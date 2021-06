Pérou : Pedro Castillo élu, les forces populaires à l’offensive au Mexique, Brésil, Chili et Colombie

Ce 10 juin la victoire de Pedro Castillo au second tour de l’élection présidentielle du Perou, que nous annoncions hier s’est confirmé de façon incontestable

#PeruLibre #Peru #PedroCastillo en tete du second tour est annoncé gagnant et nouveau president par les résultats partiels sur plus 90% dew bulletins depouilles. Une nouvelle victoire populaire en Amérique Latine. https://t.co/UAMc7fMC8Y — PRCF (@PRCF_) June 7, 2021

Avec 100% des bulletins de vote dépouillés, l’office national de processus électorale (ONPE) a prononcé la victoire de Pedro Castillo avec 50.19% des votes exprimés, soit 8 800 486 voix contre 8 730 712 voix pour Keiko Fujimori, la candidate de la droite extrême et fille de l’ex dictateur Alberto Fujimori condamné pour crime contre l’humanité.

#ONPEinforma [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] Actas contabilizadas para fórmula de presidente y vicepresidentes a las 14:59 horas del 10 de junio. pic.twitter.com/gOUyAI9Bdk — ONPE (@ONPE_oficial) June 10, 2021

Dans une Amérique latine ensanglantée par des décennies d’oppressions sous la botte des dictateurs et régimes installés à coup d’état installés et fomentés par les Etats-Unis capitalistes, et après le coup d’état de 2019 en Bolivie contre Evo Morales tout juste réélu, immédiatement les appels se sont multipliés pour défendre le choix démocratique fait par le peuple péruvien dans les urnes. Castillo a ainsi appelé : “nous devons être vigilants pour défendre la démocracie qui s’est exprimée dans chaque vote, dans et à l’extérieure de notre cher Pérou. Nous ne pouvons pas nous reposer. Que cette veille historique permette la renaissance du pays”.

Au Mexique Lopez Obrador confirme

Ce dimanche, c’est aussi du Mexique qu’est venue une confirmation que les forces populaires, la gauche, reprennent le dessus en Amérique Latine. Avec la victoire aux législatives des candidats du partie Morena de Lopez Obrador. Ce dernier obtiendrait environ 200 des 300 sièges de l’assemblée national mexicaine, avec environ 35% des suffrages. Il remporte également 15 des 32 gouverneurs et 30 congrès locax et plus de 1900 villes.

la rue secoue la dictature en Colombie, les communistes en tête au Chili, Lula donné gagnant au Brésil…

Tandis qu’au brésil, Lula enfin libéré de son embastillement politique est donné large vainqueur de la prochaine présidentielle, au Chili c’est le candidat du Parti Communiste Daniel Jadue qui est donné vainqueur.

Jadue l’emporterait ainsi que 15 points face à l’actuel président du sénat et obtiendrait de 33 à 37% des suffrages selon les candidats que la droite lui opposerait d’après un sondage conduit par l’université de Dessarrollo.

Et en Colombie, sous le joug sanglant de la dictature Uribe Duque, le peuple continue sa résistance dans la rue.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/perou-pedro-castillo-elu-les-forces-populaires-a-loffensive-au-mexique-bresil-chili-et-colombie/

"A partir de mon expérience je suggère au compagnon Castillo de ne faire confiance en rien à l'OEA ni à @Almagro_OEA2015. Toutes les institutions et la communauté internationale doivent respecter le résultat et la volonté souveraine du peuple péruvien." Evo Morales @evoespueblo https://t.co/LjARQ2ibCh — Thierry Deronne (@venezuelainfos) June 10, 2021

Lula : "Je veux féliciter @PedroCastilloTe pour son importante victoire au Pérou et saluer le peuple péruvien pour ces élections libres et démocratiques. Le verdict des urnes péruviennes est symbolique et signifie une avancée dans la lutte populaire de notre chère Amérique Latine" https://t.co/sWLIS4Shsr — Thierry Deronne (@venezuelainfos) June 10, 2021

Joao Pedro Stedile coordinateur des Sans terre du Brésil :"Le comptage des votes est fini. Victoire du peuple péruvien. Nous avons enfin un instituteur président ! Voyez sa vidéo émouvante de remerciement. Tout le succès au nouveau gouvernement et à tout le peuple frère du Pérou". https://t.co/cnoX7eg2i3 — Thierry Deronne (@venezuelainfos) June 10, 2021

La liesse à Lima où le candidat de gauche Pedro Castillo remporte la présidentielle face à l’héritière corrompue de droite extrême Keiko Fujimori

Malgré la propagande, la répression et les coups d’état, le bloc bourgeois s’effrite en Amérique Latine#Peru pic.twitter.com/Xj4R0Kw1P0 — Marcel (@realmarcel1) June 9, 2021

Con el 97.93 por ciento de las actas electorales 🗳️ escrutadas el candidato a la presidencia de #Perú 🇵🇪, por Perú Libre, Pedro Castillo lidera los resultados con una ventaja de 0.49 puntos porcentuales 📈 sobre su opositora Keiko Fujimori.https://t.co/ViA9FGj30k — teleSUR TV (@teleSURtv) June 8, 2021