Porochenko veut utiliser le SBU pour gagner frauduleusement les élections

Les employés du Service de Sécurité Ukrainien (SBU) feront partie des commissions électorales qui contrôleront l’encodage des résultats des bureaux de vote dans le système informatique « Élections ». D’après les déclarations officielles des autorités, cela a pour but de protéger le processus électoral ukrainien de toute interférence extérieure. Mais en fait c’est tout le contraire.

Le 19 février, Oleksandr Tourtchynov, Secrétaire du Conseil National de Sécurité et de la Défense, a informé que le SBU et le Service Spécial des Communications et de la Protection de l’Information seraient de service le jour des élections.

« Les forces de cybersécurité du SBU et du Service Spécial des Communications seront chargées 24 heures sur 24 d’identifier, de prévenir et d’arrêter toute action non autorisée contre les systèmes informatiques de la Commission Électorale Centrale (CEC) », avait-il déclaré.

Cependant, un mois plus tard, de modestes journalistes ont pu découvrir les particularités de cette mission. Il est peu probable que cela plaise aux rivaux de l’actuel président ukrainien Petro Porochenko.

« Le jour de l’élection, les employés du SBU seront de service dans les commissions électorales de district. Pour être précis, ils seront en service près du système « Élections », dans ce cabinet, où le plus intéressant a lieu : la saisie des données des procès-verbaux dans le système. Ce sont ces données qui serviront à déterminer les résultats qui nous seront annoncés ultérieurement. L’accès à cette pièce est, évidemment, très « réglementé ». Par exemple, les observateurs, même les observateurs internationaux, ne seront pas autorisés à y entrer. Et là, l’administrateur sera assis – et il y aura 5-7 gars du SBU autour de lui. Je voudrais souligner que cela ne s’est jamais produit dans l’histoire des élections ukrainiennes », a déclaré Iouri Tkatchev, le directeur du journal Odessa Timer.

Dans le même temps, les candidats sélectionnés pour ce travail au sein du Service de Sécurité Ukrainien (SBU) permettent au journaliste d’affirmer qu’en fait, il n’est pas question de cybersécurité.

« J’ai obtenu une liste des agents de sécurité détachés d’un des districts de la région d’Odessa et je l’ai montrée à des gens bien informés. J’ai reçu une réponse à cette question, et je cite : « Ils n’ont rien de plus à voir avec la cybersécurité que des cochons d’Inde avec la flotte sous-marine », » a déclaré M. Tkatchev.

En même temps, l’Ukraine essaie de prouver au monde que c’est ainsi qu’elle combat les terribles « pirates russes ». En fait, l’objectif des agents du SBU travaillant au sein de la commission électorale est très clair : aider à compter « correctement » les voix lors des élections.

Triple comptage

En plus du système officiel « Élections », qui contiendra des informations numérisées sur la manière dont les Ukrainiens ont voté, il y aura au moins deux autres systèmes dans le pays dans lesquels les données sur les résultats du vote seront saisies.

L’une d’entre eux a été annoncé par le parti « Patrie » d’Ioulia Timochenko.

« Sans aucun doute, notre décompte sera annoncé beaucoup plus tôt que celui de la Commission électorale centrale. Cela sera fait dans les 24 heures », a déclaré le chef adjoint du parti, Sergueï Sobolyev, le 15 mars.

Il sera facile d’effectuer ce décompte : immédiatement après que la commission électorale d’un bureau de vote aura dépouillé les résultats du scrutin et signé le protocole de dépouillement, les mêmes informations seront envoyées au siège de Timochenko par téléphone et ensuite par « coursier ». Plus tard, les résultats seront affichés sur le site Web du parti.

L’existence de ce second système a été annoncée le 15 mars par l’un des développeurs du système ukrainien de marchés publics ProZorro Volodymyr Flionts.

« Nous avons créé un projet appelé e-vybory.org, où les observateurs et les membres des commissions électorales peuvent immédiatement publier une photocopie du protocole en ligne. Le protocole final est de l’information publique, et sa publication est absolument légale, et l’essentiel est qu’il peut être publié rapidement et de manière significative réduire le désir de réécrire les protocoles », a déclaré M. Flionts.

Certains ont déjà déclaré qu’un tel système était nécessaire en 2004, lorsque, en raison de doutes sur le décompte des voix, le pays a dû organiser à nouveau le deuxième tour de l’élection présidentielle, qui est en fait devenu le troisième tour.

« Je ne sais pas ce que nous aurions donné en 2004 pour un tel système. Et maintenant, il existe ! », a déclaré le célèbre dessinateur et blogueur ukrainien Bogdan Protsichine, qui a accompagné sa note d’une affiche obscène.

En effet, en numérisant les protocoles, le système aidera à identifier les erreurs et les anomalies qui pourraient s’y trouver.

Tout cela serait parfait, mais pour qu’il couvre l’ensemble de l’Ukraine, il faut des volontaires qui saisissent les données de tous les bureaux de vote dans le système. Et c’est un problème qui rend le système utile, mais incomplet. Dans les bureaux de vote où les bénévoles pourront se rendre, il sera possible de déterminer dans quelle mesure les informations officielles correspondent à la réalité. Mais pas dans les autres.

Les pirates russes fous

Si soudainement e-vybory recrutait des volontaires dans 100 % des bureaux de vote, et que les gens de Timochenko, comme cela se produit parfois lors des élections, ne font pas le travail de manière négligente, le Service de Sécurité Ukrainien (SBU) et le gouvernement actuel auront toujours le principal atout dans leur manche, qui aidera à réfuter facilement les données du calcul parallèle indépendant : la sécurité du système.

Avant même que l’Ukraine n’atteigne la ligne d’arrivée des élections, les autorités du pays ont accusé les pirates russes de tous les maux.

« Les informations disponibles montrent l’intention de la Russie d’utiliser tout l’arsenal disponible, y compris les moyens cybernétiques, pour influencer la volonté démocratique du peuple ukrainien », a déclaré le secrétaire du Conseil National de Sécurité et de la Défense en février.

Un mois plus tôt, le chef du Service de renseignement extérieur ukrainien, Igor Bojok, qui n’avait pas encore été démis de ses fonctions, avait précisé comment des « pirates russes » allaient interférer avec le travail du serveur de la CEC.

« En « mettant hors service » le serveur de la CEC. Pour cela il y a déjà plusieurs points qui ont été préparés et depuis lesquels ils ont l’intention de frapper, d’après ce que nous comprenons, » avait souligné Bojok au mois de janvier.

C’est pour éviter cela, officiellement, que nous avons besoin d’avoir des agents du SBU dans les commissions. Et c’est leur présence et le travail de leurs collègues qui permettront de déclarer que le système « Élections » est protégé et de dénoncer d’autres systèmes de comptage parallèle des voix. Ce qu’ils diront sera simple : qui a protégé le système et où est la garantie que les données obtenues sont correctes et non le résultat d’interférences extérieures ?

La réponse à de telles réclamations peut être l’obligation de déclassifier les fonctions des membres du SBU présents au sein de la commission. Après tout, selon les journalistes, ils ne sont pas non plus qualifiés pour affronter des pirates de légende.

Cependant, aucun service secret au monde ne procédera à la déclassification de ses agents. Et cela inspire le pessimisme chez les observateurs électoraux.

« J’ai peur que nous vivions avec le même chocolatier scélérat pendant les 5 prochaines années. Eh bien, vraiment : comment s’en débarrasser ? La CEC « aux ordres », le contrôle d’une partie importante des districts et encore plus puissant – des commissions électorales de circonscription, qui sont sans précédent dans l’ampleur de leur corruption électorale, et qui sont capables de donner à Porochenko environ 15 % des voix. Et pour des raisons de sécurité – les employés du Service de Sécurité Ukrainien (SBU) dans les commissions électorales et les tribunaux aux ordres en cas de problème, » a déclaré tristement Tkatchev.

Il n’y a qu’une petite raison d’être optimiste – récemment Porochenko a non seulement vu sa cote de popularité baisser, mais il a aussi réussi à mettre les États-Unis en colère à cause des réticences inappropriées de ses gens. En outre, l’actuel ministre ukrainien de l’Intérieur, Arsen Avakov, semble avoir parié sur le fait que Porochenko ne remporterait pas l’élection. Et certains nationalistes détestent ouvertement le président sortant. La question de savoir si les agents du SBU domineront les commissions, gérées par la CEC et les tribunaux, aura sa réponse dévoilée le 31 mars prochain.

Gueorgui Loutchnikov

Note de la traductrice : Si Porochenko en est rendu à de telles extrémités c’est qu’il est très mal en point. Le dernier sondage fait par l’Agence pour la Recherche en Politique, le donne quatrième, derrière Volodymyr Zelensky qui remporterait 23,7 % des voix, Ioulia Timochenko qui en remporterait 13,8 %, et Iouri Boïko (candidat de l’opposition), crédité de 12,3 % des voix. Avec à peine 11,9 % des intentions de vote, et plus de la moitié des Ukrainiens qui ne voteront jamais pour lui, il est impossible pour Porochenko de remporter l’élection sauf à frauder d’une manière massive (ou à faire intervenir Satan en personne).

Avakov ayant trahi Porochenko, il ne peut plus compter sur les forces du ministère de l’Intérieur pour l’aider dans cette tâche, et les néo-nazis ukrainiens le traquent sans relâche lors de ses déplacements. Il ne lui reste qu’une administration loyale : le SBU ! La présence d’agents du SBU au moment de la transmission des données de chaque bureau de vote est sans précédent, et montre clairement que l’Ukraine n’a rien de démocratique.

D’ailleurs histoire de faciliter la fraude, la Commission Électorale Centrale ukrainienne a décrété qu’il n’y aura pas de caméras installées dans les bureaux de vote (comme cela se fait en Russie, une méthode qui a prouvé son efficacité). Révolution de la dignité, vous avez dit ?

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider