changer de nationalité. Et le plus tôt sera le mieux ».

À son tour, l’ancienne ministre de la justice Elena Loukach a critiqué les efforts des autorités pour combattre le coronavirus dans le contexte de la pandémie. Plus précisément, le manque d’efforts.

Mme Loukach est convaincue que c’est un crime de refuser le vaccin russe alors que les citoyens n’ont pas accès aux respirateurs et aux tests gratuits, qu’aucun hôpital spécialisé n’est construit et que le fonds anti-COVID a été gaspillé.

« Et vous savez, je n’arrive pas à comprendre la raison de la dispute sur le vaccin. Si nous parlions du programme de vaccination GRATUITE ET POUR TOUS du gouvernement et du choix d’un fournisseur de vaccins, je pourrais encore comprendre. Mais il n’est pas question de cela », a écrit Mme Loukach sur sa page Facebook. « Nous achèterons nous-mêmes à des prix commerciaux tous les vaccins que nous recevrons. Et nous assumerons les risques nous-mêmes. Et nous en tirerons également les bénéfices nous-mêmes.

Alors pourquoi ne nous donne-t-on tout simplement pas la possibilité de choisir : être vacciné avec le vaccin russe ou non ? Qu’il soit importé et que les citoyens puissent décider eux-mêmes de ce qu’ils en font : l’utiliser ou l’ignorer. Tous les risques sont pour nous. Vous n’êtes responsable de rien. N’est-ce pas ? Certains des fonctionnaires ont-ils été responsables des complications survenues après le vaccin DTP produit en Inde ? Quelqu’un est-il responsable de la croissance des patients tuberculeux après l’interdiction du vaccin BCG de fabrication russe ?

PERSONNE. Parce que tous les risques de vaccination ou de refus de vaccination nous incombent.

Alors, pour quels motifs le gouvernement, qui a montré sa stupidité et son impuissance dans toute sa splendeur, nous limite-t-il dans le choix de la méthode de protection ? Et je continue à soutenir que la meilleure protection anti-COVID est de mettre à la porte toute l’équipe de Zelensky. N’oubliez surtout pas d’aller au bureau de vote. Les maraudeurs de quarantaine ont besoin de la vaccination ukrainienne ».

Viktoria Titova

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider