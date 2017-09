Ouverture officielle du centre représentatif de la RPD le 25 septembre à Marseille

Le lundi 25 septembre 2017, l'ouverture officielle du centre représentatif de la République Populaire de Donetsk (RPD) aura lieu à Marseille, en France. Des personnalités publiques et politiques françaises, ainsi que des représentants des médias européens ont été invités à cet événement solennel.

L'ouverture aura lieu le 25 septembre 2017 à 16 h 30 heure locale (17 h 30 heure de Moscou) dans une salle de conférence de l'hôtel Novotel Prado à l'adresse suivante : 103 Avenue du Prado, Marseille.

Le centre représentatif français assurera des fonctions de représentation, contribuera à la campagne d'information visant à renforcer l'image à l'international de la République Populaire de Donetsk, et à étendre les liens économiques et sociaux-culturels avec les pays étrangers.

C'est une initiative positive pour le Donbass, car ce centre représentatif va faciliter les échanges entre la France et la RPD, et permettre à cette dernière de briser le blocus médiatique via des projets visant à mettre en contact direct les populations civiles des deux pays.

Le centre représentatif devrait bientôt être doté d'un site internet, qui relaiera les informations venant de la RPD, présentera le centre et annoncera les différents projets et événements de ce dernier.

Des projets d'échange de cartes de vœux et de vidéo-conférences entre élèves de France et de Donetsk sont déjà prévus d'ici la fin de l'année, ainsi qu'un second voyage en République Populaire de Donetsk des membres du centre représentatif.

La réponse du ministère des Affaires étrangères français n'a pas tardé, puisque aujourd'hui même, un communiqué de ce dernier a indiqué que la France ne reconnaissant pas la RPD, « l’objet de l’association est illicite », et que « le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a par conséquent transmis des éléments au procureur de la République. »

La censure par fermeture judiciaire. Voilà la réponse de la soi-disant patrie des droits de l'homme à la volonté du peuple du Donbass de faire entendre sa voix… J'espère que la véritable justice prévaudra, et que le centre représentatif pourra pleinement jouer son rôle de pont entre le Donbass et la France.

Christelle Néant

