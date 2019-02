(PHOTOS) : un après-midi de février à Caracas

Merci pour ce bol d’air informationnel et qui donne à voir le peuple vénézuélien, moteur du changement politique au Venezuela.

Bien sûr ici en France, personne n’est au courant de Canaïma, le programme d’éducation pour tous les foyers, de la santé pour tous avec les médecins cubains et la volonté populaire qui est au sommet de l’Etat. Et c’est bien ça qui est attaqué par les Etats-unis — son oligarchie belliciste qui fêta si joyeusement les victoires nazies et investit ses capitaux dans l’industrie du Reich...

Mais même aux Etats-unis, avec la présence de Gustavo Dudamel, les mélomanes comparaient la politique d’accès à la culture et à la formation musicale pour tous au Venezuela socialiste (par el sistema) avec le système états-unis qui l’interdit ...

De tout cela, il n’est pas question ici.

Le Guardian, qui se prétend indépendant, appel la tentative de Coup d’Etat, un « changement souhaitable de régime », El Pais, qui est socialiste version monarcho-UE, offre ses pages au putschiste Guaido ; mais alors que celui-ci soit un nouveau Franco en Espagne, puisqu’il plait tant à ce pays !

Et par ailleurs, ici, on ne parle jamais du sort atroce des Colombiens, où prospèrent 6 bases militaires US, avec droit de torture ( impunité pour les militaires états-uniens), pays à la position stratégique amputé de Panama par les Etats-unis il y a une bonne centaine d’années...L’assassinat politique y est la règle, et apparemment, la présence de stratèges israëliens et de militaires états-uniens n’a pas empêché les 350 assassinats politiques de leaders syndicalistes ou partis de gauche, de paysans, par les paramilitaires ... elle n’a pas empêché de provoquer 350 000 morts...

Et pareillement, dans l’Argentine amie des Etats-unis ( De la Roa, et Menem ) pas de blocus, mais 350000 morts aussi, de malnutrition, sur des années où le pays était inféodé au FMI et aux puissances occidentales... au nom de la dette ( voir Memoria del Saqueo ) : voilà la volonté humanitaire américaine ...