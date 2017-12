Parasites fiscaux, déserteurs, vol légal : bien nommer le mal pour mieux le combattre

Plutôt que jeune gaulliste il me semble que l’auteur ait tout du jeune gogol...

Evidemment que s’il y a évasion fiscale c’est qu’il y a des prisons fiscales, et s’il existe des paradis fiscaux c’est que bien des pays, à commencer par la France sont des enfers fiscaux...Je rappelle que les prélèvements obligatoires y atteignent 57% du PIB...tout ça pour un « service public » en décrépitude, des hôpitaux au bord du collapsus, une armée à bout de souffle et de moyens, une école en ruine...un service de la dette insoutenable et le trou qui chaque année est plus profond...et bien sur aucun politique n’est responsable de rien...

On ne gouverne pas un pays comme l’on gère une entreprise ou comme l’on dispose de son budget familial, mais les bonnes recettes et le bon sens sont universels...Quand une entreprise se trouve confronter à des difficultés financières, elle commence par réduire ses charges et un ménage fait de même. C’est désagréable mais c’est du bon sens, un patron en difficulté ne va pas choisir comme solution d’augmenter ses prix, sauf s’il est patron de la SNCF ou de la sécu, et un ménage va se passer de vacances ou du dernier écran plat plutôt que de réclamer une augmentation...

Pourquoi nos politiques et nos jeunes mongols comme l’auteur réclament-ils toujours plus de recettes, toujours plus d’enfer fiscal sans jamais demander l’évidence, à savoir une baisse des dépenses et leur rationalisation..Je précise que rationaliser tient de « ratio » raison en latin et non pas de rationner au sens alimentaire..