Poutine signe le décret permettant aux habitants du Donbass de recevoir le passeport russe

Aujourd’hui, 24 avril 2019, le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, a signé le décret permettant aux citoyens des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) d’obtenir la citoyenneté russe via une procédure simplifiée. Ce décret permettra aux habitants des deux républiques de recevoir un passeport russe.

Après des semaines de rumeurs relayées par certaines journalistes ou politiciens, et infirmées par d’autres, la nouvelle est enfin pleinement et officiellement confirmée.

Les habitants des deux républiques populaires pourront obtenir la citoyenneté russe et donc le passeport qui va avec, via la nouvelle procédure simplifiée qui a été votée fin 2018, et qui est devenue pleinement effective fin mars 2019.

Cette procédure simplifiée fournit les avantages suivants par rapport à la procédure habituelle :

Pas besoin de justifier de cinq ans de séjour sur le territoire de la fédération de Russie, permettant aux habitants de recevoir le passeport russe, tout en résidant dans le Donbass,

Pas besoin de justifier d’un emploi sur le territoire de la fédération de Russie, ou d’une autre source légale de revenus, ou de justifier d’avoir assez d’argent sur son compte,

Pas besoin de fournir l’annulation de citoyenneté ukrainienne (Kiev ne fournissant plus ce genre de document aux habitants du Donbass ou à ceux qui fuient en Russie) ,

Pas besoin de passer les tests confirmant le niveau de maîtrise de la langue russe,

Possibilité de lancer cette procédure pour les habitants du Donbass déjà entrés de manière légale en Russie.

Lors du vote avait aussi été ajouté la possibilité pour le chef de l’État russe de déterminer les catégories de personnes qui pourraient bénéficier de cette procédure simplifiée pour des raisons humanitaires.

C’était l’ajout des habitants de la RPD et de la RPL sur la liste des catégories de personnes pouvant bénéficier de cette procédure simplifiée qui était attendu (89,1 % des habitants de la RPD avaient exprimé leur volonté d’obtenir un passeport russe lors d’un sondage) et qui faisait l’objet de toutes les rumeurs depuis plusieurs mois.

Et voilà qui est chose faite via ce décret, signé aujourd’hui par Vladimir Poutine, dans lequel il stipule que les personnes habitant dans certaines zones des régions de Donetsk et Lougansk (c’est-à-dire la RPD et la RPL) étaient éligibles pour cette procédure simplifiée.

Dans le texte du décret il est souligné que cette décision a été prise « pour protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen » et qu’elle a été « guidée par les principes et normes du droit international généralement acceptés ».

Le décret liste aussi les documents requis de la part des habitants de la RPD et de la RPL pour obtenir le passeport russe et fixe à trois mois maximum le temps d’étude du dossier. Le décret entre en vigueur le jour de sa publication, c’est-à-dire aujourd’hui.

Les habitants du Donbass pourront venir déposer les documents nécessaires en fédération de Russie, juste après le passage de la frontière, dans la localité de Matveyev Kourgan, où des bureaux ont été aménagés spécialement pour cela.

Ce décret montre clairement que le gouvernement russe ne s’attend pas à un changement de cap de la part de Kiev suite à l’élection de Zelensky. Cette décision a été prise car les autorités russes comprennent bien que la paix dans le Donbass n’est ni pour demain, ni pour après-demain, et qu’elle ne peuvent plus laisser les habitants de la RPD et de la RPL sans documents reconnus internationalement (les passeports de la RPD et de la RPL n’étant reconnus et acceptés que par la Russie, et au cas par cas par la Biélorussie).

C’est aussi un moyen de calmer les velléités guerrières de Kiev. Car bombarder, mutiler et tuer des citoyens ukrainiens est une chose, mais bombarder, mutiler et tuer des citoyens russes en est une autre. Cela donnerait des moyens juridiques supplémentaires à la Russie pour poursuivre les criminels de guerre ukrainiens (puisque les victimes seront alors Russes), et pourrait permettre à la Russie de justifier une intervention de protection si Kiev décidait de lancer une grande offensive contre le Donbass.

Enfin, ce décret est aussi la reconnaissance implicite que le divorce entre le Donbass et l’Ukraine est bien définitif.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider