Les habitants du Donbass seront sous la protection pleine et entière de la fédération de Russie, à l’instar de l’Ossétie du Sud, de l’Abkhazie et de la Transnistrie, qui ont pu faire cesser les provocations agressives des États voisins grâce aux passeports russes délivrés à leurs citoyens, a déclaré un politologue.

Suite à la signature du décret accordant aux habitants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) l’obtention de la citoyenneté russe via une procédure simplifiée, les analystes de tous bords (surtout Ukrainiens et Occidentaux) se sont perdus en conjectures sur le but poursuivi la par la Russie.

On a ainsi vu fleurir des hypothèses plus farfelues les unes que les autres. Par exemple, le fait que la Russie donnerait en priorité ses passeports aux officiels et soldats des deux républiques pour qu’ils puissent fuir quand Moscou rendra le Donbass à l’Ukraine. Là au rayon « grand n’importe quoi » on a de la graine de médaille d’or.

Déjà pour commencer, cette hypothèse (soutenue par plusieurs politiciens et analystes ukrainiens ou pro-Kiev), vient contredire la rhétorique ukrainienne de « l’agression russe ». Si la Russie a envahi et occupe le Donbass avec son armée, pourquoi les soldats qui défendent la RPD et la RPL ont-ils besoin de recevoir des passeports russes ? Soit c’est l’armée russe, et ils ont donc déjà un passeport russe, soit ils ont besoin d’en recevoir un, et cela prouve bien que les soldats d’ici sont des locaux et qu’il n’y a pas plus d’invasion/agression russe que de beurre en branche. Élémentaire mon cher Watson ! Merci à ces « génies » de saborder eux-mêmes leur propagande.

Ensuite, il suffit de regarder l’Histoire, et les événements récents pour voir que l’hypothèse de l’abandon du Donbass par la Russie ne tient pas la route deux secondes. Si la Russie comptait abandonner la RPD et la RPL à leur sort, pourquoi avoir invité la RPD au Forum Économique International de Yalta du 18 au 20 avril ?

De plus, il y a des précédents. Transnistrie, Ossétie du Sud et Abkhazie, font partie de ces pays non-reconnus ayant vécu des conflits suite à leur sécession, et à qui la Russie a délivré des passeports russes. La Russie a-t-elle pour autant lâché ces pays par la suite ?

Non, bien au contraire, comme l’explique le politologue Alexeï Kotchetkov, directeur de la Fondation pour la Diplomatie Populaire.

« Il s’avère maintenant que notre pays tout entier, la fédération de Russie, sera responsable de ces citoyens. Ils seront protégés par nos lois, et si leur vie est menacée, toute la puissance de notre armée pourra les défendre.

En fait, tout a commencé plus tôt – en Transnistrie, plus de cent mille passeports y ont été délivrés, et à partir du moment où plus de cent mille de nos citoyens y étaient, les provocations des services de sécurité moldaves ont cessé, les enlèvements de personnes qui avaient lieu jusque-là en toute impunité, ont pris fin.

La même chose s’est produite en Ossétie du Sud et en Abkhazie, mais malheureusement, les gens qui ont planifié la provocation en Ossétie du Sud côté géorgien ont mal évalué comment cela pourrait se terminer pour eux. Mais la leçon de 2008, tous les pays voisins l’ont apprise et ont compris que la punition serait inévitable, et qu’en aucun cas, il ne faut mettre la solidité de notre système à l’épreuve.

Nous avons une loi spéciale à cet égard d’après laquelle nos citoyens doivent être protégés par l’État si quelque chose les menace dans leur pays. Et ils sont chez eux, d’ailleurs, contrairement à l’Ossétie du Sud, à l’Abkhazie et à la Transnistrie, où les gens recevaient des passeports russes externes, mais ne recevaient pas de passeports internes, ici les gens reçoivent des passeports russes tout en vivant chez eux », a-t-il déclaré.

En outre, selon cet analyste, dans un tel cas de figure, la Russie n’est pas obligée de tenir compte de l’opinion des pays occidentaux, qui devraient d’abord résoudre leurs propres problèmes internes.

« Le 22 février 2014, l’Ukraine a franchi le point de non-retour et le coup d’État qui s’y est produit a tout simplement changé bien des choses, y compris dans les relations internationales. Et maintenant, nous devons tout d’abord penser à nos citoyens et à leur sécurité, à leur avenir et à leur vie, et pas au fait de savoir si certains politiciens à Kiev, Washington, Bruxelles ou Berlin vont aimer cela. Quand ils auront de sérieux problèmes avec leurs citoyens, nous verrons comment ils vont les traiter, mais en attendant, je suis désolé, ce sont nos proches qui sont régulièrement tués dans le Donbass depuis 5 ans, » a conclu Kotchetkov.

Cette décision de la Russie, et les conséquences qu’elle aura sur la guerre en cours me rappelle cette blague qui circule depuis plusieurs années :

« C’est un journaliste qui interview un militaire ukrainien :

– Pourquoi attaquez-vous le Donbass ?

– Parce que l’armée russe y est !

– Mais alors pourquoi vous n’attaquez pas la Crimée ?

– Parce que l’armée russe y est réellement ! »

Grâce aux passeports russes, le Donbass bénéficiera de la même protection que la Crimée, l’Ossétie du Sud, l’Abkhazie et la Transnistrie. Car c’est une chose de hurler à l’agression russe imaginaire, ça en est une autre de risquer de se retrouver réellement face à l’armée russe !

Christelle Néant

