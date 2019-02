Poutine pense maintenant que les dirigeants occidentaux sont des « porcs »

Un article que j’ai publié il y a près de cinq ans, « Poutine aux élites occidentales : Le temps des jeux est terminé », s’est avéré être la chose la plus populaire que j’ai écrite jusqu’à présent, ayant recueilli plus de 200 000 lectures au cours des années qui ont suivi.

J’y ai parlé du discours de Poutine à la conférence du Club Valdaï de 2014. Dans ce discours, il avait défini les nouvelles règles selon lesquelles la Russie mène sa politique étrangère : ouvertement, à la vue du public, en tant que nation souveraine parmi d’autres nations souveraines, affirmant ses intérêts nationaux et exigeant d’être traitée comme une nation égale. Une fois de plus, les élites occidentales ne l’ont pas écouté.

Au lieu d’une coopération mutuellement bénéfique, ils ont continué à parler un langage d’accusations vides de sens et de sanctions contre-productives et inutiles. Ainsi, dans son discours d’hier à l’Assemblée nationale russe, Poutine a fait preuve d’un dédain et d’un mépris total pour ses « partenaires occidentaux », comme il les a habituellement appelés. Cette fois, il les a traités de « porcs ».

Le discours annuel du président devant l’Assemblée nationale est une affaire d’importance. L’Assemblée nationale russe n’a rien à voir avec celle du Venezuela, par exemple, qui n’est en réalité qu’une non-entité obscure nommée Juan qui enregistre des vidéos Youtube dans son appartement.

En Russie, c’est un événement rassemblant le gratin de la politique russe, y compris des ministres, des membres du personnel du Kremlin, du Parlement (Douma d’État), des gouverneurs régionaux, des chefs d’entreprise et des experts politiques, ainsi qu’une foule énorme de journalistes. L’un des points marquants de l’allocution de cette année a été le niveau de tension très élevé dans la salle : l’atmosphère semblait chargée d’électricité.

Il est vite devenu évident pourquoi l’échelon supérieur de la bureaucratie de l’État russe était nerveux : le discours de Poutine était pour partie des ordres de marche et pour une autre partie de la harangue.

Ses projets pour les deux prochaines années sont extrêmement ambitieux, comme il l’a lui-même admis. La barre est placée très haut, a-t-il dit, et ceux qui ne sont pas à la hauteur du défi ne doivent pas s’en approcher. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour presque tous ceux qui étaient réunis dans cette salle, et ceux qui échoueront dans leurs tâches ne seront probablement pas présents la prochaine fois parce que leur carrière aura fini en disgrâce.

Cette allocution ne contenait presque pas de mauvaises nouvelles et pas mal de très bonnes nouvelles. Les réserves financières de la Russie sont plus que suffisantes pour couvrir la totalité de sa dette extérieure, tant publique que privée. Les exportations de ressources non énergétiques sont en plein essor à tel point que la Russie n’a plus besoin des exportations de pétrole et de gaz pour maintenir une balance commerciale positive. Elle est désormais largement immunisée contre les sanctions occidentales. Les projets d’intégration eurasienne se déroulent très bien. Les investissements du gouvernement russe dans l’industrie portent leurs fruits.

Le gouvernement a amassé d’énormes quantités de capitaux qu’il consacrera maintenant à des programmes nationaux conçus pour aider la population, pour aider les Russes à vivre plus longtemps, à vivre en meilleure santé et à avoir plus d’enfants.

« Plus d’enfants – moins d’impôts » était l’un des slogans les plus accrocheurs. C’était le sujet de la majeure partie de son discours : l’éradication de la pauvreté résiduelle ; des taux hypothécaires bas et subventionnés pour les familles ayant deux enfants ou plus ; des retraites indexées sur l’inflation au-delà des niveaux de revenu minimum officiels (corrigées et versées rétroactivement) ; l’accès à Internet haute vitesse pour chaque école ; un accès universel aux soins de santé grâce à un réseau de cliniques rurales ; plusieurs nouvelles cliniques oncologiques de classe mondiale ; le soutien aux jeunes entreprises technologiques ; un programme de « contrat social » qui aide les gens à démarrer de petites entreprises ; un autre programme appelé « billet pour l’avenir » qui permet aux élèves de sixième année de choisir un cheminement de carrière comprenant des programmes d’études dirigés, des mentorats et des stages ; de nombreux nouveaux projets d’infrastructure comme l’autoroute bientôt ouverte entre Moscou et Saint-Pétersbourg, la collecte et le recyclage des ordures et la réduction de la pollution atmosphérique dans une douzaine de grandes villes ; la liste est encore longue.

Aucune opposition à ces propositions, digne d’être mentionnée, n’a été exprimée dans les commentaires qui ont suivi dans les émissions d’information et les talk-shows ; après tout, qui pourrait être contre le fait de dépenser des capitaux accumulés dans des projets qui aident la population ?

Peut-être l’objectif le plus ambitieux fixé par Poutine est-il de revoir tout le système de réglementation du gouvernement russe, tant fédéral que régional, dans tous les domaines de la vie publique et du commerce.

Au cours des deux prochaines années, tous les aspects des différentes réglementations seront examinés afin de déterminer si elles sont nécessaires, si elles répondent aux besoins contemporains et si elles doivent être ou non éliminées. Cela allégera considérablement le fardeau de la conformité réglementaire et réduira le coût des activités commerciales.

Un autre objectif est de continuer à développer le secteur des exportations agricoles, déjà en plein essor. L’année dernière, la Russie est parvenue à l’autosuffisance en semences de blé, mais l’objectif global est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire totale et de devenir le fournisseur mondial de produits alimentaires écologiquement propres. (Comme Poutine l’a souligné, la Russie reste le seul grand producteur agricole au monde à ne pas avoir été contaminé par des poisons OGM de fabrication américaine).

Un autre objectif est de développer davantage l’industrie touristique russe, qui est déjà en plein essor, en introduisant des visas touristiques électroniques qui seront beaucoup plus faciles à obtenir.

L’allocution de l’année dernière a surpris le reste du monde avec sa deuxième partie, dans laquelle Poutine a dévoilé tout un ensemble de nouveaux systèmes d’armements russes qui annulent efficacement toute supériorité militaire des États-Unis. Cette année, il n’a ajouté qu’un seul nouveau système : un missile de croisière supersonique appelé « Zirkon » avec une portée de 1000 km qui vole à Mach 9.

Mais il a également fourni un rapport d’étape sur tous les autres : tout se déroule comme prévu ; certains nouveaux armements ont déjà été livrés, d’autres sont en production de masse, les autres sont en cours de test. Il s’est prononcé en faveur de relations normalisées avec l’UE, mais a accusé les États-Unis « d’hostilité », ajoutant que la Russie ne menace personne et ne veut pas de confrontation.

Les mots les plus forts de Poutine étaient réservés à la décision américaine d’abandonner le traité FNI. Il a déclaré que les États-Unis avaient agi de mauvaise foi, accusant la Russie de violer le traité alors qu’eux-mêmes l’avaient violé, en particulier les articles 5 et 6, en déployant en Roumanie et en Pologne des systèmes de lancement à double usage qui peuvent être utilisés à la fois pour la défense anti-aérienne et pour les armes nucléaires offensives, ce que le traité interdit spécifiquement.

Les missiles de croisière Tomahawk à tête nucléaire, que les États-Unis pourraient déployer en Pologne et en Roumanie, représenteraient bien sûr un risque, mais ne fourniraient pas aux États-Unis un avantage de première frappe, puisque ces missiles de croisière sont obsolètes au point que même les défenses anti-aériennes syriennes datant de l’ère soviétique ont pu abattre la plupart de ceux que les États-Unis leur ont envoyés pour punir la fausse attaque chimique à Douma.

Parlant du rêve américain d’un système mondial de défense anti-aérienne, Poutine a appelé les États-Unis à « abandonner ces illusions ». Les Américains peuvent penser ce qu’ils veulent, dit-il, mais la question est : « Savent-ils compter ? » Il faut que j’explique cela.

Premièrement, les Américains peuvent penser ce qu’ils veulent parce qu’ils sont Américains. Les Russes ne se permettent pas le luxe de penser de façon complètement absurde. Ceux qui ne se basent pas sur les faits et la logique ont tendance à se faire jeter le terme russe de « likbez » au visage assez rapidement.

Il se traduit littéralement par la « liquidation de l’analphabétisme » et est généralement utilisé pour faire taire les ignorants. Mais aux États-Unis, des manifestations choquantes d’ignorance sont tout à fait acceptables.

Par exemple, vous n’avez pas besoin de regarder plus loin que le « Green New Deal », étonnamment stupide, qui est vanté par la sénatrice-twitteuse néophyte (comment dire cela avec une appellation neutre du point de vue du genre ?) Alexandria Ocasio-Cortez. Si elle était russe, on l’aurait déjà virée de la ville en riant.

« Mais savent-ils compter ? » Apparemment non ! Il existe un autre terme russe – « matchast » – qui se traduit littéralement par « partie matérielle », mais qui représente la compréhension qui ne peut être obtenue que par la connaissance des mathématiques, des sciences exactes et de l’ingénierie.

En Russie, des ignorants comme Ocasio-Cortez, qui pensent que les besoins de transport peuvent être satisfaits par des véhicules électriques alimentés par l’énergie éolienne et solaire, se font rembarrer et on leur dit d’aller étudier la « matchast » alors que dans leur pays, aux États-Unis, on les laisse libres de courir dans les couloirs du congrès.

Dans ce cas, si les Américains savaient « calculer », ils comprendraient rapidement qu’il n’existe aucun système défensif envisageable qui serait efficace contre les nouvelles armes russes, qu’il n’existe aucune arme offensive concevable qui empêcherait la Russie de lancer une frappe de représailles inarrêtable et que la nouvelle course aux armements (que certains Américains auraient été suffisamment bêtes pour annoncer) est donc terminée, que la Russie a remporté la guerre.

Voir ci-dessus : la Russie ne dépense pas son argent pour des armes, elle le dépense pour aider son peuple. Les États-Unis peuvent gaspiller des sommes d’argent quelconques pour des armes, mais cela ne changera pas grand-chose : une attaque contre la Russie sera la dernière chose qu’ils feront à tout jamais.

La Russie n’a pas l’intention d’être la première à violer le traité ABM, mais si les États-Unis déploient des armes nucléaires à portée intermédiaire contre la Russie, la Russie réagira en conséquence, en ciblant non seulement les territoires d’où elle est menacée mais aussi les lieux où les décisions de la menacer sont prises. Washington, Bruxelles et d’autres capitales de l’OTAN figureraient clairement sur cette liste.

Cela ne devrait pas être une nouvelle ; la Russie a déjà annoncé que la prochaine guerre, s’il y en a une, ne sera pas menée sur le sol russe. La Russie prévoit de porter le combat immédiatement sur le territoire de l’ennemi. Bien sûr, il n’y aura pas de guerre, à condition que les Américains soient assez sains d’esprit pour se rendre compte qu’attaquer la Russie équivaut, sur le plan fonctionnel, à se faire sauter soi-même avec des armes nucléaires. Sont-ils assez sains d’esprit ? Telle est la question qui tient le monde en otage.

C’est en parlant d’eux que Poutine a utilisé le mot le plus grossier de toute son allocution. Parlant de la malhonnêteté et de la mauvaise foi des Américains qui accusent la Russie de violer le traité ABM alors que c’est eux-mêmes qui le violent, il a ajouté : « …et les satellites américains grouinent avec eux ». Il est assez difficile de trouver une traduction adéquate pour le verbe russe « подхрюкивать » ; « grouiner avec » est aussi proche que possible.

L’image mentale est celle d’un chœur de petits cochons accompagnant un gros porc. L’implication est évidente : Poutine pense que les Américains sont des porcs, et que leurs satellites de l’OTAN le sont aussi. Par conséquent, ils ne devraient pas s’attendre à ce que Poutine éparpille des perles devant eux et, de toute façon, il sera trop occupé à aider les Russes à vivre une vie meilleure pour se préoccuper d’eux.

Dmitri Orlov

Source : Russia Insider

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider