Pour Kiev, mettre fin à la guerre dans le Donbass signifie admettre sa défaite et l’illégalité du conflit. Il est donc commode pour l’Ukraine de se cacher derrière ses actions militaires, a déclaré le chef de la République Populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, dans une interview à la station de radio « Govorit Moskva » (« Moscou Parle »).

Cette interview fait suite à la déclaration de l’ancien député de la Verkhovna Rada Evgueni Mourayev, qui a déclaré que Kiev avait peur de récupérer le Donbass, car selon lui, les autorités devront alors verser les retraites dues aux résidents de la région, ainsi que chercher des réserves financières pour restaurer le territoire.

Lors de cette interview, le chef de la RPD, Denis Pouchiline a déclaré que Kiev est commodément couverte par ses actions militaires dans le Donbass et que la République ne retournera pas au sein de l’Ukraine.

« Les habitants du Donbass n’envisagent pas de retourner sous le giron de Kiev. L’idéologie russophobe et néo-nazie de l’Ukraine nous est étrangère, nous avons une attitude différente vis-à-vis des normes morales, des traditions et des valeurs historiques. L’avenir du Donbass est lié à la Russie. Aujourd’hui, nous visons à renforcer les processus d’intégration avec la fédération de Russie, les perspectives de retour en Ukraine sont égales à zéro.

L’Ukraine démontre ouvertement qu’elle ne va pas prendre de mesures constructives en vue d’un règlement pacifique du conflit. Cette position est commode pour les autorités de Kiev. En se couvrant par des actions militaires, qui, soit dit en passant, ont été déclenchées par les dirigeants ukrainiens, ils cachent leurs échecs politiques et dissimulent leur propre inefficacité », a-t-il déclaré.

D’après Denis Pouchiline les opérations militaires de l’Ukraine dans le Donbass aident Kiev à recevoir le soutien des pays occidentaux.

« L’Ukraine est maintenant endettée et au bord du défaut de paiement, et la guerre l’aide à se maintenir à flot. Si le conflit est résolu, il n’y aura plus de soutien de la part des partenaires occidentaux. Et cela signifie la perte de la principale source de financement – les prêts des organisations internationales.

En outre, mettre fin à la guerre pour l’Ukraine, c’est admettre sa défaite et ses torts. Depuis 2014, Kiev construit sa politique d’information sur deux thèmes principaux : le Donbass est occupé par la Russie, et tous les problèmes ont été apportés par la Russie », a ajouté le chef de l’État.

Denis Pouchiline a ensuite expliqué que c’est surtout la mentalité russe de la population du Donbass qui s’est renforcée en six ans de guerre qui fait peur aux autorités ukrainiennes. Pour lui, si le Donbass devait revenir au sein de l’Ukraine, cette mentalité dissidente de la population « détruirait de l’intérieur les restes de l’État ukrainien ». Pour le chef de la RPD, « c’est ce que Kiev craint le plus ».

Il est clair au vu de l’idéologie néo-nazie ouvertement promue en Ukraine, et du nombre de civils tués par l’armée ukrainienne, que la population du Donbass ne souhaite pas retourner sous le giron de Kiev.

Le fossé entre l’Ukraine et le Donbass se creuse un peu plus chaque jour, et à chaque victime que font les bombardements de l’armée ukrainienne contre les zones résidentielles, comme aujourd’hui, où les soldats ukrainiens ont tué une femme de 80 ans dans le village de Zaïtsevo, lorsqu’un de leurs obus de mortier a atterri dans la cour de sa maison.

Christelle Néant