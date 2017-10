Plus de trois ans après le bombardement qui l’avait gravement endommagé, le jardin d’enfants de Mineralnoye ouvre à nouveau ses portes

Si l'actualité dans le Donbass est souvent marquée par les bombardements, ainsi que les destructions et les victimes qu'ils font, il y a parfois des nouvelles plus positives, qui mettent un peu de baume au cœur.

C'est dans un esprit de fête que nous nous rendons ce vendredi 29 septembre à Mineralnoye avec Patrick Lancaster pour assister à la réouverture du jardin d'enfants du village qui avait été sérieusement endommagé en 2014 lors d'un bombardement de l'armée ukrainienne.

Le toit, les fenêtres et l'intérieur même du bâtiment avaient été constellés de trous d'éclat d'obus, rendant le jardin d'enfants totalement inutilisable.

Grâce à un travail d'équipe de longue haleine entre Patrick Lancaster, le groupe Spendenaktion für Novorossia, et les autorités de la République Populaire de Donetsk (RPD), le jardin d'enfants a été totalement refait à l'extérieur comme à l'intérieur.

Le toit a été totalement refait à neuf, les fenêtres ont toutes été remplacées, les murs réparés et recouverts d'un nouveau crépi, et la décoration intérieure refaite à neuf.

L'événement a été marqué par une cérémonie officielle d'ouverture à laquelle a participé le chef de l'administration de Yassinovataya, Oleg Morgoun, qui a tenu à remercier tous ceux grâce à qui cette réouverture a été rendue possible.

« Aujourd'hui, nous ouvrons le jardin d'enfants. Je voudrais remercier les gens qui ont aidé à reconstruire le toit, les murs, les fenêtres, et toutes les autres structures endommagées par le bombardement. Grâce à vous, il est devenu possible d'ouvrir ce jardin d'enfants. Un énorme merci au groupe Spendenaktion für Novorossia et à tous ceux qui prennent part à des actions humanitaires pour le peuple du Donbass. Merci d'aider le Donbass ! », a ainsi déclaré Oleg Morgoun.

Patrick Lancaster n'est bien sûr pas venu les mains vides ce jour-là. Il avait apporté des fruits et des jouets pour les enfants, sur lesquels ces derniers se sont bien sûr jetés avant même que Patrick ait le temps d'organiser un peu la distribution.

Patrick a aussi tenu à remercier les donateurs, et à rappeler que l'hiver arrive bientôt ici et que la population du Donbass a besoin plus que jamais de la générosité de tous :

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi