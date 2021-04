Pourquoi Zelensky a déclaré que les accords de Minsk étaient inapplicables

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans une interview accordée au journal Financial Times publiée le 26 avril que les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada devraient participer au format Normandie. Zelensky a également suggéré que les accords de Minsk soient réécrits car ils seraient inapplicables en l’état.

Les déclarations sur la nécessité de réécrire les accords de Minsk émanant de politiciens ukrainiens ont déjà cessé d’être perçues comme des nouvelles scandaleuses. C’est devenu une toile de fond habituelle pour les discussions sur les accords de Minsk au niveau officiel, parfois non officiel. Néanmoins, ces démarches sont dignes d’intérêt, car lorsqu’elles sont détaillées, il devient clair dans quelle direction Kiev considère qu’il est possible et nécessaire de « pousser » la situation et pourquoi ces tentatives n’apporteront aucun résultat.

Volodymyr Zelensky a déclaré dans une interview accordée au Financial Times que les accords de Minsk devaient être modifiés dès que possible : « Il y a deux options : nous pouvons changer le format de Minsk, l’ajuster. Ou nous pouvons utiliser un autre format. La vitesse est importante. Le rythme de ce processus est important, car nous perdons des gens chaque jour. »

En outre, a-t-il ajouté, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou le Canada devraient être impliqués dans le processus de négociation. Zelensky a rejeté la possibilité de négociations directes avec les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk, se déclarant prêt à discuter des problèmes de règlement pacifique du conflit avec le Président russe. Il « ne se soucie pas du lieu, c’est le contenu qui compte ».

Toutes les idées contenues dans l’interview peuvent difficilement être qualifiées de nouvelles. Elles ont déjà été formulées à de nombreuses reprises, et la position de Moscou à ce sujet est bien connue. Le Kremlin ne considère pas qu’il soit possible de modifier les accords de Minsk et l’ordre des points du paquet de mesures pour leur mise en œuvre. Le Kremlin ne voit pas l’intérêt d’ajouter de nouveaux participants au Format Normandie. Cela ne fera que compliquer le processus de décision et de consensus. D’autant qu’il est très facile d’imaginer que l’Amérique profitera de la moindre occasion pour mettre des bâtons dans les roues de la Russie.

C’est un aspect de la question. À partir d’un certain moment, Kiev a cessé de tenir compte des approches russes et s’est déchaîné, n’essayant plus de rester dans les limites convenues et signées.

Toutefois, la partie ukrainienne ne peut que deviner que la réaction de Paris et de Berlin face au sabotage franc et de plus en plus agressif des pourparlers de paix ne sera guère enthousiaste, bien qu’ils refusent d’exercer une pression ouverte sur l’Ukraine. Un article de Kommersant a révélé comment la France et l’Allemagne voient la mise en œuvre des accords de Minsk. Les parties française et allemande ont élaboré des « modules », qui représentent un plan par étapes pour la mise en œuvre des accords.

Les modules sont établis en totale conformité avec l’ordre des points inscrits dans le paquet de mesures : élections avant que l’Ukraine ne récupère le contrôle de la frontière et amendements à la Constitution fixant le statut spécial du Donbass.

Le 19 avril, des négociations de trois heures entre les conseillers des dirigeants du Format Normandie ont eu lieu, mais elles n’ont abouti à rien. La délégation ukrainienne a refusé de discuter des propositions de la Russie visant à empêcher une « escalade des tirs » et à traduire en justice les responsables des violations du cessez-le-feu. Toutefois, malgré leur échec effectif, qui est devenu un résultat traditionnel de chaque réunion de ce type, les négociations se poursuivront.

Il y a eu une proposition inattendue de tenir leur prochaine réunion sur la ligne de contact. Il y a quelques jours, le conseiller du Président russe Dmitri Kozak a développé cette idée, suggérant que Kiev, Paris et Berlin organisent une réunion avant le 27 avril dans le territoire du Donbass, hors du contrôle de Kiev. Avec un haut degré de probabilité, nous parlons de Donetsk.

Kiev a déjà enterré ce plan, et il est probable que Paris et Berlin ne le soutiendront pas non plus pour des raisons de sécurité. Cependant, le contexte de la lettre de Kozak a élargi de manière inattendue le Format Normandie. Il s’agit de la nécessité pour toutes les parties de se familiariser avec la situation dans la zone de guerre afin d’imaginer la nature et l’ampleur de la confrontation armée.

Le chef de cabinet du Président ukrainien, Andreï Yermak, dans une interview accordée à Liga, a également évoqué les modules, les qualifiant « d’étapes logiquement organisées » pour résoudre le conflit dans le Donbass.

« Si les modules sont acceptés par les parties, avec l’ajout de dates et de délais, cela peut se transformer en une feuille de route », a déclaré M. Yermak.

Dans le même temps, il n’a pas précisé quelles étaient les propositions de la partie ukrainienne. Mais vous pouvez en apprendre davantage en lisant la publication de Kommersant mentionnée ci-dessus : contrairement à la version franco-allemande, les modules ukrainiens sont en totale contradiction avec les accords de Minsk, comme d’habitude de la part de l’Ukraine.

Pour résumer, nous pouvons dire que le processus de Minsk n’est pas seulement dans l’impasse par la faute de Kiev, mais qu’il n’a même pas été capable d’en sortir toutes ces années depuis la signature de Minsk-2 en 2015. Néanmoins, il n’y a aucune raison de parler de l’inutilité totale du maintien du format de négociation tant qu’il parvient à résoudre des questions très importantes pour la République Populaire de Donetsk et la République Populaire de Lougansk.

La question principale reste le cessez-le-feu sur la ligne de contact. Le dernier cessez-le-feu a duré six mois, et la probabilité qu’un nouveau cessez-le-feu soit conclu est loin d’être nulle.

Andreï Babitski

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider