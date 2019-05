Parade de la Victoire 2019 et défilé du Régiment Immortel à Donetsk

@roman_garev....L’accueil fait à von Ribbentrop à Moscou en août 1939, en contraste avec celui fait aux émissaires français et britannique, était des plus cordiaux. Cette cordialité soviétique envers l’Allemagne nazie s’exprima à nouveau lors de l’anéantissement de la Pologne. Puis, de par le traité d’amitié signé le 28 septembre 1939, les liens entre l’URSS et l’Allemagne s’approfondirent...

Publiquement, Molotov se moquait de la déclaration de guerre franco-britannique, et il applaudit la victoire de l’Allemagne sur la France...

Staline alla plus loin : il signa trois accords commerciaux selon lesquels l’URSS devint l’agent de l’Allemagne pour les importations de métaux et de matières premières du monde entier, et il permit à Hitler d’utiliser des bases navales de l’Arctique...