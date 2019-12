Présidentielle en Algérie : Pronostic pour le 12/12

Après le débat télévisé entre les candidats de l'élection présidentielle, le schéma se dessine de plus en plus sur l'issu du scrutin. On a propagé l'idée que le candidat Tebboune, ancien premier ministre, est le candidat du "système" et de l'armée et que les autres ne feraient que dans la figuration, les derniers événements montrent le contraire. Voici mon pronostic basé sur une analyse objecive des faits :

Au Podium : Mihoubi (romancier, ancien ministre de la culture et sosie de Barack Obama), Tebboune et Benflis avec bien sûr Bengrina comme lanterne rouge. Je ne confirme pas l'ordre du podium mais je suis certain qu'il y aura un 2ème tour car il est difficilement concevable qu'un candidat obtienne à lui tout seul plus de la moitié des suffrages. Je situe le taux de participation entre 25% et 35%. Ceci équivaut à environ 7 millions de voix dispersés entre les 5 candidats et le vote blanc.

Je m'attends à un 2ème tour, 15 jours après le 1er selon la loi, avec une victoire de Mihoubi compte tenu des paramètres existants : Coalition partisane FLN+RND et tutti quanti, le réseau des artistes soutenant Mihoubi vu qu'il était ministre de la culture, ajoutons à cela l'électorat traditionnel du RND (administration, patriotes anti-terroristes et certains hommes d'affaires en plus de leurs réseaux).

Comme je l'ai longuement expliqué précédemment, je ne vois pas cette élection comme un idéal, ni même comme la solution magique, mais tout simplement l'option la moins mauvaise parmi celles qui sont proposées dans les conditions actuelles, mais je répondrais à ceux qui considèrent que les conditions sont mauvaises pour l'élection ou bien que les candidats sont tous de l'ancien système : vous n'avez qu'à revenir pour l'élection présidentielle de 2024 si vous êtes démocrates. Par ailleurs, ce sont les leaders d'opinion du "hirak", au passage raconter que le hirak représente le peuple entier est complètement grossier car il est aujourd'hui visiblement minoritaire, qui l'ont envoyé dans le mur avec cette logique du tout-dégagisme et de l'anti-électoralisme alors que c'est le boycott de l'élection qui a vidé la scène politique et qui a laissé le champ libre aux candidats dits du "système".

En définitif, Abdelaziz Bouteflika avait raison de proposer 1 an de transition vu que nous avons passé quasiment une année de tergiversations depuis le 11 mars, date du renoncement au 5ème mandat du président sortant :

11 Mars : Renoncement au 5ème mandat et annulation de l'élection

2 avril : Démission de Bouteflika

3 juin : Annulation de l'élection présidentielle du 4 juillet

12 décembre : 1er tour de l'élection présidentielle

27 décembre : 2ème tour

6 janvier 2020 : Passation de pouvoir de Bensalah au nouveau président de la République.

L'avenir nous dira !