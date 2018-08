Pourquoi la ville de Taichung a-t-elle perdu l’organisation des jeux de la Jeunesse d’Asie de l’Est ?

@ l’auteur.

Vu vos origines je ne vous ferai pas l’injure de vous parler de Sun Tseu. Il est peut être enseigné maintenant dans les académies militaires US mais ignoré par le politique et l’état profond. Oui, vous n’avez pas de bol. Quoi que, Sun Tseu ne préconise pas la force quand c’est pas nécessaire et des faux pas US ne manquent pas depuis un certain temps. Ils sont plus Hollywood que Sun Tseu.

C’est malheureux pour les taiwanais mais Taiwan n’est qu’un pion US dans la partie qu’ils jouent avec la Chine depuis plus d’un demi siècle.