Plus de 150 000 habitants du Donbass ont voté électroniquement lors des élections législatives russes

Plus de 150 000 citoyens russes habitant dans le Donbass ont voté électroniquement à distance, lors des élections législatives russes qui se sont déroulées du 17 au 19 septembre 2021, et qui ont vu de nombreuses tentatives d’ingérence et provocations de toutes sortes.

Si certains trouvent beaucoup de défauts au vote électronique (comme la possibilité de fraude accrue), il faut reconnaître que sans cette possibilité, les habitants du Donbass qui ont la citoyenneté russe auraient eu bien plus de mal à participer aux élections législatives russes de 2021.

En effet, d’après les chiffres communiqués par le Président de la commission du Conseil des droits de l’homme pour la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme, Kirill Vychinski, le 19 septembre après-midi c’est plus de 150 000 habitants du Donbass qui avaient déjà voté électroniquement à distance lors des élections législatives russes de ce week-end.

« Il est clair que certains chiffres ne peuvent être qualifiés que d’approximatifs en raison du fait qu’une partie des personnes vivant en RPD et RPL et qui ont reçu des passeports russes étaient déjà enregistrées sur le territoire russe avant et ont participé aux élections, en pouvant voter non seulement pour les listes des partis fédéraux, mais aussi pour les candidats locaux. Mais selon les informations fournies par la CEC […], à 15 h 45, plus de 150 000 personnes avaient voté. Je le répète, ce chiffre est très approximatif, il montre comment le Donbass a voté à distance », a noté Kirill Vychinski.

En sachant que rien qu’en RPD, environ 250 000 personnes avaient le droit de voter lors de ces élections législatives russes, il était clair qu’il était impossible d’envoyer tout le monde voter dans la région de Rostov en trois jours, même avec les plus de 800 autobus mis gratuitement à disposition par la République pour se rendre en Russie. Dès le premier jour plusieurs milliers d’habitants de la RPD se sont rendus en Russie pour voter physiquement.

Afin de permettre à un maximum de personnes de voter électroniquement à distance, la RPD avait aussi mis à disposition, dans toutes les villes et districts, des centres d’information dotés de plusieurs ordinateurs, afin que ceux qui n’en ont pas à la maison puissent quand même voter sans devoir se déplacer en Russie.

Sans surprise cette participation massive des habitants du Donbass aux élections législatives russes a provoqué une réaction stupide et une déclaration qui l’est encore plus, côté ukrainien. Ainsi Alexeï Arestovitch, conseiller du chef de cabinet du Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et membre de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral, a déclaré que l’Ukraine punirait ceux qui ont participé à ces élections une fois la région revenue sous le contrôle de Kiev.

Ainsi selon Arestovitch, la responsabilité du vote des résidents des régions de Donetsk et de Lougansk « dépendra de leur implication dans le processus ».

« Il y a des gens qui sont obligés de le faire pour ne pas se retrouver au chômage. Les fonctionnaires de l’État (…), il y a des gens qui se sont portés volontaires et qui y sont allés », a-t-il précisé.

Il a noté que les personnes qui ont voté de manière volontaire lors de ces élections législatives russes devraient envisager de fuir le Donbass, car elles seraient poursuivies en Ukraine pour avoir aidé l’ennemi.

« Nous allons séparer le bon grain de l’ivraie. Nous traiterons chaque cas séparément. Je suis pleinement convaincu que les gens ordinaires ne souffriront pas », a-t-il ajouté.

Cette déclaration est stupide à plus d’un titre. Tout d’abord personne n’a forcé les habitants du Donbass à voter lors de ces élections législatives russes. Imaginer que plus de 150 000 personnes auraient pu être forcées à voter, alors qu’elles l’ont fait électroniquement à distance est du plus grand comique. Cette rhétorique est tout aussi stupide que celle essayant de faire croire que les habitants de la RPD et de la RPL sont obligés de demander la citoyenneté russe.

Je rappelle qu’en décembre 2018, quatre mois avant que Vladimir Poutine ne signe le décret permettant aux habitants du Donbass d’obtenir la citoyenneté russe de manière simplifiée, un sondage mené en RPD avait montré que 89,1 % des habitants de la République souhaitaient obtenir la citoyenneté russe, soit presque 9 habitants sur 10 ! Seulement 3,5 % des gens ne voulaient pas obtenir la citoyenneté russe et 7,4 % avaient du mal à répondre.

Des élections législatives russes sous le signe des provocations et des tentatives d’ingérence

Dès le premier jour des élections législatives russes, des attaques de type DDoS contre le site de vote en ligne étaient signalées en provenance des États-Unis, de l’Allemagne et de l’Ukraine. D’autres attaques ont visé les infrastructures informatiques de la Commission Électorale Centrale, et entre autre le site montrant les résultats, ralentissant l’affichage de ces derniers (ce que des médias occidentaux soulignent comme un point suspect sans prendre en compte l’impact des attaques informatiques).

Au total c’est plus de 950 attaques informatiques qui ont été enregistrées et bloquées par les spécialistes en sécurité informatique russes, permettant au vote de se dérouler sans accroc.

En plus des tentatives de perturber le vote par des attaques informatiques, d’autres visant à gonfler artificiellement le chiffre des violations enregistrées ont aussi eu lieu. Ainsi sur 5 125 messages parlant de possibles violations, trouvés par la Jeune Garde de Russie Unie, seuls 94 ont pu être confirmés. En clair plus de 5 000 étaient des faux, principalement à Moscou, dans le kraï de Krasnodar et la région de Sverdlovsk.

De son côté le chef du groupe de travail sur l’observation publique du vote électronique à distance de la Chambre civique de la fédération de Russie, Alexandre Malkevitch, a signalé qu’en trois jours d’élection, 14 000 autres fausses informations sur des violations avaient été détectées.

La Commission Électorale Centrale de la fédération de Russie a de son côté confirmé 12 cas de bourrage d’urnes en Adyguée, Kalmoukie, Ossétie du Nord, Briansk, Ivanovsakaya, Kemerovo, Moscou et Saratov. Dans chaque cas les bulletins de vote du bureau concerné ont été invalidés, et les forces de l’ordre ont été envoyées. En Adyguée, ainsi que dans les régions de Briansk et Kemerovo, les présidents des commissions électorales locales ont purement et simplement été virés.

La situation à Saint-Pétersbourg, où des « clones » d’un candidat du parti Iabloko (avec le même nom et prénom, et un physique très proche) se sont présentés, et où des violations ont eu lieu, a été durement commenté par la présidente de la Commission Électorale Centrale russe, Ella Pamfilova, qui n’a pas hésité à parler de cinquième colonne présente au sein de la commission locale, et qui a appelé reprendre le contrôle de la situation sur place.

S’il y a eu bien sûr quelques violations, un certain nombre ont été montées de toute pièce par l’opposition non systémique, y compris des collaborateurs de Navalny.

Ainsi, la police a débarqué dans un appartement reconverti en « bureau de vote », avec urne aux armoiries de la Russie, des copies de bulletins de vote partout, et de quoi filmer une vidéo montrant des « violations ». Dans les téléphones des personnes qui se trouvaient sur place, on a retrouvé le numéro de téléphone de celui qui a organisé cette usine à fakes : l’assistant de Navalny, Ilia Pakhomov !

En plus de la vidéo filmée par la police, le PV anonymisé de l’interrogatoire d’une des personnes interpelées a fuité.

Autre type de fake : un observateur du parti Iabloko à Moscou a prétendu qu’il avait été frappé, photo de son visage à l’appui. Problème : il a été filmé alors qu’il se « peignait » le visage avec du faux sang.

Un observateur issu du même parti qu’Anastasia Tokareva qui avait assisté à la fameuse conférence visant à enseigner aux futurs « observateurs » comment se faire éjecter des bureaux de vote afin de faire gonfler artificiellement le nombre de violations enregistrées lors des élections législatives russes.

D’ailleurs une autre vidéo a été divulguée, montrant comment le mouvement Golos (agent étranger en Russie) a formé à Moscou des « observateurs ». Là aussi le présentateur leur explique qu’il y aura moins de violations cette année et qu’il faudra donc faire des provocations !

« Nous déclarons que nos élections sont illégitimes. Beaucoup de travail est effectué cette année, de sorte que nos prévisions indiquent qu’il n’y aura pas un grand nombre de violations enregistré. Notre travail consiste à travailler plus dur, à créer autant de bruit informationnel que possible », déclare le présentateur.

« Prenez des photos des bureaux de vote, faites des vidéos. Nos avocats examineront absolument chaque cas et vous aideront à trouver une solution. L’essentiel est de ne pas avoir peur, les membres des commissions électorales ont plus peur de vous. Vous pouvez voir les cas les plus élémentaires dans les manuels qui vous sont remis », poursuit le jeune homme.

Comme dans la première vidéo ces « observateurs » se voient remettre à la fin de la « formation » un « manuel » du parfait petit provocateur, pour créer de toutes pièces des violations inexistantes, et le logo de l’ODIHR (le bureau de l’OSCE chargé d’observer les élections) apparaît de manière visible sur la présentation projetée à l’écran !

Mais peut-être vont-ils encore nous dire qu’ils n’ont rien à voir avec ça. Il faut vraiment que le comité d’enquête de la fédération de Russie se penche sur ces vidéos et détermine le rôle de l’ODIHR dans ces « formations » d’observateurs. Parce que s’ils sont impliqués cela signifie que l’OSCE fait de l’ingérence dans les élections russes !

Sans surprise, le parti Iabloko, impliqué dans ces provocations, ne reconnaît pas les résultats des élections législatives russes (il faut dire qu’avec son score de 1,34 % qui ne lui permet pas d’avoir des députés à la Douma, le résultat est très loin d’être satisfaisant au regard des « efforts » qu’ils ont accomplis pour pourrir les élections).

De manière assez comique, alors que le parti Iabloko met dans le même sac Russie Unie et le parti communiste, Mme Pamfilova va adresser un appel au chef de ce parti, Guennadi Ziouganov, concernant le comportement déplorable de plusieurs de ses membres dans les bureaux de vote.

Quoi qu’il en soit, le parti Russie Unie avec 49,82 % des votes par liste et 198 circonscriptions gagnées au scrutin uninominal devrait obtenir au moins 315 des 450 sièges de la Douma, soit une majorité nette (70 % des députés).

Résultats des scrutins par liste et uninominal, une fois 99,9 % des résultats des commission électorales locales compilés

Le parti communiste a progressé avec 18,93 % des votes par liste, suivi du parti LDPR à 7,55 %, puis Russie juste à 7,46 % et Nouvelles personnes à 5,32 %. Tous les autres partis ayant fait moins de 5 % n’auront pas de députés à la Douma, sauf Rodina, Rosta, et la Plateforme civile qui ont chacun décroché une circonscription (c’est-à-dire un député) au scrutin uninominal.

Sans surprise, l’Union Européenne a critiqué les élections législatives russes, déclarant que ces dernières avaient été organisées dans « une atmosphère d’intimidation des critiques indépendants, et sans aucune observation internationale normale et fiable ».

Sauf, encore une fois, que cette absence d’observateurs internationaux type ODIHR n’est pas due à un refus de la part de la Russie. Moscou a juste demander de restreindre l’équipe d’observateurs à 50 personnes (au lieu des 500 habituelles) pour cause de COVID-19, et que l’ODIHR a refusé d’envoyer qui que ce soit s’il ne pouvait pas décider du nombre d’observateurs à envoyer ! Comme lors du référendum de Crimée, les instances type OSCE/ODIHR refusent de venir et peuvent ainsi après dire que ces élections sont illégitimes car ils n’étaient pas là pour observer ! Bien pratique.

De plus, il y avait quand même plus de 380 observateurs internationaux venant de 80 pays, comme les Français Thierry Mariani et Michel Voisin, ainsi que des Serbes, des Italiens, et d’autres qui ont visité des bureaux de vote et constaté que tout était conforme aux normes internationales. Plusieurs ont même souligné qu’il y a des caméras dans les bureaux de vote russes, qui permettent à tout un chacun de vérifier ce qui s’y passe et qui ont permis entre autre de détecter les quelques cas de bourrage d’urne ! Une mesure qu’on ne voit pas dans les bureaux de vote français, ce qui n’empêche pas ces élections d’être considérées comme légitimes…

Christelle Néant

