Le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), Denis Pouchiline a accordé à Rusvesna une interview à propos des événements de 2014, expliquant pourquoi la révolte a marché à Donetsk et pas à Kharkov, et qu’est-ce qu’il changerait à ses actes de cette période historique s’il le pouvait.

Au printemps 2014, il y avait des manifestations, non seulement à Donetsk et Lougansk, mais aussi à Kharkov, Odessa et d’autres villes du sud-est. Mais le « printemps russe » n’a marché qu’à Donetsk et Lougansk, et a échoué dans d’autres villes alors que, par exemple, à Kharkov, les manifestations étaient plus importantes que partout ailleurs. Pourquoi les forces pro-russes ont-elles gagné à Donetsk et Lougansk, mais pas à Kharkov et Odessa ? Quelle en est la raison ?

Je pense que les historiens doivent encore répondre à cette question. Je vois différentes raisons pour lesquelles cela n’a pas marché à Kharkov, par exemple, de la façon dont ça a marché à Donetsk, bien que, comme vous l’avez correctement noté, les manifestations là-bas étaient bien plus grandes. C’était des manifestations d’une centaine de milliers de participants à chaque manifestation, nous en avions beaucoup moins. Mais cela a attiré l’attention des forces de l’ordre, elles ont concentré leurs forces sur Kharkov.

Une autre raison a été la trahison des élites politiques, en lesquelles les manifestants ont cru pendant longtemps. Chacun se rappelle les espoirs qui avaient été placés dans le congrès qui été organisé à Kharkov fin février. Et même après cet échec, pendant longtemps les gens n’ont pas voulu croire à la trahison des dirigeants de la région et de la ville.

Ici, nous nous sommes très vite débarrassés de nos illusions – quand les députés de Donetsk n’ont pas soutenu les revendications des manifestants, nous avons commencé à compter uniquement sur nous-mêmes. Nous avons réussi à consolider les efforts de groupes disparates, mais cela n’a pas été fait à Kharkov.

Je me souviens que personne ne discutait à cette époque, chacun semblait être le chef de la résistance. Et à Donetsk, nous nous sommes unis sur la base de l’idée d’organiser un référendum.

À cette fin un institut collégial a été créé, et chaque dirigeant d’organisation pouvait faire partie de cette sorte de quartier général politique. Nous ne nous sommes pas disputés sur des questions secondaires, bien qu’il y ait eu des divergences, nous nous sommes ralliés autour de l’élément principal qui nous unissait.

Protestant contre le coup d’État illégal à Kiev, nous voyions tous la fédération de Russie comme un allié, et nous avons conclu tous ensemble que nous devions demander ce que devait être le futur du Donbass à ses habitants lors d’un référendum.

Franchement, nous avons été sous-estimés. Akhmetov était considéré comme le propriétaire du Donbass. Lui, au contraire, a surestimé sa force, croyant qu’elle se trouvait dans « sa terre ». Et il a mal calculé. Le mouvement de résistance se renforçait de jour en jour, jusqu’à ce que le processus devienne tout simplement irréversible.

Certains camarades de Crimée et de Moscou disent que la Russie aurait intégré la Crimée, car là-bas tout le monde s’est soulevé, et qu’ici dans le Donbass tout le monde ne s’est pas soulevé, que ce n’était pas clair, et que dès lors la Russie n’a pas intégré Donetsk et Lougansk.

Concernant le fait que le Donbass voulait s’éloigner de l’Ukraine post-Maïdan, l’unanimité de la population s’est exprimée de manière éloquente dans les files d’attentes pour voter lors du référendum. L’unanimité de la population à l’époque est encore époustouflante.

La Crimée avait une base légale solide pour organiser un référendum : son autonomie. De plus, les Criméens n’ont pas été trahis par leurs élites politiques – ils ont pris des décisions légitimes concernant le destin de la République à temps.

La Russie est connue pour être une fervente partisane des méthodes légales. La région de Donetsk, malheureusement, avait une situation juridique initiale différente de celle de Crimée. Nous avons un chemin beaucoup plus long à parcourir pour rentrer chez nous [en Russie NDLR].

Était-il possible d’éviter la guerre en 2014, ou était-elle fatalement inévitable ?

Cette fatalité, j’en suis sûr, était préméditée, et a été fixée comme objectif dans les plans des « scénaristes », qui ont d’abord mis le feu au Maidan, puis ont commencé à répandre l’incendie dans le sud-est de l’Ukraine.

D’où la tragédie du 2 mai à Odessa. C’est aussi pourquoi Marioupol a été incendiée le 9 mai. Le but de ces provocations était la guerre, d’où leur caractère inhumain.

C’est pourquoi ce conflit dure depuis cinq ans. Les autorités criminelles de Kiev, sous la tutelle persistante de leurs patrons, n’ont pas commencé la guerre pour y mettre fin rapidement.

S’il était possible de changer quelque chose dans ces événements de 2014 ou de corriger des erreurs, qu’est-ce que vous changeriez ou corrigeriez ?

Nous aurions offert notre méthode de consolidation à Odessa, Zaporojié, Kharkov. Il était nécessaire de s’unir et de coordonner plus étroitement les actions. Si cela avait été fait, la Nouvelle Russie aurait pu être créée.

Les anciennes élites de Donetsk, en particulier Rinat Akhmetov, ont quitté Donetsk en 2014. Est-ce que lui et ses collègues ont un avenir à Donetsk ? Ou ne reviendront-ils jamais dans la capitale du Donbass ?

Akhmetov n’a pas d’avenir dans le Donbass. De mon point de vue, il l’a perdu en 2014, lorsqu’il a mis le Donbass en danger pour prouver sa soumission aux autorités de Kiev. Il a essayé de montrer qu’il contrôlait tous les processus, y compris les manifestations.

En conséquence, les appels qu’il a lancés à ses usines et ses employés de manifester leur désaccord avec l’existence de la République se sont avéré être un adieu pour lui.

Interview faite par Édouard Chapalov, pour Rusvesna.

Source : Rusvesna

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider