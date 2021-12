Petro Porochenko, accusé de haute-trahison, fuit l’Ukraine

L’ancien Président ukrainien Petro Porochenko a fui l’Ukraine au moment où la justice le convoquait pour répondre de l’accusation grave de haute-trahison. Après Viktor Medvedtchouk, le chef de la Plateforme d’Opposition, c’est au tour de Petro Porochenko de se retrouver impliqué dans l’affaire de l’achat du charbon du Donbass par l’Ukraine.

Pour comprendre ce qui se passe avec Petro Porochenko, il faut revenir sur l’affaire Medvedtchouk. En mai 2021, Viktor Medvedtchouk, député de la Plateforme d’opposition, est officiellement accusé de haute-trahison sans preuves solides, afin de neutraliser un opposant dangereux pour le Président ukrainien actuel, Volodymyr Zelensky.

En octobre 2021, juste après la publication des Pandora papers, qui dévoilaient les montages offshores de Zelensky, de nouvelles charges sont déposées contre Medvedtchouk, concernant la fourniture de charbon à l’Ukraine par les deux républiques du Donbass (RPD et RPL – Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) en 2014-2015. La coïncidence des dates a fait dire à certains médias ukrainiens comme Strana, que cette affaire sentait la tentative de diversion, pour faire oublier les Pandora papers.

C’est ce dossier, intitulé « trahison du charbon » (qui regroupe des chefs d’accusation de haute-trahison et de financement du terrorisme, puisqu’en Ukraine la RPD et la RPL sont considérées comme des organisations terroristes par les autorités), dans lequel se retrouve aujourd’hui impliqué Petro Porochenko.

Si Medvedtchouk est accusé d’avoir mené les négociations des deux côtés (RPD-RPL, Russie et autorités ukrainiennes) pour permettre au charbon du Donbass d’être de nouveau livré à l’Ukraine en 2014-2015, au lieu du charbon d’Afrique du Sud, bien plus cher, Petro Porochenko est accusé d’avoir accepté cet accord.

Comme le souligne le média ukrainien Strana, ces accusations semblent bizarres d’un point de vue purement juridique puisque, officiellement, les territoires de la RPD et de la RPL sont toujours des territoires ukrainiens. Dès lors, comment le fait pour Kiev d’acheter du charbon ukrainien serait une trahison ? De plus, les accords de Minsk, signés par Kiev, prévoient le rétablissement des liens économiques entre la RPD, la RPL et l’Ukraine. Donc si on suit le raisonnement de la justice ukrainienne, les accords de Minsk sont de la haute-trahison….

Quant à l’accusation de financement du terrorisme, même si les autorités ukrainiennes ont qualifié la RPD et la RPL d’organisations terroristes, aucune cour de justice ukrainienne ne les a jamais reconnues comme telles.

Autre chose étrange, en octobre 2021, lorsque ces nouvelles charges ont été déposées contre Medvedtchouk, Petro Porochenko n’était toujours pas inquiété à ce sujet, alors qu’il était évident qu’un tel accord n’avait pas pu se faire sans la validation du Président de l’époque.

Ce n’est que début décembre 2021 que des rumeurs sur la future mise en accusation de Petro Porochenko dans l’affaire de la « trahison du charbon » ont commencé à circuler. Puis le 17 décembre 2021, les enquêteurs du Bureau National d’Enquête ont déposé des convocations à toutes les adresses personnelles et professionnelles de Petro Porochenko, afin qu’il se présente quelques jours plus tard pour répondre de l’accusation de haute-trahison.

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, ils ont même tenté de lui remettre une convocation en main propre, mais Porochenko s’est enfui en voiture en jurant (on l’entend sortir un « Поехали, ёб твою мать ! » – « Partons, bordel de merde ! »).

Quelques heures plus tard, Porochenko était aperçu à l’aéroport de Boryspil, où il a pris un vol pour Istanbul. D’après les informations publiées par Strana, Porochenko a acheté son billet le jour-même, à peine 15 min après que le média ait annoncé qu’il allait recevoir une convocation. Il semble que l’ancien Président ukrainien n’avait pas envie de partager le sort de Viktor Medvedtchouk, assigné à résidence sous caution depuis qu’il a été accusé de haute-trahison en mai 2021.

Lundi 20 décembre 2021, il a été officiellement confirmé que Petro Porochenko fait face à trois chefs d’accusation : haute-trahison, financement du terrorisme, et création d’une organisation terroriste, dans l’affaire de la « trahison du charbon ».

Sans surprise, le parti de Petro Porochenko accuse Zelensky de persécution politique, et de paranoïa. Il faut dire qu’ils n’ont pas forcément tort. Car s’il s’agissait réellement de justice, pourquoi les affaires lancées il y a deux ans n’ont toujours pas abouti (sauf une) ?

Il faut en effet se rappeler qu’en 2019, 13 affaires pénales avaient été ouvertes contre Porochenko pour détournement de fonds, abus de pouvoir, blanchiment d’argent, évasion fiscale, tentative d’usurpation du pouvoir judiciaire et nomination illégale de ministres.

Si une de ces affaires vient enfin d’être jugée (celle de la société de construction navale Kouznitsa na Rybalkom, qui a reçu en 2016 un contrat pour la construction de navires de guerre alors qu’elle était majoritairement détenue par Porochenko, et qu’elle n’avait pas les compétences requises pour assurer un tel contrat), la plupart des autres affaires semblent avoir fini aux oubliettes !

L’explication pourrait venir du fait que les chefs d’accusations de la plupart de ces 13 affaires ne sont pas assez graves pour représenter un réel danger pour l’ancien Président ukrainien. Mais la haute-trahison et le financement ou la création d’une organisation terroriste, c’est déjà une autre histoire. Là pour le coup Porochenko pourrait finir en prison, mais surtout, cela sape son image auprès de l’électorat nationaliste ukrainien.

Or, lorsque l’ancien Vice-procureur général ukrainien, Viktor Trepak, avait annoncé sur son mur Facebook le 4 décembre 2021, que Porochenko pourrait être accusé dans un nouveau dossier, il a expliqué que le brouillon de l’acte d’accusation était en train d’être étudié par le cabinet présidentiel ukrainien, pour évaluer l’impact que cela aurait sur l’électorat !

« Le projet d’acte d’accusation préparé par le bureau du Procureur général est actuellement étudié par le cabinet présidentiel. Il est en train d’être décidé s’il est approprié de mettre en œuvre une telle accusation maintenant et comment elle affectera l’humeur électorale de la société. Il est évident que cette démarche des autorités interrompra, sur le plan de l’information, les sujets du débat public qui sont douloureux pour elles », a-t-il écrit.

De plus, dans un sondage publié par la société Rating, il s’avère que Porochenko était début décembre 2021, le principal adversaire de Zelensky dans la prochaine course à l’élection présidentielle. En éliminant la Plateforme d’opposition via les attaques contre Medvedtchouk et les médias qui y sont liés, Zelensky a permis à Porochenko de revenir à la deuxième place dans les sondages !

Le problème est que l’équipe de Zelensky semble manquer d’un certain sens de l’anticipation, car :

1) Éliminer systématiquement celui qui est en deuxième position dans les sondages ne fait que créer un nouveau « second », qu’il faut éliminer à son tour, etc.

2) Et surtout, rappeler que Porochenko a réglé avec succès le problème de l’approvisionnement en charbon du pays en 2014-2015, alors que l’Ukraine fait actuellement face à une crise énergétique grave, que les autorités actuelles semblent incapables de résoudre, n’est pas des plus judicieux. Cela ne fera que souligner un peu plus l’incompétence du gouvernement de Zelensky.

En tout cas, en voyant les erreurs (entre autre de dates) qui émaillent l’acte d’accusation contre Petro Porochenko, il est clair que ce dernier a été préparé quelque peu à la va-comme-je-te-pousse.

Pour l’instant, Porochenko se trouve en Pologne d’où il a prévenu qu’il reviendrait en Ukraine début janvier, et averti Zelensky que l’accuser de haute-trahison et de financer le terrorisme était une ligne rouge, dont il aura à répondre. Décidément l’univers de Game of thrones n’a rien à envier à la vie politique en Ukraine…

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider