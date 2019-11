Paris manifeste pour soutenir #EvoMorales et condamner le #CoupdEtat en #Bolivie FranciaConEvo #EvoElMundoContigo

Répondant à l’appel lancé depuis Paris le 11 novembre et au lendemain du coup d’état un demi milliers de militants, représentants des délégations de nombreuses organisations, associations, partis politiques et syndicats, se sont rassemblés à Paris ce 17 novembre pour soutenir EVO MORALES et dénoncer le coup d’état du 10 novembre.

Au Trocadero, devant la Tour Eiffel, les prises de paroles se sont succédé pour appeler à la mobilisation et à la solidarité avec la résistance du peuple bolivien contre le coup d’état militaire fasciste qui ensanglante le pays. Pour dénoncer ce coup d’état pour ce qu’il est, une attaque de l’impérialisme américain, revendiquée par Trump, contre un pays souverain, pour écraser sa démocratie et s’emparer de ses richesses (pétrole, lithium…). Et briser les solidarités anti impérialiste des peuples latino américain, qui après s’être libérés à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua et en Bolivie, ainsi qu’en Uruguay, sont à l’offensive au Mexique et au Chili. Le coup d’état et la dictature militaire fasciste c’est la réponse capitaliste à la volonté de liberté, de justice, d’égalité des peuples. Le plan Condor se poursuit.

A l’appel de cette manifestation (lire ici), une délégation du PRCF était présente, et dans son intervention, le secrétaire national adjoint du PRCF F Kassem a pu appeler à amplifier la mobilisation pour apporter la solidarité des travailleurs de France à la résistance des peuples boliviens. Un solidarité indispensable pour faire cesser la répression et le bain de sang d’abord, pour faire échec au coup d’Etat ensuite, alors que le régime Macron a ouvertement apporté son soutien au putsch et reste muet sur les massacres commis par les putschistes qu’avec l’Union Européenne, il appuie.

L’appel du PRCF à la mobilisation : intervention de F Kassem

La manifestation en photos















signez la pétition, cliquez ici

SOUTIEN A LA BOLIVIE D’EVO MORALES Appel de PARIS du Lundi 11 novembre 2019 Appel de soutien et manifestation Réunis ce lundi 11 novembre 2019, l’ensemble des organisations politiques et sociales suivantes disent leur inquiétude quand à la situation politique en Bolivie. Evo MORALES vient de démissionner sous la pression de militaires et d’une opposition illégitime. Un véritable « coup d’Etat » est en cours en Bolivie. Nous craignons pour la vie du président légitime de Bolivie. Nous exigeons la garantie de son intégrité physique ainsi que celles de tous ses soutiens. Nous demandons au gouvernement Français de s’engager à faire respecter les principes de la Charte des Nations-Unies, les Conventions de Genève et la Constitution de la Bolivie dans toutes ses dispositions. La situation en Bolivie s’inscrit – bien sûr – dans un contexte régional où les interventions américaines insupportables menacent tous les peuples souverains. Cela suffit. Nous appelons l’ensemble des Français à se mobiliser et à rejoindre cet appel national.

