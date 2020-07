Alekseï Pouchkov, sénateur et président de la commission pour l’information et la coopération avec les médias du Conseil de la fédération de Russie, a déclaré à l’antenne de la chaîne TVC, que les histoires d’imposition par la force de la langue russe en Ukraine sont des mensonges, que la majorité de la population a parlé russe pendant des siècles, et a rappelé aux adeptes de la pureté ethnolinguistique ukrainienne, que si Kiev renonçait aux régions d’origine russe, qui sont majoritairement russophones, il ne resterait que la moitié du pays, sans port ni accès à la mer.

Le mythe de l’imposition par la force de la langue russe en Ukraine

« Pendant ce temps, l’Ukraine poursuit une attaque systématique contre la langue russe sous la houlette des ultra-nationalistes, comme si le russe était imposé aux Ukrainiens par les chars, les fusillades et la famine. C’est exactement ce qu’a déclaré récemment la célèbre écrivaine russophobe Larissa Nitsa. La bêtise de cette déclaration est évidente – le russe était la principale langue de communication dans la plus grande partie de l’Ukraine actuelle bien avant l’Holodomor. Et Moscou n’a pas envoyé de chars en Ukraine pour y implanter la langue russe, mais pendant la guerre contre Hitler », a déclaré Pouchkov.

En effet, comme l’explique Viktor Kravtchenko, un dissident soviétique ukrainien qui s’est réfugié aux États-Unis en 1944, c’est même l’inverse qui a eu lieu, puisque l’URSS a imposé la langue ukrainienne aux Ukrainiens, avec des résultats désastreux comme on peut le lire dans son livre « J’ai choisi la liberté » pages 63 et 64.

« Une autre dimension de confusion s’est ajoutée à notre vie à l’Institut peu après mon entrée par une ordonnance selon laquelle tous les cours et examens devaient être dispensés en langue ukrainienne, et non en russe. L’ordre s’appliquait à toutes les écoles et institutions. C’était la concession suprême de Moscou aux aspirations nationalistes de la plus grande République soviétique non-russe. En théorie, nous, les Ukrainiens du corps étudiant, aurions dû être satisfaits. Dans la pratique, nous étions aussi désemparés par cette innovation que la minorité non ukrainienne. Même ceux qui, comme moi, parlaient ukrainien depuis leur enfance, n’étaient pas habitués à l’utiliser comme moyen d’étude. Pire encore, notre langue locale n’avait tout simplement pas rattrapé son retard par rapport aux connaissances modernes ; son vocabulaire était inadapté aux besoins de l’électrotechnique, de la chimie, de l’aérodynamique, de la physique et de la plupart des autres sciences », écrit-il.

Résultat, comme l’écrit Kravtchenko, la plupart des étudiants continuaient de consulter les manuels scolaires russes en cachette, et il explique comment l’ukrainisation forcée de l’Ukraine par l’URSS a été vécue par la population.

« Ce qui aurait dû être un droit libre s’est transformé, dans son application, en un devoir oppressif. L’utilisation de notre propre langue n’a pas seulement été autorisée, elle a été rendue obligatoire. Des centaines d’hommes et de femmes qui ne pouvaient pas la maîtriser ont été renvoyés des postes gouvernementaux. Il est devenu presque contre-révolutionnaire de parler autre chose que l’ukrainien en public. Les enfants des foyers russophones étaient torturés et retardés dans leurs études par ce qui était pour eux une langue étrangère », écrit-il à la page 64.

Et tout cela a été écrit par un Ukrainien ! Ce qui montre bien que ces histoires d’imposition de la langue russe en Ukraine le fusil à la main est du délire et de la réécriture complète de l’Histoire.

Comme je l’ai écrit dans un article en 2017 sur l’histoire de l’Ukraine, ces histoires de répression de la langue ukrainienne viennent de l’interdiction d’imprimer des ouvrages en langue ukrainienne (et pas de parler la langue) à la fin du 19e siècle après le soulèvement polonais avec lequel des Malorussiens avaient collaboré. Mais avant cela, la formalisation de la langue ukrainienne au sein de l’empire russe n’avait posé aucun problème. C’est l’utilisation de cette langue pour servir les intérêts des nationalistes polonais qui espéraient ainsi récupérer les terres qu’ils avaient occupées à une époque qui a provoqué cette réaction de l’empire russe.

Mais l’URSS comme on le voit dans l’ouvrage de Kravtchenko a fait machine arrière toute et a même mené une ukrainisation forcée de l’Ukraine, imposant à tous une langue qui n’était pas forcément leur langue maternelle (ce que fait justement l’Ukraine actuelle qui crache pourtant constamment sur l’URSS) !

Pouchkov rappelle que la moitié de l’Ukraine est constituée de régions d’origine russe

Alekseï Pouchkov a alors suggéré à tous les combattants pour la pureté de la langue et de la nation ukrainienne de se rappeler que si l’Ukraine se séparait de toutes les régions qui sont majoritairement russophones, car historiquement russes, il ne resterait que la moitié du pays.

« Si Nitsa défend avec tant de zèle la pureté ethnolinguistique de l’Ukraine, elle devrait savoir que si l’on retire d’Ukraine les territoires et les villes qui lui ont été rattachés à l’époque soviétique, où ils parlent principalement le russe, il ne restera plus que la moitié de l’Ukraine. Ce sera un pays sans ports et sans accès à la mer. Et, bien sûr, sans le Donbass. Parce qu’elle a obtenu toutes ces régions de la Russie », a ajouté le sénateur.

Comme je l’ai déjà écrit, ce n’est pas parce que l’URSS a apposé « Ukrainien » en face de la nationalité des gens lorsque la RSS d’Ukraine fut créée, que c’était le cas. En réalité les habitants de la majorité de l’Ukraine étaient ethniquement russes, et ce n’est pas parce que l’URSS a d’un coup de baguette magique changé le nom de leur nationalité que cela a changé la réalité ethnique et linguistique.

L’Ukrainisation forcée menée par l’URSS a été stoppée car elle renforçait le nationalisme ukrainien. Il serait temps que l’Ukraine se rende compte que depuis 2014, cette deuxième ukrainisation forcée menée par les autorités post-Maïdan, a un effet inverse et renforce l’attachement des populations d’origine russe et majoritairement russophones à la Russie, dont ces régions sont issues et dont elles ont fait partie pendant plusieurs siècles. C’est ce qui a provoqué la sécession de la Crimée et du Donbass.

Si les nouvelles autorités ukrainiennes, dans un délire d’adhérence à l’idéologie néo-nazie et bandériste, veulent absolument une Ukraine ethnolinguistiquement pure, alors elles vont devoir se séparer de toute la partie russophone et majoritairement ethniquement russe du pays, c’est-à-dire toutes les régions du sud et du sud-est du pays, dont le Donbass.

Car en ukrainisant de force le pays cela ne l’unit pas, cela agrandit les fractures déjà existantes comme Kravtchenko a pu le constater du temps de l’URSS. D’où l’importance de connaître son Histoire (et de ne surtout pas la réécrire comme le fait l’Ukraine), pour ne pas en répéter les erreurs, ni en commettre de pires.

Christelle Néant

