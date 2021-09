Pourquoi la tentative d’assassinat contre Sergueï Chefir ne sera jamais résolue

Vendredi 24 septembre, deux jours se sont écoulés depuis la tentative d’assassinat du premier assistant du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Sergueï Chefir. Le 22 septembre, le chauffeur a été grièvement blessé, et Chefir lui-même s’en est sorti en état de choc, ce qui a été immédiatement rapporté par le chef de la faction parlementaire pro-présidentielle Serviteurs du Peuple, David Arakhamiya.

Un crime qui n’est pas résolu dans les 24 premières heures a peu de chances d’être résolu tout court. Ainsi, les statistiques montrent que 80 % des crimes non résolus à chaud, restent des « affaires non résolues ».

Mais dans ce cas, la situation est quelque peu différente. Comme nous l’avons écrit, les auteurs n’ont pas été retrouvés et ne le seront probablement pas. Et dans ce cas, précisément parce qu’ils sont connus des cibles – le président Zelensky et son assistant Chefir. Ainsi, notre version selon laquelle Chefir lui-même ainsi que le Président ukrainien Volodymyr Zelensky savent qui et pourquoi a mené cette tentative d’assassinat, est complètement confirmée.

Ils ne peuvent probablement pas l’admettre pour des raisons politiques ou autres.

Et même s’il y a une épreuve de force entre les organisateurs et la victime, elle se déroulera à un niveau non officiel. Et on ne saura jamais rien d’eux. Ou nous ne pourrons jamais relier leur mort « accidentelle » à la tentative d’assassinat de Chefir. Un organisateur de l’assassinat pourrait « tomber par la fenêtre », se tirer deux balles dans la tête avec un pistolet, disparaître, glisser au bord de la piscine et faire une mauvaise chute sur le carrelage, boire quelque chose qu’il ne fallait pas…

Toutes ces variantes ne sont pas tirées de romans policiers mais de l’arsenal des liquidateurs ukrainiens qui ont détruit un nombre important d’hommes d’affaires et de politiciens en Ukraine au cours des 15 à 20 dernières années. Il se peut toutefois que la victime et le commanditaire de l’assassinat parviennent à un accord à l’amiable et règlent leurs différends sans mort ni conséquences pénales, ce qui n’est pas à exclure.

Il est possible que les informations fassent surface, mais sous la forme d’un accident ou d’un oubli de la part des auteurs (comme ce fut le cas, par exemple, pour Poukatch, qui, après plusieurs années de clandestinité, a appelé sa fille pour lui souhaiter un bon anniversaire et a été découvert par ses anciens collègues, qui avaient mis le téléphone de sa fille sur écoute ces jours-là). Toutefois, comme c’est souvent le cas, les tueurs ne sont peut-être plus en vie, ou du moins pas en Ukraine.

Essayons d’examiner les trois versions principales de ce crime pour comprendre la situation globale.

Première version. L’attaque a été menée par les services secrets russes afin d’intimider Zelensky pour ses positions anti-russes. Cette version a été avancée par le cercle intime de Zelensky afin d’utiliser le crime pour améliorer la cote du président ukrainien auprès des électeurs.

Rien ne colle vraiment ici. On ne comprend pas pourquoi Zelensky doit être intimidé pour ses déclarations anti-russes par le biais de Chefir. Pourquoi, si un tel objectif était poursuivi, ne peut-il pas être réalisé directement ?

Mais surtout, tous ceux qui, en Russie, sont impliqués dans la politique ukrainienne savent parfaitement que Zelensky ne fait que remplir le rôle de Président ukrainien anti-russe qui lui a été imposé par Washington. Il ne s’agit pas d’une hypothèse mais d’un axiome. Il en joue très bien, avec des blagues improvisées et la fougue inhérente à un membre expérimenté du Club des joyeux et débrouillards. Mais il n’est pas le maître du jeu.

Alors, si c’est le cas, quel est l’intérêt de l’intimidation par les services secrets russes ? Quel est l’intérêt d’intimider l’exécutant si le maître peut facilement le remplacer par un autre exécutant ? Et l’interprète ne peut jamais volontairement (s’il a peur, par exemple) changer le résultat du jeu.

Deuxième version. Il s’agit d’une tentative d’assassinat organisée par des oligarques mécontents de l’adoption de la loi sur les oligarques. Eh bien, la loi a été adoptée de toute façon. Et il faut être un oligarque totalement stupide (et il n’y a pas de telles personnes parmi les oligarques ukrainiens) pour ne pas comprendre que de telles actions non seulement n’arrêteront pas le gouvernement (et l’adoption de la loi, qui a eu lieu), mais ne feront que renforcer le régime dans sa décision d’adopter cette loi.

En outre, cette loi est adoptée dans le cadre du paquet de lois prescrit à l’Ukraine par les curateurs de Washington, et en ce sens, comme dans la version précédente, peu importe qui appliquera la loi – si ce n’est pas par Zelensky, elle sera de toute façon adoptée par celui que les États-Unis placeront dans le fauteuil du Président.

Heureusement ou malheureusement (cela dépend de qui), les oligarques ukrainiens ne peuvent plus influencer des questions aussi cruciales pour le pays que l’élection du chef de l’État. Il est vrai qu’ils ont toujours de grandes capacités pour « bannir » la loi ou d’en émasculer l’essence au fil du temps… Mais pourquoi « faire peur » à qui que ce soit alors ?

Troisième version. La tentative d’assassinat a été menée en relation avec les intérêts commerciaux de Chefir. Cette version nous semble plus vraisemblable, avec toutefois quelques nuances.

Chefir, comme le président Zelensky lui-même, est principalement engagé dans le show-business – le Kvartal 95 et tout ce qui tourne autour, la Ligue du Rire et l’industrie cinématographique, sont ses principales affaires et celles de Zelensky. En ce sens, ils n’ont pas de concurrents en Ukraine. Et en dehors de l’Ukraine, par exemple, en Russie non plus. Tous leurs projets commerciaux sont très réussis et ont déjà été réalisés (par exemple, plusieurs saisons de la série télévisée « Svaty »). Et vous ne pouvez imaginer que quelqu’un les tuera pour cela que si vous êtes l’un des personnages du film « Serviteur du peuple »…

Il est probable qu’il s’agisse d’autre chose. Devenu président, Zelensky était probablement bien intentionné, mais contraint de maintenir une faction « Serviteurs du Peuple » au parlement, et c’est déjà de la corruption. Comme cela arrive dans la vie, lorsque le bien n’existe que grâce au soutien du mal…

Pour soutenir la plus grande faction du parlement ukrainien, il ne faut pas seulement beaucoup d’argent, mais énormément d’argent – jusqu’à 1,5-2 millions de dollars par mois. Probablement plus. Et c’est là qu’intervient la corruption et tous les coûts et risques qu’elle entraîne. L’argent peut être collecté à partir de plusieurs sources – une partie des taxes douanières au noir, c’est-à-dire qu’une partie de l’argent illégal (en clair – les pots-de-vin) pour les marchandises exportées illégalement par les douanes d’Odessa va directement au bureau du Président, comme c’était le cas, par exemple, sous Porochenko. C’est pourquoi chaque Président commence par changer la direction du comité des douanes et la direction du bureau des douanes d’Odessa, par lequel passe la majeure partie de la contrebande.

Soit dit en passant, les sanctions adoptées par le Conseil de Sécurité Nationale et de Défense à l’encontre des principaux contrebandiers ukrainiens n’ont rien changé à leur vie (ils résident pour la plupart à l’étranger), même si elles ont peut-être augmenté le flux de fonds qu’ils versent au cabinet présidentiel.

Le deuxième moyen consiste à recevoir des fonds de la part d’entreprises qui souhaitent recevoir des commandes de l’État (« gros chantiers de construction »).

Le troisième moyen consiste à vendre secrètement les postes les plus importants de l’État : gouverneurs, chefs du fameux bureau de douane, etc.

Bien sûr, dans tous ces cas, il doit y avoir un tampon entre le président et l’argent, c’est-à-dire une personne qui le reçoit et le distribue aux bénéficiaires, c’est-à-dire aux membres de la faction Serviteurs du Peuple. Porochenko avait une personne comme Alexandre Onichtchenko, qui, après avoir fui l’Ukraine, a divulgué la technique susmentionnée.

Selon certains experts ukrainiens, ce rôle officieux de « caissier » sous Zelensky était tenu par Sergueï Chefir. Et là, il y a déjà plusieurs versions possibles. Quelqu’un n’a pas obtenu le poste déjà payé. Ou l’a obtenu, mais a été licencié peu de temps après pour mauvaise conduite, incompétence ou toute autre raison. Chefir ne peut pas rendre l’argent pour la nomination ratée (ou pas entièrement tenue), car il a déjà été distribué entre les membres de la faction et le bureau du Président (tous ont des salaires minimaux).

Cela crée un conflit – les accords secrets qui ont été payés ne sont pas ou pas entièrement respectés, et l’argent disparaît. D’où l’escalade du conflit vers une tentative d’assassinat.

D’ailleurs, la confirmation indirecte d’un tel conflit est le fait qu’a éclaté d’une querelle majeure entre Zelensky et Chefir, ce que beaucoup de gens savent, mais presque personne n’en connaît les raisons.

De ce point de vue, bien sûr, Zelensky et Chefir savent tous deux qui a initié la tentative d’assassinat. Ils le savent, mais ils ne diront rien ouvertement pour les raisons évidentes susmentionnées.

Et nous ne saurons probablement jamais s’ils se vengeront, s’ils résoudront le problème en rendant l’argent ou s’ils trouveront un autre moyen de « clore le dossier ».

Zakhar Vinogradov

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider