Palestine : les États-Unis ne soutiennent pas une solution à deux États, ils se contentent de dire qu’ils soutiennent cette idée

Republication-traduction de l'Article de Caitlin Johnstone

(avec autorisation de l'auteure)

https://caityjohnstone.medium.com/the-us-doesnt-support-a-two-state-solution-it-just-supports-saying-it-does-a8d30ab24730

Les États-Unis ne soutiennent pas une solution à deux États, ils se contentent de dire qu'ils soutiennent une solution à deux États. Nous le savons parce que les États-Unis viennent d'opposer leur veto à la demande de la Palestine de devenir un État membre à part entière des Nations unies, après avoir fait pression sur d'autres pays pour qu'ils votent contre la résolution, alors qu'ils ne cessent d'affirmer qu'ils soutiennent la création d'un État palestinien. Les paroles de Washington disent une chose, mais ses actes disent le contraire.

En effet, si les États-Unis admettaient leur position réelle, cela nuirait considérablement à leur réputation sur la scène internationale. En réalité, les États-Unis veulent la même chose que les Israéliens : que les Palestiniens s'en aillent, qu'ils se couchent et se soumettent complètement, ou qu'ils cessent d'être une gêne jusqu'à ce qu'ils deviennent une note de bas de page oubliée dans la poubelle de l'histoire. Mais les États-Unis ne peuvent pas le dire ouvertement, alors ils font semblant de soutenir une solution à deux États. Solution à deux États pour laquelle Israël a fait tout ce qu'il pouvait, depuis des années, afin qu'elle ne se produise jamais.

L'alternative à ce soutien verbal pour une solution ''à deux Etats'' serait d'admettre que l'on soutient la poursuite de l'apartheid, de l'oppression, de l'épuration ethnique et du [potentiel] génocide.

Les États-Unis maintiennent donc cette mascarade ridicule en prétendant soutenir ce qui est pour eux une non-solution, tout en prenant des mesures concrètes qui montrent clairement qu'ils veulent le contraire.

Immédiatement après avoir opposé son veto à la candidature palestinienne à l'ONU, l'ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations unies, Robert Wood, a déclaré : "Les États-Unis continuent de soutenir fermement une solution à deux États. Ce vote ne reflète pas une opposition à la création d'un État palestinien", affirmant que l'émergence d'un État palestinien ne peut se faire que par des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Nous pouvons voir dès à présent comment les choses évoluent sur ce front.

Comme toujours, la seule façon de comprendre la structure du pouvoir mondial centralisé par les États-Unis est d'ignorer ce que ses représentants disent et d'observer ce qu'ils font réellement. C'est un bon conseil pour comprendre la géopolitique et les dynamiques gouvernementales en général, et c'est aussi un bon conseil pour distinguer la réalité de la fiction lorsque vous avez affaire à un manipulateur dans votre vie personnelle. Ignorez leurs paroles et observez leurs actions.

Caitlin Johnstone

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le Rat : être Sympathique ? Méprisable ? ... ? Cela ne dépend pas de lui,

mais de l'Observateur, qui projette son propre monde intérieur sur le rat.

(photo JPCiron)

Voici à présent quelques considérations complémentaires de mon cru sur le sujet de deux Etats vivant côte à côte, en paix :

Les USA veulent donc que les occupés négocient avec l'occupant pour obtenir leurs droits. Dans la situation de colonisation avancée dans les territoires occupés, c'est comme demander à la proie de négocier avec le prédateur pour qu'il relâche ses serres.

Vous noterez que la plupart de nos Politiques reprennent servilement les mêmes éléments de langage des USA, lesquels servent les mêmes objectifs : faire croire au bon peuple que l'on veut une chose, tout en faisant le nécessaire pour que cela n'arrive pas. En pratique, cela revient aussi à contourner la voix des peuples tout en prétendant travailler pour eux.

« Il y a une grande différence entre faire ce que l'on n'approuve pas, ou feindre d'approuver ce que l'on fait : l'un est un homme faible, mais l'autre n'appartient qu'aux habitudes d'un valet. » (Alexis de Tocqueville)

En y regardant de plus près, on se rend compte que, depuis plus d'un siècle, l'Art de la duplicité a été (sans le moindre complot) l'approche 'naturelle' des Politiques & des Médias de tous bords sur le dossier des Palestiniens. Car, depuis le début de cette histoire —comme ce fut auparavant le cas dans la Bible-Septante (*), en Amérique, en Australie, etc— l'idée était de repousser les indigènes dans l'oubli, et de s'approprier leur terre.

« Les modernes, après avoir aboli l'esclavage, ont donc encore à détruire trois préjugés bien plus insaisissables et plus tenaces que lui : le préjugé du maître, le préjugé de race, et enfin le préjugé du blanc. » (Alexis de Tocqueville)

Dans un environnement de colonies qui poursuivent leur progression, l'oppression est la première 'mère' de la violence. Laquelle sera réprimée. Cette répression permet, touche après touche, de s'emparer de toujours plus de contrôle de terres, puis des terres elles-mêmes. L'oppression est donc 'nécessaire' pour l'atteinte de l'objectif politique de plus long terme du processus de colonisation.

Si ces pratiques étaient compatibles avec nos religions du Livre (à l'évidence, elles le sont, et depuis fort longtemps) nos sociétés se seraient fourvoyées. Spirituellement. Pour pallier cette indigence, pourquoi ne pas considérer, avec l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, le Shintoïsme ? Pour revenir vers l'essentiel. Et changer radicalement de cap politique !

« L'idée des droits n'est autre chose que l'idée de la vertu introduite dans le monde politique. (…) Il n'est pas de grands hommes sans vertu ; sans respect des droits il n'y a pas de grand peuple. » (Alexis de Tocqueville)

Plus d'informations et d'analyse des processus menant aux abominations perpétrées en conscience :

« Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre »

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

« Le VIOL de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

« Vaincre l’ANTISEMITISME par le SIONISME, c’est la Vision de Theodor HERZL ».

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

« L’État d’Israël contre les Juifs » par Sylvain Cypel

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-etat-d-israel-contre-les-juifs-247594

JPCiron

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

….. (*) - « Le Mythe de la ’’Loi de Dieu’’ - La Septante : bras religieux du coup Politique en Yehud - Canaan »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/4-4-le-mythe-de-la-loi-de-dieu-la-246220

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°